Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 67 éves asszony a templomba már nem érkezett meg.","shortLead":"A 67 éves asszony a templomba már nem érkezett meg.","id":"20190827_Vasarnap_delutan_templomba_indult_azota_nem_talaljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce991933-6ef5-43a3-bacc-b9e006dd59e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Vasarnap_delutan_templomba_indult_azota_nem_talaljak","timestamp":"2019. augusztus. 27. 05:45","title":"Vasárnap délután templomba indult, azóta nem találják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8596eb-3e02-4cb2-8c06-97cb2bf7b55c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levegőből próbálják oltani az ibizai tüzet.","shortLead":"A levegőből próbálják oltani az ibizai tüzet.","id":"20190826_Tuz_utott_ki_Ibizan_egy_hotel_kaphatott_langra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff8596eb-3e02-4cb2-8c06-97cb2bf7b55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9330ee-762c-4c17-83be-dc3a24eca01d","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_Tuz_utott_ki_Ibizan_egy_hotel_kaphatott_langra","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:59","title":"Tűz ütött ki Ibizán, egy hotel kaphatott lángra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész nap gyengélkedik a magyar fizetőeszköz. ","shortLead":"Egész nap gyengélkedik a magyar fizetőeszköz. ","id":"20190828_Kritikus_hatart_lepett_at_a_forint_330at_kertek_egy_euroert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d903ec-9bf4-41f4-80b4-100b0ef2e11e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Kritikus_hatart_lepett_at_a_forint_330at_kertek_egy_euroert","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:43","title":"Kritikus határt lépett át a forint: 330-at kértek egy euróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282ec524-841a-4ffc-9fa8-d6de12942d2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egykori zsidózó és cigányozó kijelentései Orbánnak is kínosak voltak, a Fidesz egyszer már ki is zárta, most mégis támogatják. ","shortLead":"Egykori zsidózó és cigányozó kijelentései Orbánnak is kínosak voltak, a Fidesz egyszer már ki is zárta, most mégis...","id":"20190827_Ismet_fideszes_tamogatassal_idnul_ujra_az_edelenyi_Molnar_Oszkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=282ec524-841a-4ffc-9fa8-d6de12942d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb366d43-2ab3-4612-9171-6a934e3d7eff","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Ismet_fideszes_tamogatassal_idnul_ujra_az_edelenyi_Molnar_Oszkar","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:46","title":"Ismét fideszes támogatással indul az edelényi Molnár Oszkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc141265-724a-436a-b58b-3da959b3dcc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plusz egyhavi bér arra elég, hogy az egyik hónap kicsit könnyebb legyen – véli Vécsi István, a Közmunkás Szakszervezet elnöke.","shortLead":"A plusz egyhavi bér arra elég, hogy az egyik hónap kicsit könnyebb legyen – véli Vécsi István, a Közmunkás...","id":"20190828_A_szakszervezet_szerint_nem_huzza_ki_a_nyomorbol_a_kozmunkasokat_a_kormany_tamogatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc141265-724a-436a-b58b-3da959b3dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b43b36-5221-42d5-8039-d2be6d81f0e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_A_szakszervezet_szerint_nem_huzza_ki_a_nyomorbol_a_kozmunkasokat_a_kormany_tamogatasa","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:30","title":"A szakszervezet szerint nem húzza ki a nyomorból a közmunkásokat a kormány támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OnePlus egyik illetékese posztolt ki a Twitterre egy fontos információt a cég szeptemberben érkező okostelevíziójáról.","shortLead":"A OnePlus egyik illetékese posztolt ki a Twitterre egy fontos információt a cég szeptemberben érkező okostelevíziójáról.","id":"20190826_oneplus_tv_merete_panelje_futtatott_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec418ba-2433-4719-8ba4-ce2f8d795757","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_oneplus_tv_merete_panelje_futtatott_operacios_rendszer","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:03","title":"Újabb részletek derültek ki a titokzatos televízióról, amit a OnePlus gyárt majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"5-15 fokos lehűlés jön szeptember 3-a környékén. ","shortLead":"5-15 fokos lehűlés jön szeptember 3-a környékén. ","id":"20190827_Szeptember_elso_heteben_nagyot_zuhan_a_homerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f6254a-3cc7-4a6b-8bb0-57992adc53ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Szeptember_elso_heteben_nagyot_zuhan_a_homerseklet","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:32","title":"Szeptember első hetében nagyot zuhan a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354f9997-2c26-4dea-aad4-3c8683a74fa0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Közel két év után fejezték be a Szolnoki Művésztelep régészeti feltárását.","shortLead":"Közel két év után fejezték be a Szolnoki Művésztelep régészeti feltárását.","id":"20190827_Elkepeszto_regeszeti_feltaras_tobb_tizezer_lelet_kerult_elo_Szolnokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=354f9997-2c26-4dea-aad4-3c8683a74fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dee832d-8c55-4b76-82dc-5d18913f7059","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Elkepeszto_regeszeti_feltaras_tobb_tizezer_lelet_kerult_elo_Szolnokon","timestamp":"2019. augusztus. 27. 20:44","title":"Elképesztő régészeti feltárás: több tízezer lelet került elő Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]