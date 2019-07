Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város polgármestere szerint félreértés történt, továbbra is Horváth Attila marad az intézmény élén. ","shortLead":"A város polgármestere szerint félreértés történt, továbbra is Horváth Attila marad az intézmény élén. ","id":"20190725_Megis_a_helyen_maradhat_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Miklos_Gimnazium_igazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd0ba2d-cd1b-4b1a-b3e9-7f03153df1de","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Megis_a_helyen_maradhat_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Miklos_Gimnazium_igazgatoja","timestamp":"2019. július. 25. 19:24","title":"Mégis a helyén maradhat a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671bafa4-6e3d-4509-b9aa-9c23dc64923c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A The Testaments szeptember 10-én jelenik meg. ","shortLead":"A The Testaments szeptember 10-én jelenik meg. ","id":"20190724_A_szolgalolany_meseje_folytatas_Margaret_Atwood_Booker_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=671bafa4-6e3d-4509-b9aa-9c23dc64923c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c653e2a-8f1d-4e00-b929-2626a62aa281","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_A_szolgalolany_meseje_folytatas_Margaret_Atwood_Booker_dij","timestamp":"2019. július. 24. 15:03","title":"A szolgálólány meséjének folytatása is bekerült az idei Booker-díj jelöltjei közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8aa1f2c-7a9d-449c-b770-470a5d2d3e05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött, az egyik fel is borult. ","shortLead":"Két autó ütközött, az egyik fel is borult. ","id":"20190724_Felborult_egy_auto_a_IX_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8aa1f2c-7a9d-449c-b770-470a5d2d3e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a149ea43-95e8-4b00-880e-ac2f1426b0a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Felborult_egy_auto_a_IX_keruletben","timestamp":"2019. július. 24. 14:26","title":"Felborult egy autó a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148e9364-2fa1-4887-ba06-6d6ebd77395a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török László sportriporter soha el nem feledhető szavaival ismerte el a 200 méteres pillangóúszás új világbajnokának teljesítményét a miniszterelnök.","shortLead":"Török László sportriporter soha el nem feledhető szavaival ismerte el a 200 méteres pillangóúszás új világbajnokának...","id":"20190724_milak_kristof_vizes_vb_uszas_vilagbajnok_vilagcsucs_orban_viktor_koszontes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=148e9364-2fa1-4887-ba06-6d6ebd77395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a34ede-63dc-42b6-9443-a4b6583936de","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_milak_kristof_vizes_vb_uszas_vilagbajnok_vilagcsucs_orban_viktor_koszontes","timestamp":"2019. július. 24. 16:36","title":"Orbán is köszöntötte a világbajnok Milákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e19f94-1ee3-44ee-8859-c80270cb5e94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra került fel néhány fotó arról, amint Richard Yu, a Huawei vezére a sencseni repülőtéren nyomogatja az összehajtható okostelefont.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra került fel néhány fotó arról, amint Richard Yu, a Huawei vezére a sencseni...","id":"20190726_huawei_mate_x_osszehajthato_okostelefon_sencseni_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e19f94-1ee3-44ee-8859-c80270cb5e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510086f0-0ddb-4f94-b64c-f8cfc666510e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_huawei_mate_x_osszehajthato_okostelefon_sencseni_repuloter","timestamp":"2019. július. 26. 08:33","title":"A Huawei-vezér kezében szúrták ki az összehajtható Mate X-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Kisgyerekkora óta a színpadra vágyott Jennifer Lopez, amerikai énekesnő, Hollywood egyik legjobban fizetett latin színésznője. A bulvársajtó több mint húsz éve minden apró lépését követi, a nyilvánosság előtt zajlott három válása is. J. Lo mégis erős maradt, tavaly a Time magazin az év 100 legbefolyásosabb embere közé választotta. ","shortLead":"Kisgyerekkora óta a színpadra vágyott Jennifer Lopez, amerikai énekesnő, Hollywood egyik legjobban fizetett latin...","id":"20190724_50_eves_Jennifer_Lopez_enekes_szinesz_szuletesnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fac2ff6-224d-4bba-be4f-f2c63348f8aa","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_50_eves_Jennifer_Lopez_enekes_szinesz_szuletesnap","timestamp":"2019. július. 24. 13:40","title":"„Először magadat kell megszeretned” – 50 éves lett Jennifer Lopez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0500240a-8d58-4f21-8977-ab6da5fc4cde","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezt azt is jelenti, nincs meg az olimpiai kvóta, azt legközelebb januárban lehet megszereznünk.\r

\r

","shortLead":"Ezt azt is jelenti, nincs meg az olimpiai kvóta, azt legközelebb januárban lehet megszereznünk.\r

\r

","id":"20190725_Az_olaszok_nyertek_nem_sikerult_dontobe_jutnia_a_magyar_vizipolosoknak_a_vbn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0500240a-8d58-4f21-8977-ab6da5fc4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43f553e-645d-4d7d-a24f-0bf362cb920e","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Az_olaszok_nyertek_nem_sikerult_dontobe_jutnia_a_magyar_vizipolosoknak_a_vbn","timestamp":"2019. július. 25. 12:49","title":"Az olaszok nyertek, nem sikerült döntőbe jutnia a magyar vízipólósoknak a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1989-ben belépett az MSZMP-be, majd a rendszerváltáskor rájött, a szocializmus a hazugságra épült. Volt diplomata bal- és jobboldali kormányok alatt, katonaként pedig egy golyót sem lőtt ki – Kendernay Jánossal, az LMP társ nélküli társelnökével a HVG készített portréinterjút.\r

\r

","shortLead":"1989-ben belépett az MSZMP-be, majd a rendszerváltáskor rájött, a szocializmus a hazugságra épült. Volt diplomata bal...","id":"20190725_Az_LMP_tarselnoke_Dobbnet_milyen_hamar_eljutunk_itthon_a_verbalis_agresszioig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db25342f-4122-4e3c-806e-4cc0ce4de997","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Az_LMP_tarselnoke_Dobbnet_milyen_hamar_eljutunk_itthon_a_verbalis_agresszioig","timestamp":"2019. július. 25. 15:41","title":"Az LMP társelnöke: \"Döbbenet, milyen hamar eljutunk itthon a verbális agresszióig\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]