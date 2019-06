Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szállhatnak fel, amíg a Boeing ki nem javítja a végzetes hibát. ","shortLead":"Nem szállhatnak fel, amíg a Boeing ki nem javítja a végzetes hibát. ","id":"20190628_Tobb_ezer_jaratot_torolnek_a_Boeing_Max_hibaja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2751ba9b-2d4f-4473-a6fb-5f6cf324fad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_Tobb_ezer_jaratot_torolnek_a_Boeing_Max_hibaja_miatt","timestamp":"2019. június. 28. 16:41","title":"Több ezer járatot törölnek a Boeing Max hibája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orvosi alapellátásban egyre jobban eldurvul az ügyeletek helyzete. ","shortLead":"Az orvosi alapellátásban egyre jobban eldurvul az ügyeletek helyzete. ","id":"20190627_Ki_hajlando_ugyeletes_orvosnak_allni_ennyire_keves_penzert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c2da2c-59f2-4c73-bb17-cb5ad30ac300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Ki_hajlando_ugyeletes_orvosnak_allni_ennyire_keves_penzert","timestamp":"2019. június. 27. 15:36","title":"Ki hajlandó ügyeletes orvosnak állni ennyire kevés pénzért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 17 és egy 80 éves férfi kapott hőgutát.","shortLead":"Egy 17 és egy 80 éves férfi kapott hőgutát.","id":"20190628_Ket_ember_meghalt_a_spanyol_kanikulaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ef5eb4-d768-4f6e-b451-fcf055163f30","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Ket_ember_meghalt_a_spanyol_kanikulaban","timestamp":"2019. június. 28. 15:38","title":"Két ember meghalt a spanyol kánikulában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meglévő eszközöket terjeszthetik ki, hogy a 90 napon túli hitelkésedelemben lévőket megmentsék a kilakoltatástól. ","shortLead":"A meglévő eszközöket terjeszthetik ki, hogy a 90 napon túli hitelkésedelemben lévőket megmentsék a kilakoltatástól. ","id":"20190628_Uj_tervekben_remenykedhetnek_a_kilakoltatas_elott_allo_csaladok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fbc2c9-279b-4a7a-bf7c-9fa00b29b31d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Uj_tervekben_remenykedhetnek_a_kilakoltatas_elott_allo_csaladok","timestamp":"2019. június. 28. 10:53","title":"Új tervek miatt reménykedhetnek a kilakoltatás előtt álló családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee00631a-9adf-4f15-8a43-c4d6a9f2cb45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szörnyű állapotok uralkodnak a pihenőben, a BKV elvileg az idén végre cselekedni fog. ","shortLead":"Szörnyű állapotok uralkodnak a pihenőben, a BKV elvileg az idén végre cselekedni fog. ","id":"20190628_Csotanyok_leptek_el_a_BKVsok_pihenojet_a_Kozvagohidnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee00631a-9adf-4f15-8a43-c4d6a9f2cb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498681e4-9a34-4a4e-9b70-6beda69c7330","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Csotanyok_leptek_el_a_BKVsok_pihenojet_a_Kozvagohidnal","timestamp":"2019. június. 28. 18:17","title":"Csótányok lepték el a villamosvezetők pihenőjét a Közvágóhídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5145bf1-19b8-4087-acab-d2bbaa0c3dce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fény derült a furcsa Twitter-üzenetre. ","shortLead":"Fény derült a furcsa Twitter-üzenetre. ","id":"20190628_Megmagyarazta_a_Neppart_miert_tamogatja_oket_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5145bf1-19b8-4087-acab-d2bbaa0c3dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5c937e-7c37-4c26-a742-b3f159bf790a","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Megmagyarazta_a_Neppart_miert_tamogatja_oket_a_Fidesz","timestamp":"2019. június. 28. 15:32","title":"Megmagyarázta a Néppárt, szerintük miért támogatja a Fidesz Manfred Webert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145a2d85-2120-48ba-ba7f-4908af74e76a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mi van akkor, amikor az alkotmányosságnak vége van? Ez a filozófus új könyvének egy fő kérdése. A kötetbemutatón Kis János mellett Enyedi Zsolt és Krekó Péter arról is vitatkozott, hogy Orbán Viktor Magyarországa autokrácia vagy hibrid rezsim. Az viszont biztos, válságban élünk.","shortLead":"Mi van akkor, amikor az alkotmányosságnak vége van? Ez a filozófus új könyvének egy fő kérdése. A kötetbemutatón Kis...","id":"20190627_Kis_Janos_CEU_kony_politika_Fidesz_illiberalizmus_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=145a2d85-2120-48ba-ba7f-4908af74e76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20902163-142e-450f-975b-628bdbb59a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Kis_Janos_CEU_kony_politika_Fidesz_illiberalizmus_Orban_Viktor","timestamp":"2019. június. 27. 20:00","title":"Kis János: A százéves háború győzött, aminek Orbán a haszonélvezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bcead16-ad61-463f-a5c4-381397e81af6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Olyan rendőreink vannak, akik a határra is kimennek” – mondta a tisztavató ünnepségen járó miniszterelnök.","shortLead":"„Olyan rendőreink vannak, akik a határra is kimennek” – mondta a tisztavató ünnepségen járó miniszterelnök.","id":"20190629_Orban_Magyarorszag_ma_mar_komoly_es_tekintelyes_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bcead16-ad61-463f-a5c4-381397e81af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ecf51d-e750-4765-b3d0-c07ed3724bee","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Orban_Magyarorszag_ma_mar_komoly_es_tekintelyes_allam","timestamp":"2019. június. 29. 11:26","title":"Orbán: Magyarország ma már komoly és tekintélyes állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]