[{"available":true,"c_guid":"ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OnePlus egyik illetékese posztolt ki a Twitterre egy fontos információt a cég szeptemberben érkező okostelevíziójáról.","shortLead":"A OnePlus egyik illetékese posztolt ki a Twitterre egy fontos információt a cég szeptemberben érkező okostelevíziójáról.","id":"20190826_oneplus_tv_merete_panelje_futtatott_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec418ba-2433-4719-8ba4-ce2f8d795757","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_oneplus_tv_merete_panelje_futtatott_operacios_rendszer","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:03","title":"Újabb részletek derültek ki a titokzatos televízióról, amit a OnePlus gyárt majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1035bd-e051-4098-afb7-6dfd17adec42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A labor vezetőjének jutott eszébe, hogyan lehetne gyorsítani a vérszállítást.","shortLead":"A labor vezetőjének jutott eszébe, hogyan lehetne gyorsítani a vérszállítást.","id":"20190826_elektromos_roller_verminta_labor_kistarcsai_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be1035bd-e051-4098-afb7-6dfd17adec42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f7fae4-729f-447a-9aa4-f98c0863c116","keywords":null,"link":"/elet/20190826_elektromos_roller_verminta_labor_kistarcsai_korhaz","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:52","title":"Elektromos rolleren érkeznek a vérminták a kistarcsai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a70e789-b31b-4764-bfbe-45ef57651494","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ezren tiltakoztak békésen a francia-spanyol határ francia oldalán, Hendaye-ban és a spanyol oldalon fekvő Irunban a G7-es országcsoport szombat este Biarritzban megkezdődött csúcsértekezlete ellen. 