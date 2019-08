Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasvillákkal, vascsövekkel, kardokkal és szablyákkal vonult az egyik banda a Bercsényi utcába. ","shortLead":"Vasvillákkal, vascsövekkel, kardokkal és szablyákkal vonult az egyik banda a Bercsényi utcába. ","id":"20190830_Facebookon_uzengettek_egymasnak_a_rackevei_lovoldozes_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c71024-6d06-4cbb-b734-ddfc5fd3d39a","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Facebookon_uzengettek_egymasnak_a_rackevei_lovoldozes_elott","timestamp":"2019. augusztus. 30. 15:12","title":"Facebookon üzengettek egymásnak a ráckevei lövöldözés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8ef561-2d04-4f57-87c8-1a4234987e7f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hampstead Heath környékén öt birka legel majd, ha jól végzik a dolgukat, meghosszabbítják a próbaidőszakukat. ","shortLead":"Hampstead Heath környékén öt birka legel majd, ha jól végzik a dolgukat, meghosszabbítják a próbaidőszakukat. ","id":"20190828_Birkak_legelnek_London_egyik_legnagyobb_parkjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8ef561-2d04-4f57-87c8-1a4234987e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b32506-5af2-49cd-a040-9124bd37cbde","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Birkak_legelnek_London_egyik_legnagyobb_parkjaban","timestamp":"2019. augusztus. 28. 19:02","title":"Birkák legelnek London egyik legnagyobb parkjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Négy éve hirdette ki a kormány a a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, noha most publikált határőrizeti stratégiája is elismeri, az illegális migráció alig érzékelhető. A kormánypárti képviselők nyilvánosan amiatt panaszkodnak, hogy alig ad pénzt az EU határvédelemre, ehhez képest éppen ezekre a forrásokra építenek a következő években is. ","shortLead":"Négy éve hirdette ki a kormány a a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, noha most publikált határőrizeti...","id":"20190828_hatarorizeti_strategia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e696de-4c86-4fe4-8885-75baceaedda0","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_hatarorizeti_strategia","timestamp":"2019. augusztus. 28. 18:00","title":"Nem migránsáradat, hanem a határőrök hiánya okoz gondot a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87634d37-3ced-4c96-8b62-429a1b285f9e","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nem elég, hogy a tüntetések megbénítják Hongkong mindennapi életét, a helyi gazdaságot is komoly mértékben visszavetik. A kérdés most már az, milyen messzire érhetnek a hatások. ","shortLead":"Nem elég, hogy a tüntetések megbénítják Hongkong mindennapi életét, a helyi gazdaságot is komoly mértékben visszavetik...","id":"20190829_hongkong_gazdasag_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87634d37-3ced-4c96-8b62-429a1b285f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45e1ba6-286a-47d2-8f40-440f83ceaa21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_hongkong_gazdasag_tuntetes","timestamp":"2019. augusztus. 29. 14:00","title":"Saját magát üti ki Hongkong, méghozzá elég csúnyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most már biztos.","shortLead":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most már biztos.","id":"20190828_Olasz_kormanyvalsag_megallapodtak_Conte_miniszterelnoksegeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beda6e5f-4d51-4d7d-b198-0df1e0fb74bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Olasz_kormanyvalsag_megallapodtak_Conte_miniszterelnoksegeben","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:05","title":"Olasz kormányválság: megállapodtak Conte miniszterelnökségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína szerint csak rutinmozgás történik, de Hongkongban pattanásig feszült a helyzet.\r

\r

","shortLead":"Kína szerint csak rutinmozgás történik, de Hongkongban pattanásig feszült a helyzet.\r

\r

","id":"20190829_Ujabb_kinai_csapatok_erkeztek_Hongkongba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a02497-2015-42d9-bd9a-892e799d2c43","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Ujabb_kinai_csapatok_erkeztek_Hongkongba","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:47","title":"Újabb kínai csapatok érkeztek Hongkongba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c50a3d5-c98a-4dd4-9e2c-7727c7dcff16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Filmfinanszírozási fordulatot ígér Káel Csaba kinevezése a filmes kormánybiztosi pozícióba, írja a friss HVG, főleg azután, hogy úgy tűnt, utód nélkül működik tovább Andy Vajna halála után a Filmalap.\r

\r

","shortLead":"Filmfinanszírozási fordulatot ígér Káel Csaba kinevezése a filmes kormánybiztosi pozícióba, írja a friss HVG, főleg...","id":"20190829_Egri_csillagok_haboruja__jon_a_tortenelmi_filmek_dompingje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c50a3d5-c98a-4dd4-9e2c-7727c7dcff16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc92db2-edaa-42ac-be9a-6f6fb11f1c46","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Egri_csillagok_haboruja__jon_a_tortenelmi_filmek_dompingje","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:33","title":"Egri csillagok háborúja - jön a történelmi filmek dömpingje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu szerint mostanra kiélezettnek tűnik a verseny a két esélyes főpolgármester-jelölt között.","shortLead":"A 24.hu szerint mostanra kiélezettnek tűnik a verseny a két esélyes főpolgármester-jelölt között.","id":"20190830_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9a7dd5-0c08-4d3b-a943-cefa1e79ffd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_2019","timestamp":"2019. augusztus. 30. 07:25","title":"Elolvadt Tarlós előnye a Fideszhez képest, szoros verseny lesz Karácsonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]