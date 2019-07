Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Többfelé eshet, de marad a 25–31 fok. 2019. július. 29. 05:16 Fülledt és esős lesz a hétfő A Samsung szereti biztosítani, hogy jól fogyjon aktuális újdonsága, ezért időről időre kereskedelmi programot hirdet meg, amelyet alkalmazva beszámítja a régebbi, de azért csúcskategóriás okostelefonok árát, ha valaki hajlandó lecserélni korábbi készülékét az újdonságra. A hamarosan érkező Galaxy Note10 esetében sem tesz másként. 2019. július. 29. 10:03 Itt az idő, hogy Galaxy Note10-re cseréljék az iPhone-jukat – javasolja az amerikaiaknak a Samsung A pótfelvételin egyetlen szakra lehet jelentkezni, ha valaki nem került be sehova, vagy nem is felvételizett rendesen. 2019. július. 29. 12:14 Nem vették fel? Ma kezdődik a pótfelvételi Kiütések jelentek meg rajta a börtönben, nem tudják, mi okozhatta. 2019. július. 29. 11:08 Furcsa tünetek jelentkeztek Navalnijon a börtönben, megmérgezhették

\r

\r

","shortLead":"Kijöttek a kvangdzsui úszó-világbajnokság vasárnapi zárónapjának eredményei.\r

\r

\r

Kijöttek a kvangdzsui úszó-világbajnokság vasárnapi zárónapjának eredményei. 2019. július. 28. 20:45 Kijött a vizes vb zárónapjának eredménytáblája