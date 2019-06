Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A számlákat és közterheket időre ki tudja fizetni az Alföldvíz Zrt., de a béremeléseket, amit korábban megígértek, nem tudják most teljesíteni, különben valóban a fizetésképtelenség felé sodródnának. Reagált a szakszervezet közleményére a munkáltató. ","shortLead":"A számlákat és közterheket időre ki tudja fizetni az Alföldvíz Zrt., de a béremeléseket, amit korábban megígértek, nem...","id":"20190626_Alfoldviz_beremeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3918d067-1226-41f3-98df-66d76c96e2a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Alfoldviz_beremeles","timestamp":"2019. június. 26. 05:45","title":"Alföldvíz: akkor válna fizetésképtelenné a cég, ha a beígért béremelést megadnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcbc4af-849b-4ade-bfea-99ebca6286ef","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Tönkrementek családi vállalkozások, lakhatatlanná váltak lakóházak.","shortLead":"Tönkrementek családi vállalkozások, lakhatatlanná váltak lakóházak.","id":"20190626_villamarviz_zivatarok_aradas_borsod_sajtuzem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bcbc4af-849b-4ade-bfea-99ebca6286ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61196ec4-8c83-4f96-8227-05af1b816114","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_villamarviz_zivatarok_aradas_borsod_sajtuzem","timestamp":"2019. június. 26. 22:04","title":"Sáros áradat csapott le a falvakra, még mindig nem tudni, pontosan mekkora a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66060f64-2f90-4399-a1b5-d53834164ff0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg nyílpuskával lőttek rá egy sirályra az angliai Poole-ban, a madár azonban nem pusztult el, sőt: elrepült a testén átfúródott nyílvesszővel. Később persze megtalálták, már rosszabb állapotban volt.","shortLead":"Valószínűleg nyílpuskával lőttek rá egy sirályra az angliai Poole-ban, a madár azonban nem pusztult el, sőt: elrepült...","id":"20190626_siraly_nyilvesszo_soret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66060f64-2f90-4399-a1b5-d53834164ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd58a60-3b42-4f95-a374-d174dd100240","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_siraly_nyilvesszo_soret","timestamp":"2019. június. 26. 12:33","title":"Nyílvessző ment át a sirály testén, mégis életben maradt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyinál is jóval nagyobb a természetes fogyás Magyarországon.","shortLead":"A tavalyinál is jóval nagyobb a természetes fogyás Magyarországon.","id":"20190626_Sokkal_kevesebb_gyerek_szuletett_iden_mint_egy_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab98ef8f-3ec5-48a8-a89f-76c36214f6df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Sokkal_kevesebb_gyerek_szuletett_iden_mint_egy_eve","timestamp":"2019. június. 26. 09:08","title":"Sokkal kevesebb gyerek született idén, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"G. Fodor Gábor kiborult azon, ahogy Peer Krisztián egy interjúban a feleségéről beszélt. Megtette a megfelelő jogi intézkedéseket.","shortLead":"G. Fodor Gábor kiborult azon, ahogy Peer Krisztián egy interjúban a feleségéről beszélt. Megtette a megfelelő jogi...","id":"20190627_G_Fodor_Gabor_Peer_Krisztian_egy_gyava_ember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0475ee-03a7-41fc-a037-4efd9ac4ef83","keywords":null,"link":"/kultura/20190627_G_Fodor_Gabor_Peer_Krisztian_egy_gyava_ember","timestamp":"2019. június. 27. 12:37","title":"G. Fodor Gábor: Peer Krisztián egy gyáva ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccb0e59-177e-4fd9-88cc-b0dcd505ff40","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Azt is kikutatták, hogy bár a nők több szelfit készítenek, mégis a férfiakat éri több szerencsétlenség.","shortLead":"Azt is kikutatták, hogy bár a nők több szelfit készítenek, mégis a férfiakat éri több szerencsétlenség.","id":"20190627_Indiai_kutatok_szerint_a_szelfizes_veszelyesebb_mint_a_capatamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ccb0e59-177e-4fd9-88cc-b0dcd505ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a055e63-7aba-492a-93ff-fc22b412ed4a","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Indiai_kutatok_szerint_a_szelfizes_veszelyesebb_mint_a_capatamadas","timestamp":"2019. június. 27. 11:02","title":"Indiai kutatók szerint a szelfizés közben többen halnak meg, mint a cápatámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab18e5f-b59f-419b-9759-8587329eb3fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen a lefotózott autón például egy teljes hálószobát szállított valaki.","shortLead":"Ezen a lefotózott autón például egy teljes hálószobát szállított valaki.","id":"20190627_olaszorszag_karavan_szabalytalan_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab18e5f-b59f-419b-9759-8587329eb3fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae0e2fc-2963-4e0c-846d-fcc987f06439","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_olaszorszag_karavan_szabalytalan_autos","timestamp":"2019. június. 27. 15:44","title":"Olaszországban is látni hasonló csodakaravánokat, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2ca1d8-7870-4ff5-bc19-09f9528267e0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csütörtök délután zivatarokkal érkezik a hidegfront.","shortLead":"Csütörtök délután zivatarokkal érkezik a hidegfront.","id":"20190626_Duhongo_kanikulaval_koszon_el_a_nagy_meleg_aztan_jon_megint_az_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b2ca1d8-7870-4ff5-bc19-09f9528267e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf7cc92-3fd8-44a3-8beb-397f8827bb8d","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Duhongo_kanikulaval_koszon_el_a_nagy_meleg_aztan_jon_megint_az_eso","timestamp":"2019. június. 26. 18:50","title":"Dühöngő kánikulával köszön el a nagy meleg, aztán jön megint az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]