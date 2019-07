Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2991160-b7c2-408a-a6b8-5f0f844db3b6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Bukásra készülhet Görögországban a 2015-ben hatalomra került Sziriza, és éppen azok esélyesek a kormányzásra, akik az adósságválságot összehozták - olvasható az e heti HVG-ben.","shortLead":"Bukásra készülhet Görögországban a 2015-ben hatalomra került Sziriza, és éppen azok esélyesek a kormányzásra, akik...","id":"20190705_Gorog_elet_ingyen_sor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2991160-b7c2-408a-a6b8-5f0f844db3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835be800-76d7-4d1c-9d93-4c67159e47a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_Gorog_elet_ingyen_sor","timestamp":"2019. július. 05. 16:18","title":"Görög élet, ingyen sör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d56704f-f447-44fe-a0c7-b0706660641e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több kiemelt is búcsúzott a legpatinásabb füves tenisztornán.\r

\r

","shortLead":"Több kiemelt is búcsúzott a legpatinásabb füves tenisztornán.\r

\r

","id":"20190705_Hullottak_a_fejek_ma_is_Wimbledonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d56704f-f447-44fe-a0c7-b0706660641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1832c6ad-a4b7-4132-8e87-156c5fab7a62","keywords":null,"link":"/sport/20190705_Hullottak_a_fejek_ma_is_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 05. 18:10","title":"Hullottak a fejek ma is Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanis nem vállalja.","shortLead":"Ugyanis nem vállalja.","id":"20190704_Lazar_Janosbol_nem_lesz_polgarmesterjelolt_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61163f7a-6081-4125-b113-93558e9eb7a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Lazar_Janosbol_nem_lesz_polgarmesterjelolt_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. július. 04. 20:15","title":"Lázár Jánosból nem lesz polgármester-jelölt Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd6b056-e2e9-45bf-ac07-ec8b9200ee95","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Magyarországon először álltak ki ismert színészek névvel-arccal, hogy összefogást hirdessenek és harcoljanak a magyar szinkron állami védelméért és a tisztességes munkafeltételekért. Rajkai Zoltán, a Katona József Színház színésze, a Szídosz Szinkron Alapszervezetének elnöke a hvg.hu-nak arról beszélt: kínai munkaerőként vannak jelen a szakmában, és ez az utolsó pillanat, amikor még lehet tenni a változásért, különben a szinkron eltűnhet a süllyesztőben – ehhez viszont az is kell, hogy a színésztársadalom végre megtanuljon együttműködni.","shortLead":"Magyarországon először álltak ki ismert színészek névvel-arccal, hogy összefogást hirdessenek és harcoljanak a magyar...","id":"20190705_Rajkai_Zoltan_Szinkron_Alapszervezet_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfd6b056-e2e9-45bf-ac07-ec8b9200ee95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1ccf75-40c2-494a-855c-77dfc3a217e5","keywords":null,"link":"/kultura/20190705_Rajkai_Zoltan_Szinkron_Alapszervezet_interju","timestamp":"2019. július. 05. 20:00","title":"Rajkai Zoltán: Kínai munkaerőként dolgozunk a hazai szinkronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A baleset utáni tanúkénti kihallgatásán még azt mondta, hogy lassított az ütközés előtt, de friss vallomása szerint azóta átgondolta a történteket.","shortLead":"A baleset utáni tanúkénti kihallgatásán még azt mondta, hogy lassított az ütközés előtt, de friss vallomása szerint...","id":"20190705_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_vallomas_birosag_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4c3dff-3810-4261-91d5-76a3c67f9e62","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_vallomas_birosag_targyalas","timestamp":"2019. július. 05. 12:45","title":"M. Richárd elismerte: gyorsított a Dózsa György úti karambol előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4618515-8d3c-423c-8846-015c6919c14a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Közel-Keleten élő keresztényekről, az ortodox katolikus és a katolikus egyház közti kapcsolatok javításáról, valamint az emberi jogokról beszélgetett csütörtökön a Vatikánban Vlagyimir Putyin orosz elnök és Ferenc pápa. Putyin egyórás késéssel érkezett, a beszélgetés egy órán át tartott. Az orosz államfő már a harmadik alkalommal találkozott Ferenc pápával.","shortLead":"A Közel-Keleten élő keresztényekről, az ortodox katolikus és a katolikus egyház közti kapcsolatok javításáról, valamint...","id":"20190704_A_modern_es_a_kozepkori_keresztenyseg_talalkozott_amikor_a_papa_fogadta_Putyint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4618515-8d3c-423c-8846-015c6919c14a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a60c0-5b3b-4266-8938-7012df87a6d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_A_modern_es_a_kozepkori_keresztenyseg_talalkozott_amikor_a_papa_fogadta_Putyint","timestamp":"2019. július. 04. 16:59","title":"A modern és a középkori kereszténység találkozott, amikor a pápa fogadta Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd76f70-d973-473a-bbf3-77d24caf474a","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Pénteken adják át a Vasas új stadionját a Fáy utcában. A tervezettnél hónapokkal később fejezték be a munkát, a költségek pedig jelentősen meghaladták a kezdeti elképzeléseket és végül 8,1 milliárdnál álltak meg. Ott voltunk a stadionbejáráson, azokat a tereket kerestük, amelyek - a jegyeladáson kívül - bevételt hozhatnak a csapatnak és az üzemeltetőnek. Hiába vagyunk ugyanis jók stadionépítésben, ha az új létesítményeket sokszor nem tudják sikerrel működtetni.","shortLead":"Pénteken adják át a Vasas új stadionját a Fáy utcában. A tervezettnél hónapokkal később fejezték be a munkát...","id":"20190705_Vasas_stadion_labdarugas_uzemeltetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fd76f70-d973-473a-bbf3-77d24caf474a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550596ac-96ec-4728-b93d-d2f67a9a819b","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_Vasas_stadion_labdarugas_uzemeltetes","timestamp":"2019. július. 05. 14:00","title":"Hogyan lehet úgy stadiont üzemeltetni, hogy az meg is érje? A Vasas megpróbálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc1d64c-4e8a-43bf-822a-7d965ec16a91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 6,4-es erősségű földmozgásban kisebb anyagi károk keletkeztek, halálos áldozatok az első jelentések szerint nincsenek. ","shortLead":"A 6,4-es erősségű földmozgásban kisebb anyagi károk keletkeztek, halálos áldozatok az első jelentések szerint...","id":"20190704_Eros_foldrenges_razta_meg_DelKaliforniat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfc1d64c-4e8a-43bf-822a-7d965ec16a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b36b717-ae5d-4193-90a5-432097910e47","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_Eros_foldrenges_razta_meg_DelKaliforniat","timestamp":"2019. július. 04. 21:23","title":"Erős földrengés rázta meg Dél-Kaliforniát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]