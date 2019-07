Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"","category":"kkv","description":"A Budapesten már működő Blinkee.city mellett újabb elektromosrobogó-megosztó cég indul el hamarosan. A robogókat a jövő héten mutatják be. ","shortLead":"A Budapesten már működő Blinkee.city mellett újabb elektromosrobogó-megosztó cég indul el hamarosan. A robogókat a jövő...","id":"20190630_Ujabb_kozossegi_robogo_erkezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c65d80-e715-492c-9de7-a635f0817cc6","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Ujabb_kozossegi_robogo_erkezik","timestamp":"2019. június. 30. 10:06","title":"Újabb közösségi robogó érkezik Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legkisebb település számítógépes rendszere kapott be egy zsarolóvírust. Key Biscayne lakossága 3000 fő, egyelőre nem tudják, fizessenek-e a támadóknak.","shortLead":"Az eddigi legkisebb település számítógépes rendszere kapott be egy zsarolóvírust. Key Biscayne lakossága 3000 fő...","id":"20190701_zsarolovirus_kibertamadas_malware_key_biscayne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5c1b11-e925-43d1-818c-3a4015f64de3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_zsarolovirus_kibertamadas_malware_key_biscayne","timestamp":"2019. július. 01. 09:33","title":"Valami baj van Floridában, sorra fertőzi az önkormányzatokat egy zsarolóvírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0aaa52-086c-4f4b-888c-ea55f7867051","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elképzelhető, hogy Trump és Kim csak kezet fognak egymással, mindazonáltal azt is hozzátette, hogy \"egy kézfogás nagyon sokat jelenthet\" - mondta a vasárnapra tervezett találkozóról a dél-koreai elnök.","shortLead":"Elképzelhető, hogy Trump és Kim csak kezet fognak egymással, mindazonáltal azt is hozzátette, hogy \"egy kézfogás nagyon...","id":"20190630_Trump_a_demilitarizalt_ovezetben_talalkozik_Kim_Dzsong_Unnal_a_delkoreai_elnok_is_elkiseri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d0aaa52-086c-4f4b-888c-ea55f7867051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb1a902-e98b-45d0-a35f-a313298d1dbd","keywords":null,"link":"/vilag/20190630_Trump_a_demilitarizalt_ovezetben_talalkozik_Kim_Dzsong_Unnal_a_delkoreai_elnok_is_elkiseri","timestamp":"2019. június. 30. 07:23","title":"Trump a demilitarizált övezetben találkozik Kim Dzsong Unnal, a dél-koreai elnök is elkíséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meghalt egy férfi a Balatonban Balatonfenyvesnél vasárnap - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Az 55 éves magyar férfi vasárnap délelőtt Balatonfenyves térségében gumimatraccal ment be a tóba, majd eltűnt.","shortLead":"Meghalt egy férfi a Balatonban Balatonfenyvesnél vasárnap - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Az 55 éves...","id":"20190630_A_Balatonban_lelte_halalat_egy_ferfi_elolanccal_kerestek_a_holttestet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f163b486-0fcb-43af-a94a-e6d1c50b9f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_A_Balatonban_lelte_halalat_egy_ferfi_elolanccal_kerestek_a_holttestet","timestamp":"2019. június. 30. 21:32","title":"A Balatonban lelte halálát egy férfi, élőlánccal keresték a holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Széchenyi- és József Attila-díjas író, műfordító, irodalomtörténész 88 éves volt.","shortLead":"A Széchenyi- és József Attila-díjas író, műfordító, irodalomtörténész 88 éves volt.","id":"20190629_Meghalt_Ungvari_Tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a04197-f7a4-4f3e-b6c8-ee5753dc522b","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Meghalt_Ungvari_Tamas","timestamp":"2019. június. 29. 15:13","title":"Meghalt Ungvári Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbd39c8-a87b-45d6-9cfb-099f1d66939e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190630_Welcome_back_mondta_Orban_a_hazigazda_Tusknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdbd39c8-a87b-45d6-9cfb-099f1d66939e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8cf245-127c-4537-bd58-d8ef2fd997b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Welcome_back_mondta_Orban_a_hazigazda_Tusknak","timestamp":"2019. június. 30. 15:45","title":"\"Welcome back!\" - mondta Orbán a házigazda Tusknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ennek hatása van a klímára, az táplálékhálózatra, a közösségekre és a kereskedelemre. ","shortLead":"Ennek hatása van a klímára, az táplálékhálózatra, a közösségekre és a kereskedelemre. ","id":"20190701_Tul_hamar_olvadt_el_iden_az_alaszkai_tengerjeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c3b4f9-a961-448c-8186-e3335e01c129","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_Tul_hamar_olvadt_el_iden_az_alaszkai_tengerjeg","timestamp":"2019. július. 01. 14:03","title":"Túl hamar olvadt el idén az alaszkai tengerjég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig azt a pletykát lehetett hallani, hogy Galaxy Note10 Próként dobja majd piacra hamarosan érkező csúcsmobilját a Samsung, de a jelek szerint maradnak a jól bevált módszernél.","shortLead":"Eddig azt a pletykát lehetett hallani, hogy Galaxy Note10 Próként dobja majd piacra hamarosan érkező csúcsmobilját...","id":"20190701_samsung_galaxy_note10_plus_okostelefon_android_kiszivargott_kepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29455b6-67c7-4c93-9bb1-17e271425455","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_samsung_galaxy_note10_plus_okostelefon_android_kiszivargott_kepek","timestamp":"2019. július. 01. 10:03","title":"Kiszivárgott három fotó a Galaxy Note10 legerősebb változatáról, és még a neve is kiderült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]