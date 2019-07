Szeptember 2-ától látható a Hulu streamingszolgáltatón a Harvey Weinstein szexuális zaklatási ügyeiről készült dokumentumfilm - írja a Deadline.

Az Untouchable, amely még a Sundance Filmfesztiválon debütált, bemutatja, hogy épített fel Weinstein egy erős, megfélemlítő birodalmat. A producert összesen több mint 70 nő vádolta meg nemi erőszakkal, szexuális zaklatással 2017 októbere óta, amikor a The New York Times és a The New Yorker amerikai napilapok feltárták zaklatási ügyeit. A filmben többek között Rosanna Arquette, Erika Rosenbaum, Louise Godbold és Nannette Klatt fájdalmasan őszintén beszélnek arról, milyen fizikai, érzelmi, szakmai, valamint pénzügyi következményekkel járt számukra Weinstein zaklatása.

A filmben - többek között - Rosanna Arquette, Erika Rosenbaum, Louise Godbold és Nannette Klatt őszintén beszélnek arról, milyen fizikai, érzelmi, szakmai, valamint pénzügyi következményekkel járt számukra Weinstein viselkedése, de az ügyet feltáró újságírók is elmesélik, hogyan szedtek össze elég bizonyítékot az első cikkekhez.