[{"available":true,"c_guid":"64d47aee-a21e-4955-92b8-52a30456ec66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Májusban még csak tesztelték, mostanra viszont elkészült a Your Phone nevű szolgáltatás azon része is, ami megjeleníti az androidos mobilokra érkező értesítéseket a számítógép képernyőjén.","shortLead":"Májusban még csak tesztelték, mostanra viszont elkészült a Your Phone nevű szolgáltatás azon része is, ami megjeleníti...","id":"20190703_microsoft_windows_10_your_phone_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d47aee-a21e-4955-92b8-52a30456ec66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf1c328-fbd9-4d98-a2a8-a2f4715060ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_microsoft_windows_10_your_phone_android","timestamp":"2019. július. 03. 19:03","title":"Végre elkészült a Microsoft újdonsága, aminek minden androidos örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő egy hónappal azután, hogy tiltólistára tette a Huaweit az Egyesült Államok, jelentősen felpuhították a korábban hozott korlátozást. A Huawei-alapító Zsen Cseng-fej most válaszolt a döntésre.","shortLead":"Bő egy hónappal azután, hogy tiltólistára tette a Huaweit az Egyesült Államok, jelentősen felpuhították a korábban...","id":"20190704_huawei_bojkott_egyesult_allamok_kina_donald_trump_zsen_cseng_fej","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bf7371-68a3-4167-b76e-b8ef5193fc69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_huawei_bojkott_egyesult_allamok_kina_donald_trump_zsen_cseng_fej","timestamp":"2019. július. 04. 12:03","title":"Huawei-embargó: Reagált az alapító a felpuhított amerikai szankciókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3201540b-183c-4f48-9476-4f92ec1f8120","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Vannak bizonyos körök, akik támadják a magyar oktatási kormányzat teljesítményét, pedig az nagyon is rendben van – nagyjából ez olvasható ki az Emmi parlamenti államtitkárának a pártlapban adott interjújából. Észre sem veszi, hogy érveivel saját magát cáfolja. Vélemény.","shortLead":"Vannak bizonyos körök, akik támadják a magyar oktatási kormányzat teljesítményét, pedig az nagyon is rendben van –...","id":"20190703_Retvari_Bence_Buszkek_lehetunk_a_magyar_oktatasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3201540b-183c-4f48-9476-4f92ec1f8120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cbc77e-9789-40dc-90d0-d46b9f91908a","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Retvari_Bence_Buszkek_lehetunk_a_magyar_oktatasra","timestamp":"2019. július. 03. 11:33","title":"Rétvári Bence büszke a magyar oktatásra, de magát cáfolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A V4-es egység miatt tett keresztbe a magyar kormány az EU-s 2050-es klímacélnak, állítja a VálaszOnline, Lengyelországnak ugyanis sokkal keményebb dió lemondani a környezetszennyező szénről, mint nekünk.

","shortLead":"A V4-es egység miatt tett keresztbe a magyar kormány az EU-s 2050-es klímacélnak, állítja a VálaszOnline...","id":"20190704_ValaszOnline_A_lengyelek_miatt_vetozta_meg_Orban_az_EUs_klimahatarozatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43655229-5f09-4776-9b45-366d8aa94315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_ValaszOnline_A_lengyelek_miatt_vetozta_meg_Orban_az_EUs_klimahatarozatot","timestamp":"2019. július. 04. 10:59","title":"VálaszOnline: A lengyelek miatt vétózta meg Orbán az EU-s klímahatározatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea13a0a-5b94-4393-8344-155d0a779d44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hibás döntés volt a bíróság szerint, hogy a lehallgatási anyagokat nem engedték bizonyítékként felhasználni.","shortLead":"Hibás döntés volt a bíróság szerint, hogy a lehallgatási anyagokat nem engedték bizonyítékként felhasználni.","id":"20190702_Ujra_kell_targyalni_Kiss_Szilard_vesztegetesi_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bea13a0a-5b94-4393-8344-155d0a779d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614d2af9-645d-4e62-997f-d47f38526100","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Ujra_kell_targyalni_Kiss_Szilard_vesztegetesi_ugyet","timestamp":"2019. július. 02. 18:39","title":"Újra kell tárgyalni Kiss Szilárd vesztegetési ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hét végén kérik felvételüket az európai árfolyam-mechanizmusba, az eurót 2024-ben vezetnék be. ","shortLead":"A hét végén kérik felvételüket az európai árfolyam-mechanizmusba, az eurót 2024-ben vezetnék be. ","id":"20190703_Horvatorszag_is_elobb_vezetheti_be_az_eurot_mint_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6720d4a-937f-4f63-ab72-7f62d3c174c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Horvatorszag_is_elobb_vezetheti_be_az_eurot_mint_a_magyarok","timestamp":"2019. július. 03. 19:39","title":"Horvátországnak is előbb lehet eurója, mint nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez elkerülhetetlen – mondta a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. jogi képviselője.","shortLead":"Ez elkerülhetetlen – mondta a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. jogi képviselője.","id":"20190703_Megvizsgalnak_a_Viking_ukran_kapitanyanak_alkalmassagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae41341-594b-4ad5-b99f-91212c3b297e","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Megvizsgalnak_a_Viking_ukran_kapitanyanak_alkalmassagat","timestamp":"2019. július. 03. 08:38","title":"Megvizsgálnák a Viking ukrán kapitányának alkalmasságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd69e9cd-adf6-48c7-aab7-12de5012a2fc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkeztek Magyarországra a Kia népszerű kompakt divatterepjárójának első tisztán elektromos hajtásláncú példányai. ","shortLead":"Megérkeztek Magyarországra a Kia népszerű kompakt divatterepjárójának első tisztán elektromos hajtásláncú példányai. ","id":"20190704_uj_villanyauto_hazankban_itt_az_akar_615_kilometeres_hatotavu_kia_eniro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd69e9cd-adf6-48c7-aab7-12de5012a2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d0b4c5-f5f3-4aea-8c64-469ebbd4d706","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_uj_villanyauto_hazankban_itt_az_akar_615_kilometeres_hatotavu_kia_eniro","timestamp":"2019. július. 04. 06:41","title":"Új villanyautó hazánkban, itt az akár 615 kilométeres hatótávú Kia e-Niro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]