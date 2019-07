Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Újra árat emelt a Mol.","shortLead":"Újra árat emelt a Mol.","id":"20190705_megint_dragabb_lett_a_tankolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0857cf-6c13-432d-8744-0338f111675b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_megint_dragabb_lett_a_tankolas","timestamp":"2019. július. 05. 05:18","title":"Megint drágább lett a tankolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f904a1de-aaa1-48b4-bddf-f54859dceb52","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Minden családnak megvan a maga habitusa. Ha meteorológiai terminusokban gondolkodunk, lehet egy család klímája hűvösebb, távolságtartóbb, de fülledt trópusias is, ahol nehéz levegőt kapni. Vajon mi határozza meg a család lelkét, és milyenek azok a családok, amelyek támogatják az egyén fejlődését? ","shortLead":"Minden családnak megvan a maga habitusa. Ha meteorológiai terminusokban gondolkodunk, lehet egy család klímája...","id":"20190704_Huvos_klimaju_vagy_tropusi_Nem_az_idojarasrol_a_csalad_legkorerol_beszelunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f904a1de-aaa1-48b4-bddf-f54859dceb52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15990939-1113-440f-acdb-cb2d72b245a3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190704_Huvos_klimaju_vagy_tropusi_Nem_az_idojarasrol_a_csalad_legkorerol_beszelunk","timestamp":"2019. július. 04. 15:00","title":"Hűvös klímájú vagy trópusi? Nem az időjárásról, a család légköréről beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b328e6bc-a0d5-4fa4-85c2-0a24079bfb09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok mindegyike így tett, a DK-t kivéve.","shortLead":"Az ellenzéki pártok mindegyike így tett, a DK-t kivéve.","id":"20190705_Magyarazkodik_a_DK_miert_nem_alltak_be_rogton_Botka_moge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b328e6bc-a0d5-4fa4-85c2-0a24079bfb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c9974-a1c4-4ed6-ad68-2859a37858d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Magyarazkodik_a_DK_miert_nem_alltak_be_rogton_Botka_moge","timestamp":"2019. július. 05. 19:27","title":"Magyarázkodik a DK, miért nem álltak be még Botka mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c72b64f-91a0-4483-845d-604621e7077f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alabamai ügyészség ejtette a vádat.\r

