[{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azért lépett, mert \"az utóbbi hónapokban megszaporodott a demagóg megnyilvánulások száma\". ","shortLead":"A főpolgármester azért lépett, mert \"az utóbbi hónapokban megszaporodott a demagóg megnyilvánulások száma\". ","id":"20190902_Tarlos_Istvan_kornyezetvedelemert_felelos_biztost_nevezett_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0e2288-3cb7-4ffd-8c32-a822c80b1ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Tarlos_Istvan_kornyezetvedelemert_felelos_biztost_nevezett_ki","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:29","title":"Tarlós gondolt egyet, és zöldpolitikáért felelős biztost nevezett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2da07a-598d-4f62-acdc-58684e64cf09","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bahamán végigsöpört és az amerikai kontinens felé tart minden idők egyik legerősebb hurrikánja. A kiürítésekkel emberéleteket mentenek, ám kérdés, hogy az emberi tevékenység mennyiben járulhat hozzá ahhoz, hogy a hurrikánszezonok idején egyre nagyobb pusztításra kell felkészülniük a térségben élőknek.","shortLead":"Bahamán végigsöpört és az amerikai kontinens felé tart minden idők egyik legerősebb hurrikánja. A kiürítésekkel...","id":"20190902_dorian_hurrikan_florida_bahama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d2da07a-598d-4f62-acdc-58684e64cf09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c62149f-876b-44e3-8445-22e0814eab14","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_dorian_hurrikan_florida_bahama","timestamp":"2019. szeptember. 02. 21:00","title":"Rekordokat dönt a Dorian hurrikán, ám ennél is rosszabbra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985c8f94-2638-44a4-b79b-eb34ebc5a2c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Fónagy János államtitkár is részt vett benne, a XIII. kerületbe ő is kiment egy postással. Mosolygás, kézfogás, ahogy kell.","shortLead":"Fónagy János államtitkár is részt vett benne, a XIII. kerületbe ő is kiment egy postással. Mosolygás, kézfogás, ahogy...","id":"20190902_Elkezdtek_kezbesiteni_a_nyugdijasoknak_a_rezsiutalvanyt__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=985c8f94-2638-44a4-b79b-eb34ebc5a2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4245af34-b806-47f9-bc63-080876281c5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Elkezdtek_kezbesiteni_a_nyugdijasoknak_a_rezsiutalvanyt__fotok","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:25","title":"Elkezdték kézbesíteni a nyugdíjasoknak a rezsiutalványt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f582d4ff-0b90-44ba-b3ec-48c34af94960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Tennessee állambeli katolikus iskola eltávolította a könyvtárából a Harry Potter regényfolyamot, mert az intézmény vezetői attól tartanak, hogy a könyvek olvasásakor a diákok megidézik a gonoszt. ","shortLead":"Egy Tennessee állambeli katolikus iskola eltávolította a könyvtárából a Harry Potter regényfolyamot, mert az intézmény...","id":"20190902_Felnek_a_Harry_Potterregenyektol_egy_amerikai_katolikus_iskolaban__betiltottak_a_konyveket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f582d4ff-0b90-44ba-b3ec-48c34af94960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb426b99-8502-42a9-a8ab-f919d145ef86","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Felnek_a_Harry_Potterregenyektol_egy_amerikai_katolikus_iskolaban__betiltottak_a_konyveket","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:57","title":"Félnek a Harry Potter-regényektől egy amerikai katolikus iskolában – betiltották a könyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6514ed-347f-4b22-b6b8-86588812835b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel hivatalosan is biztosjelölt lett, nem tudja felelősséggel vállalni az alelnöki jelölést az Alkotmányügyi Bizottságban. ","shortLead":"Mivel hivatalosan is biztosjelölt lett, nem tudja felelősséggel vállalni az alelnöki jelölést az Alkotmányügyi...","id":"20190902_Visszalepett_szakbizottsagi_jelolesetol_Trocsanyi_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d6514ed-347f-4b22-b6b8-86588812835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb0bf8c-bf2e-4619-a8d7-a4ce3ef839fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Visszalepett_szakbizottsagi_jelolesetol_Trocsanyi_Laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 02. 18:52","title":"Visszalépett Trócsányi László az EP-szakbizottság alelnöki jelölésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c3c306-590a-4047-a2eb-e50e701a883e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190831_Necces_Tarlos_levaltasa__videonk_Karacsony_kampanynyitojarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99c3c306-590a-4047-a2eb-e50e701a883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5197d4-dbe7-4610-8543-5a6311106816","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Necces_Tarlos_levaltasa__videonk_Karacsony_kampanynyitojarol","timestamp":"2019. augusztus. 31. 22:07","title":"\"Necces Tarlós leváltása\" - videónk Karácsony kampánynyitójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolakezdéssel a kánikulának is vége szakad.","shortLead":"Az iskolakezdéssel a kánikulának is vége szakad.","id":"20190901_Tiz_fokkal_melegebb_van_mint_szokott_de_hamarosan_kopogtat_az_osz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a0ca52-f615-4e64-8787-311731d5d85c","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Tiz_fokkal_melegebb_van_mint_szokott_de_hamarosan_kopogtat_az_osz","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:54","title":"Tíz fokkal melegebb van, mint szokott, de hamarosan kopogtat az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Egy 30 éves férfi meggyilkolt négy embert és megsebesített 21 másikat egy szombaton kitört lövöldözésben.","shortLead":" Egy 30 éves férfi meggyilkolt négy embert és megsebesített 21 másikat egy szombaton kitört lövöldözésben.","id":"20190901_Lovoldozes_Texasban_tobben_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e708a368-0d94-403f-b0d2-9375ec6c364a","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_Lovoldozes_Texasban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:20","title":"Lövöldözés volt Texasban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]