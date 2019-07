Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c23570ed-6c61-4491-8720-150d319591ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két labdarúgót akkor támadták meg, amikor Londonban autóztak. \r

","shortLead":"A két labdarúgót akkor támadták meg, amikor Londonban autóztak. \r

","id":"20190726_mesut_ozil_sead_kolasinac_london_fegyveres_rablotamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c23570ed-6c61-4491-8720-150d319591ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65c7e72-090d-43b2-97bf-62c708000fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20190726_mesut_ozil_sead_kolasinac_london_fegyveres_rablotamadas","timestamp":"2019. július. 26. 06:09","title":"Késes rablók támadtak Mesut Özilre és csapattársára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aca8639-546b-4d3a-bcd8-2e45a732829f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Festői környezetben próbálja rendezni a viszonyt a Német Kereszténydemokrata Néppárt és a magyar kormánypárt – ez egyelőre csak döcög.","shortLead":"Festői környezetben próbálja rendezni a viszonyt a Német Kereszténydemokrata Néppárt és a magyar kormánypárt –...","id":"20190725_A_Comoito_partjan_probalt_bekulni_a_Fidesz_es_a_CDU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aca8639-546b-4d3a-bcd8-2e45a732829f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568da7b2-1b86-4962-9d34-e15cfa29f719","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_A_Comoito_partjan_probalt_bekulni_a_Fidesz_es_a_CDU","timestamp":"2019. július. 25. 09:23","title":"A Comói-tó partján próbált békülni a Fidesz és a CDU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Két konkrét eseten mutatja be a Microsoft Magyarország által az USA-ban aláírt vallomás, hogyan bundáztak meg állami beszerzéseket, játszottak össze állami tisztviselőkkel. A magyar ügyészség egyszer már gyanú hiányában visszautasított egy feljelentést. Most azt ígérik, megkérdezik az amerikai kollégákat, van-e releváns, kiadható információjuk.","shortLead":"Két konkrét eseten mutatja be a Microsoft Magyarország által az USA-ban aláírt vallomás, hogyan bundáztak meg állami...","id":"20190726_microsoft_korrupcio_orban_usa_igazsagugyi_miniszterium_legfobb_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade6264b-9345-4429-a7e5-7374020aa8c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_microsoft_korrupcio_orban_usa_igazsagugyi_miniszterium_legfobb_ugyeszseg","timestamp":"2019. július. 26. 06:30","title":"Orbán Viktorra is utalnak a Microsoft korrupciót beismerő vallomásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az úzvölgyi katonatemetőben eltemetett és a román hatóságok által románnak tekintett 11 katona közül öt magyar állampolgár volt a minisztérium szerint. ","shortLead":"Az úzvölgyi katonatemetőben eltemetett és a román hatóságok által románnak tekintett 11 katona közül öt magyar...","id":"20190724_HM_Az_uzvolgyi_katonatemeto_11_roman_katonaja_kozul_ot_magyar_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac299c2-d546-4065-ac97-30fd63fbf45c","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_HM_Az_uzvolgyi_katonatemeto_11_roman_katonaja_kozul_ot_magyar_volt","timestamp":"2019. július. 24. 15:23","title":"HM: Az úzvölgyi katonatemető 11 román katonája közül öt magyar volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegek hajnali 5-től sorban állnak, hogy 11-ig bejuthassanak a kezelésre. ","shortLead":"A betegek hajnali 5-től sorban állnak, hogy 11-ig bejuthassanak a kezelésre. ","id":"20190724_Teljes_kaoszban_varakoztatjak_a_kemoterapiara_erkezoket_az_Orszagos_Onkologiai_Intezetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ab5618-c663-4174-86bc-b96db16c67df","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Teljes_kaoszban_varakoztatjak_a_kemoterapiara_erkezoket_az_Orszagos_Onkologiai_Intezetben","timestamp":"2019. július. 24. 16:28","title":"Teljes káoszban várakoztatják a kemoterápiára érkezőket az Országos Onkológiai Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e19f94-1ee3-44ee-8859-c80270cb5e94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra került fel néhány fotó arról, amint Richard Yu, a Huawei vezére a sencseni repülőtéren nyomogatja az összehajtható okostelefont.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra került fel néhány fotó arról, amint Richard Yu, a Huawei vezére a sencseni...","id":"20190726_huawei_mate_x_osszehajthato_okostelefon_sencseni_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e19f94-1ee3-44ee-8859-c80270cb5e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510086f0-0ddb-4f94-b64c-f8cfc666510e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_huawei_mate_x_osszehajthato_okostelefon_sencseni_repuloter","timestamp":"2019. július. 26. 08:33","title":"A Huawei-vezér kezében szúrták ki az összehajtható Mate X-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417988fb-1507-417d-b955-501f6166278b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országok fogadjanak el egy ötödik Genfi konvenciót is, amely a többi, emberiség elleni cselekményhez hasonlóan a környezeti károkozást is háborús bűncselekménynek tekintené – javasolta nyílt levélben 24 neves tudós.","shortLead":"Az országok fogadjanak el egy ötödik Genfi konvenciót is, amely a többi, emberiség elleni cselekményhez hasonlóan...","id":"20190724_Legyen_haborus_buncselekmeny_a_kornyezeti_karokozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=417988fb-1507-417d-b955-501f6166278b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9daf05-5e5f-4db8-8596-bb159b92a269","keywords":null,"link":"/vilag/20190724_Legyen_haborus_buncselekmeny_a_kornyezeti_karokozas","timestamp":"2019. július. 24. 15:15","title":"\"Legyen háborús bűncselekmény a környezeti károkozás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979ec014-214e-4cd3-8d2f-33394e62274f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aBS, vagyis a blokkolásgátló rendszer tökéletes kiegészítője lehet az úgynevezett elektronikus fékerő-elosztó rendszer, ami bizonyos helyzetekben életmentő is lehet.","shortLead":"Az aBS, vagyis a blokkolásgátló rendszer tökéletes kiegészítője lehet az úgynevezett elektronikus fékerő-elosztó...","id":"20190724_ebd_elektronikus_fekero_eloszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=979ec014-214e-4cd3-8d2f-33394e62274f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20707557-8c44-460e-ab8e-81000b0bd2b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_ebd_elektronikus_fekero_eloszto","timestamp":"2019. július. 24. 21:33","title":"Három betű, ami segíthet megállni az autóval: így működik az EBD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]