[{"available":true,"c_guid":"6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szeneczey Balázs és Bagdy Gábor szerint az sem világos, \"kivel vitatkozik\" Zugló polgármestere, ellenzéki főpolgármester-jelölt.","shortLead":"Szeneczey Balázs és Bagdy Gábor szerint az sem világos, \"kivel vitatkozik\" Zugló polgármestere, ellenzéki...","id":"20190924_karacsony_gergely_bagdy_gabor_szeneczey_balazs_fopolgarmester_helyettes_patkanyirtas_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f20e5a3-6362-4bd4-945c-84e5df6967ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_karacsony_gergely_bagdy_gabor_szeneczey_balazs_fopolgarmester_helyettes_patkanyirtas_kozbeszerzes","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:31","title":"A főpolgármester-helyettesek is nekimentek Karácsonynak a patkánymentesítési közbeszerzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 97,7 Rádió 1 csak a Fidesz–KDNP kampányeseményeiről adott hírt, a választási bizottság elmeszelte őket.","shortLead":"A 97,7 Rádió 1 csak a Fidesz–KDNP kampányeseményeiről adott hírt, a választási bizottság elmeszelte őket.","id":"20190924_torvenysertes_radio1_kampany_valasztasi_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f26acb-0baa-4a54-bb80-426dc3c316b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_torvenysertes_radio1_kampany_valasztasi_bizottsag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:26","title":"Nyolc hírblokkban is be kell olvasnia a Rádió 1-nek, hogy törvényt sértett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a8f8f-6a2c-41f8-8080-c9d4ca90d0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index újságírói a Római-parton bukkantak rá a járműre, beszéltek annak a klubnak a vezetőjével, ahol tárolják.","shortLead":"Az Index újságírói a Római-parton bukkantak rá a járműre, beszéltek annak a klubnak a vezetőjével, ahol tárolják.","id":"20190923_motorcsonak_letakart_lajstromszam_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66a8f8f-6a2c-41f8-8080-c9d4ca90d0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6736d19-fd38-4a59-8164-654e0fb0145c","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_motorcsonak_letakart_lajstromszam_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:44","title":"Megtalálták a csónakot, amivel megzavarták Karácsony programbemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22da5ae2-33f5-4599-8c58-c9c307d8d588","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Juno űrszonda olyan képet készített a Jupiterről, amin az óriásbolygó egy különleges pillanatban látható, mintha egy fekete lyuk nőtt volna rajta. A jelenségnek az Ió holdhoz van köze.","shortLead":"A Juno űrszonda olyan képet készített a Jupiterről, amin az óriásbolygó egy különleges pillanatban látható, mintha...","id":"20190924_jupiter_juno_urszonda_napfogyatkozas_io_hold_junocam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22da5ae2-33f5-4599-8c58-c9c307d8d588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa5d6d3-d9a4-440a-9c89-22721d0e971e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_jupiter_juno_urszonda_napfogyatkozas_io_hold_junocam","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:03","title":"Nyugalom, nem kilyukadt a Jupiter, más okolható a fekete “pöttyért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbac383-9e95-4631-837b-8a9288a7f6a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem biztos, hogy erre vágynánk.","shortLead":"Nem biztos, hogy erre vágynánk.","id":"20190923_Brad_Pitt_bemutatta_milyen_az_amikor_uriember_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dbac383-9e95-4631-837b-8a9288a7f6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b19d017-e792-4d3a-b8e5-1f2f26fd7e34","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Brad_Pitt_bemutatta_milyen_az_amikor_uriember_video","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:30","title":"Brad Pitt bemutatta, milyen az, amikor úriember (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8c8fd6-57bf-4090-934c-502476acf9ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kissé mintha meglepődött volna. ","shortLead":"Kissé mintha meglepődött volna. ","id":"20190923_Jason_Bateman_Emmy_dij_mem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb8c8fd6-57bf-4090-934c-502476acf9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec0c4ce-841d-4db6-bf72-54466ca31814","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Jason_Bateman_Emmy_dij_mem","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:32","title":"Senki nem volt még olyan szomorú egy Emmy-díjtól, mint Jason Bateman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489b07d0-3452-4f66-8950-9e83e2fb58cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A kétszeres Oscar-díjas spanyol filmrendező, a kortárs filmművészet egyik legérdekesebb alakja szeptember 25-én lesz hetvenéves. Vagy ma, 24-én lett az.","shortLead":"A kétszeres Oscar-díjas spanyol filmrendező, a kortárs filmművészet egyik legérdekesebb alakja szeptember 25-én lesz...","id":"20190924_Pedro_Almodovar_szuletesnap_portre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=489b07d0-3452-4f66-8950-9e83e2fb58cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cbec65-02b1-443a-9844-d5f3760f0853","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Pedro_Almodovar_szuletesnap_portre","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:41","title":"Ma ünnepli születésnapját Pedro Almodóvar. Vagy holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddb8641-6d27-4147-b954-5604a4111694","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190923_Igy_enekli_a_Led_Zeppelin_es_a_Pink_Floyd_slagereit_Miley_Cyrus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ddb8641-6d27-4147-b954-5604a4111694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea031ed6-a126-4ec4-a2cf-fb1002df85f6","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Igy_enekli_a_Led_Zeppelin_es_a_Pink_Floyd_slagereit_Miley_Cyrus","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:57","title":"Így énekli a Led Zeppelin és a Pink Floyd slágereit Miley Cyrus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]