[{"available":true,"c_guid":"e97f1792-8238-422b-a376-316f5e56eed8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok majdnem belepusztultak, hogy a tűző napra tették a dobozt, amiben voltak, de az utolsó pillanatban sikerült megmenteni őket. ","shortLead":"Az állatok majdnem belepusztultak, hogy a tűző napra tették a dobozt, amiben voltak, de az utolsó pillanatban sikerült...","id":"20190702_Harmincs_forinttal_hagyott_valaki_negy_kisfecsket_a_tuzo_napon_a_madarmentoknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e97f1792-8238-422b-a376-316f5e56eed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b3c7ad-2c55-4904-8e9a-2e187446019f","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Harmincs_forinttal_hagyott_valaki_negy_kisfecsket_a_tuzo_napon_a_madarmentoknel","timestamp":"2019. július. 02. 09:33","title":"Harminc forinttal hagyott valaki négy kisfecskét a tűző napon a madármentőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyik ötcsillagos szállodától a másikig tartó, Európát bejáró túrán vesz részt.","shortLead":"Egyik ötcsillagos szállodától a másikig tartó, Európát bejáró túrán vesz részt.","id":"20190701_bugatti_oakley_desing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e8a9ad-949c-402e-985a-1354f7fb381a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_bugatti_oakley_desing","timestamp":"2019. július. 01. 10:22","title":"Egyetlen darab létezik ebből az Oakley Design Bugatti Veyronból, ami Budapesten járkál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74384da2-7ea0-45f4-8566-958f3828c5ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy özvegy már beperelte az Apple-t egy kigyulladt iPad miatt, amely a férje halálát okozta, most viszont két nagyobb cég citálja bíróság elé a cupertinói óriást ugyanezen ügy kapcsán.","shortLead":"Egy özvegy már beperelte az Apple-t egy kigyulladt iPad miatt, amely a férje halálát okozta, most viszont két nagyobb...","id":"20190701_apple_per_kigyulladt_ipad_tuz_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74384da2-7ea0-45f4-8566-958f3828c5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b582c6c-3973-4be1-a5d3-aeba45300090","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_apple_per_kigyulladt_ipad_tuz_akkumulator","timestamp":"2019. július. 01. 17:03","title":"Másodszor perelik be az Apple-t egy halálos iPad-tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csak új hónap kezdődött, a műanyagmentes július nevű kezdeményezés is ma indult el. ","shortLead":"Nem csak új hónap kezdődött, a műanyagmentes július nevű kezdeményezés is ma indult el. ","id":"20190701_Kepes_szamuzni_az_eletebol_a_muanyagot_egy_honapig_Most_kiprobalhatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c448649-fee9-4ed4-a2ef-736a07670714","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Kepes_szamuzni_az_eletebol_a_muanyagot_egy_honapig_Most_kiprobalhatja","timestamp":"2019. július. 01. 15:01","title":"Képes száműzni az életéből a műanyagokat egy hónapig? Most kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a rendőrök elfogták, a kést is megtalálták.","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a rendőrök elfogták, a kést is megtalálták.","id":"20190701_Megszurt_ket_embert_egy_19_eves_fiatal_a_XIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48329dee-572d-4874-b2b4-872b80c167e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Megszurt_ket_embert_egy_19_eves_fiatal_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. július. 01. 21:12","title":"Megszúrt két embert egy 19 éves fiatal a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részére másodfokú figyelmeztetést adtak ki a meleg miatt.","shortLead":"Az ország nagy részére másodfokú figyelmeztetést adtak ki a meleg miatt.","id":"20190701_Visszatert_a_hoseg_de_zivatarok_is_johetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833d6774-52ab-4ab9-af6a-25e030f32969","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Visszatert_a_hoseg_de_zivatarok_is_johetnek","timestamp":"2019. július. 01. 05:31","title":"Visszatért a hőség, de zivatarok is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3958437-dfa4-4bdf-b8c5-a7e19e160535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VR Tours Budapest nevű magyar startup a Budai Várnegyedben szervez rendhagyó történelmi sétákat. A résztvevők a virtuális valóság (VR) technológia segítségével átélhetik Magyarország történelmének meghatározó eseményeit a Tatárjárástól egészen az 1956-os forradalomig.","shortLead":"A VR Tours Budapest nevű magyar startup a Budai Várnegyedben szervez rendhagyó történelmi sétákat. A résztvevők...","id":"20190701_vr_tours_budapest_virtualis_seta_helyszinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3958437-dfa4-4bdf-b8c5-a7e19e160535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cb5cb4-4e75-4e1a-add7-081148e443a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_vr_tours_budapest_virtualis_seta_helyszinek","timestamp":"2019. július. 01. 15:03","title":"Orosz tankok lövik a budai várat: VR-sétákon keltik életre a magyar történelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy adócsaló őrző-védő szervezetet felszámoltak a NAV nyomozói, 1,9 milliárd forint kár okozásával vádolnak két férfit.","shortLead":"Egy adócsaló őrző-védő szervezetet felszámoltak a NAV nyomozói, 1,9 milliárd forint kár okozásával vádolnak két férfit.","id":"20190701_Adot_csaltak_az_orzovedok_lecsapott_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70908e2-f05d-4abb-984e-98b3c43fe058","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Adot_csaltak_az_orzovedok_lecsapott_a_NAV","timestamp":"2019. július. 01. 08:42","title":"Adót csaltak az őrző-védők, lecsapott a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]