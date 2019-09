Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2559ca77-90a1-4371-9df8-7c3d56e58039","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 92 lóerőre felhúzott limitált szériás apró városi autónak alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A 92 lóerőre felhúzott limitált szériás apró városi autónak alaposan megkérik az árát.","id":"20190912_ez_a_sportos_uj_elektromos_smart_annyiba_kerul_mint_egy_bmw_m2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2559ca77-90a1-4371-9df8-7c3d56e58039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df9b8ed-2ef2-466c-b40e-36924d3abce6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_ez_a_sportos_uj_elektromos_smart_annyiba_kerul_mint_egy_bmw_m2","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:41","title":"Ez a sportos új elektromos Smart annyiba kerül, mint egy BMW M2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Kikértük, hogy a tárcák összesen mennyi pénzt akartak beszedni a közérdekű adatigénylések megválaszolásáért azóta, hogy fizetőssé tették az információk kiadását. Kiderült, volt miért aggódnia azoknak a civileknek, akik a kezdetektől fogva ellenezték a módosítást, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) például több mint 4 millió forint költségtérítést kért 10 adatigénylés után, de a tárca még így is elbújhat a XIX. Rendőrkapitányság mögött, amely 11,5 millió forintot szeretett volna beszedni egyetlen válaszért. ","shortLead":"Kikértük, hogy a tárcák összesen mennyi pénzt akartak beszedni a közérdekű adatigénylések megválaszolásáért azóta...","id":"20190911_Milliokat_kert_ket_miniszterium_nehany_adatigenyles_megvalaszolasaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff260455-42dd-442c-bbc4-8d77200b26af","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Milliokat_kert_ket_miniszterium_nehany_adatigenyles_megvalaszolasaert","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:06","title":"Milliókat kért két minisztérium néhány adatigénylés megválaszolásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f11078-227b-454b-838f-8d8c58bb91f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"168 rendőr vett részt az akcióban, és bankjegykereső kutya szagolta ki a milliókat a pénztárcában. ","shortLead":"168 rendőr vett részt az akcióban, és bankjegykereső kutya szagolta ki a milliókat a pénztárcában. ","id":"20190913_Harom_megyeben_egyszerre_csaptak_le_a_rendorok_a_drogkereskedokre__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5f11078-227b-454b-838f-8d8c58bb91f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0838f019-62a5-49f8-aeb9-ccd8b6e78fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Harom_megyeben_egyszerre_csaptak_le_a_rendorok_a_drogkereskedokre__video","timestamp":"2019. szeptember. 13. 05:39","title":"Három megyében egyszerre csaptak le a rendőrök a drogkereskedőkre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az uniós bíróság főtanácsnoka a Google-nek adott igazat a Magyarország ellen a reklámadó miatt indított per legfontosabb pontjaiban.","shortLead":"Az uniós bíróság főtanácsnoka a Google-nek adott igazat a Magyarország ellen a reklámadó miatt indított per...","id":"20190912_Az_EU_Birosaga_mondhatja_ki_az_EUjogot_sertette_Magyarorszag_ahogyan_a_Googlet_buntette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61e7fff-0e3a-4ada-a212-c264eb578403","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_Az_EU_Birosaga_mondhatja_ki_az_EUjogot_sertette_Magyarorszag_ahogyan_a_Googlet_buntette","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:18","title":"Megnyerheti a Google a magyar adóhivatal ellen indított pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043475f8-0303-4b6d-88ee-18a8ea2134e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nincsenek forgalomban. ","shortLead":"Már nincsenek forgalomban. ","id":"20190912_Visszahivas_zsemle_kifli_muanyag_Lidl_Nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=043475f8-0303-4b6d-88ee-18a8ea2134e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbb9191-79be-49e7-9f7d-2525646ec8bd","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Visszahivas_zsemle_kifli_muanyag_Lidl_Nebih","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:59","title":"Zsemléket és kifliket hív vissza a Lidl, mert műanyagdarabok lehetnek bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes fejben tartani, hogy az új járgánnyal ne érkezzen felesleges feszültség a háztartásba.","shortLead":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes...","id":"20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9135b4-5f02-4431-8374-22fa0ba18561","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:30","title":"Új autó a házban – mire figyeljek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a netre az első olyan táblázat, amely állítólag a kedden bejelentett Apple-csúcsmodell, az iPhone 11 Pro teljesítményét mutatja.","shortLead":"Felkerült a netre az első olyan táblázat, amely állítólag a kedden bejelentett Apple-csúcsmodell, az iPhone 11 Pro...","id":"20190912_apple_iphone_11_pro_geekbench_benchmark_teszt_apple_a13_bionic_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b494b84-722e-4344-926e-c7e085a40146","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_apple_iphone_11_pro_geekbench_benchmark_teszt_apple_a13_bionic_processzor","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:03","title":"Hogy mennyire erős a legjobb új iPhone? Megjött a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a0a2c2-eb07-459b-9ee9-4b77ecf05835","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy traktor és egy kisbusz ütközött a Nagyváradi utcában.","shortLead":"Egy traktor és egy kisbusz ütközött a Nagyváradi utcában.","id":"20190912_Heten_megserultek_egy_balesetben_Dobozon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85a0a2c2-eb07-459b-9ee9-4b77ecf05835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fdfec5-93d0-47ab-867f-cda89deaf128","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Heten_megserultek_egy_balesetben_Dobozon","timestamp":"2019. szeptember. 12. 19:21","title":"Heten megsérültek egy balesetben Dobozon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]