Az operációt bonyolította, hogy a két kislány a koponyájánál volt összenőve, agyuk egy része is összekapcsolódott. Fejüknél összenőtt sziámi ikreket választottak szet egy londoni kórházban 2019. július. 16. 16:53 Az elhunyt filmproducer bizalmi vagyonkezelőjének, az Andrew G. Vajna Revocable Trustnak Vajna Tímea az örököse és a kedvezményezettje. Így elvileg ő örökölné a sok tízmilliárdos vagyont, ám nem ennyire egyszerű a helyzet. Vajna Tímea Andy Vajna örököse, de nem tudni, mit örökölt 2019. július. 17. 09:50 De énekelni mindig jó volt. És a szégyent is ez tudta elnyomni végül. Likó Marcell írása. A szégyen az, ami megakadályozta ezeket a családokat a kiút keresésében 2019. július. 17. 09:30 Grezsa István nem akar negatív kampányt. Leveteti a Soros-plakátokat Márki-Zay fideszes kihívója 2019. július. 16. 12:32 A jegybank szerint a kormány által vártnál lassabban nő majd a magyar gazdaság, emiatt a jövő évi költségvetési bevételek 319 milliárddal lehetnek alacsonyabbak. Az MNB százmilliárdos lyukat lát a 2020-as költségvetésben 2019. július. 18. 10:14 Az amerikai képviselőház Donald Trump rasszistának minősített, négy demokrata párti képviselőnőt támadó Twitter-bejegyzéseit elítélő határozatot fogadott el kedden este. Az amerikai képviselőház szerint Trump tweetjei rasszisták voltak 2019. július. 17. 05:13 A Google Térkép mostantól nem csak azt mutatja meg, hol találhatók közösségi kerékpárgyűjtő állomások a városokban, azt is, hány szabad kétkerekű érhető el az adott ponton – többek közt Budapesten. Nagyszerű újítás került a Google Mapsbe, a bringások imádni fogják 2019. július. 17. 16:03

Vannak olyan járatok, amelyeket el sem indítanak.

Akár két órát is késhetnek a vonatok a balatoni és a székesfehérvári vonalon 2019. július. 16. 12:39