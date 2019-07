Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e603055e-ad0a-48c0-9321-ee9a98033bc3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több utcában is a keleti-nyugati közlekedési irányok élveznek majd elsőbbséget az észak-déliekkel szemben.","shortLead":"Több utcában is a keleti-nyugati közlekedési irányok élveznek majd elsőbbséget az észak-déliekkel szemben.","id":"20190719_Hetfotol_vigyazzon_az_elsobbsegadassal_a_XIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e603055e-ad0a-48c0-9321-ee9a98033bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e5c70c-6632-437a-b8ca-87da9c395a7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Hetfotol_vigyazzon_az_elsobbsegadassal_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. július. 19. 15:38","title":"Hétfőtől vigyázzon az elsőbbségadással a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Abszolút többséget is szerezhet a vasárnapi ukrajnai parlamenti választáson az új államfő, Volodimir Zelenszkij által pár hónapja alapított párt, a Nép szolgálója. Ha valóban nagyarányú lesz a győzelem, véget ér a „király királyság nélkül” időszak: az elnökválasztás óta eltelt hónapokban ugyanis Zelenszkij keze meg volt kötve, a parlament képviselői és a korábbi elnök, Petro Porosenko még hatalomban maradt emberei ahol tudták, ott gáncsolták a színészből lett államfő reformjait.","shortLead":"Abszolút többséget is szerezhet a vasárnapi ukrajnai parlamenti választáson az új államfő, Volodimir Zelenszkij által...","id":"20190720_Csak_Zelenszkij_gyozelmenek_aranya_ketseges_az_ukrajnai_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473c124b-9e2c-4460-9cf2-5437dd0a3c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Csak_Zelenszkij_gyozelmenek_aranya_ketseges_az_ukrajnai_valasztason","timestamp":"2019. július. 20. 14:58","title":"Csak Zelenszkij győzelmének aránya kétséges az ukrajnai választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2eba3f-a918-41ff-8c3b-8feac58ef3c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"950 euróra büntettek két németet, mert a Rialto híd lábánál főztek maguknak egy kávét.","shortLead":"950 euróra büntettek két németet, mert a Rialto híd lábánál főztek maguknak egy kávét.","id":"20190720_Ket_turista_kavet_fozott_Velenceben_nem_kellett_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd2eba3f-a918-41ff-8c3b-8feac58ef3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4d3acf-f61e-464e-be63-62f39a8ac897","keywords":null,"link":"/elet/20190720_Ket_turista_kavet_fozott_Velenceben_nem_kellett_volna","timestamp":"2019. július. 20. 08:52","title":"Két turista kávét főzött Velencében, nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d067f89b-8d45-43d4-a165-17f7cfe4a02c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Házfelújítás miatt volt az egyik utcában a konténer, ezt szállította volna el az a teherautó.","shortLead":"Házfelújítás miatt volt az egyik utcában a konténer, ezt szállította volna el az a teherautó.","id":"20190719_Nekidolt_egy_haz_oldalanak_egy_konteneres_kamion_Csepregen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d067f89b-8d45-43d4-a165-17f7cfe4a02c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c5f184-d2c8-4f1e-bcf2-cf71c64af15c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Nekidolt_egy_haz_oldalanak_egy_konteneres_kamion_Csepregen","timestamp":"2019. július. 19. 08:58","title":"Nekidőlt egy ház oldalának egy konténeres kamion Csepregen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két gyilkossággal gyanúsított férfit márciusban fogták el Prágában, most kommandósok hozták a határig. ","shortLead":"A két gyilkossággal gyanúsított férfit márciusban fogták el Prágában, most kommandósok hozták a határig. ","id":"20190718_Magyarorszagra_hoztak_D_Csabat_a_csantaveri_bergyilkost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8ea9c4-a093-427d-870b-4ef0c5a4c849","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Magyarorszagra_hoztak_D_Csabat_a_csantaveri_bergyilkost","timestamp":"2019. július. 18. 19:36","title":"Magyarországra hozták D. Csabát, a csantavéri bérgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azt már nem említi a közlemény, hogy Mészáros Lőrinc cége gyártja. ","shortLead":"Azt már nem említi a közlemény, hogy Mészáros Lőrinc cége gyártja. ","id":"20190719_2Rule_mezben_lep_palyara_a_magyar_kormanytol_587_milliardos_tamogatast_kapo_FK_Csikszereda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbe883b-ac9b-4708-b15c-7e638edbbef7","keywords":null,"link":"/sport/20190719_2Rule_mezben_lep_palyara_a_magyar_kormanytol_587_milliardos_tamogatast_kapo_FK_Csikszereda","timestamp":"2019. július. 19. 19:07","title":"2Rule mezben lép pályára a kormánytól 5,87 milliárdos támogatást kapó FK Csíkszereda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyílt közbeszerzés nélkül, az előző megbízás folytatásaként szerződött le a Premontrei Apátság Mészáros Lőrinc gyerekeinek cégével a Zichy-kastély felújításának befejezésére.","shortLead":"Nyílt közbeszerzés nélkül, az előző megbízás folytatásaként szerződött le a Premontrei Apátság Mészáros Lőrinc...","id":"20190719_A_Meszarosgyerekek_fejezik_be_a_Zichykastely_felujitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebb4e64-76d3-4c56-afbd-848a9ec92100","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_A_Meszarosgyerekek_fejezik_be_a_Zichykastely_felujitasat","timestamp":"2019. július. 19. 11:18","title":"A Mészáros-gyerekek fejezik be a Zichy-kastély felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokkal jobban vannak a több mint egy héttel ezelőtt Horvátországban súlyos közlekedési balesetet szenvedett magyar-horvát család tagjai. Közben kiderült, hogy a balesetet okozó Ozren M. valószínűleg nem mobilozott a balest időpontjában, ám ahogy megtörtént az ütközés, felhívta apját.","shortLead":"Sokkal jobban vannak a több mint egy héttel ezelőtt Horvátországban súlyos közlekedési balesetet szenvedett...","id":"20190719_Gyorsan_javul_a_horvatorszagi_magyar_serultek_allapota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bddf32-1aef-459a-aab9-db856348588a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Gyorsan_javul_a_horvatorszagi_magyar_serultek_allapota","timestamp":"2019. július. 20. 17:14","title":"Gyorsan javul a horvátországi magyar sérültek állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]