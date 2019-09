Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mintha egy Jack London-regényből szabadultak volna.","shortLead":"Mintha egy Jack London-regényből szabadultak volna.","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:12","title":"Videó: egy farkas nézte, ahogy két medve összeverekedett az út közepén"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig azt hittük, a Twitter Trump hazai pályája.","shortLead":"Pedig azt hittük, a Twitter Trump hazai pályája.","timestamp":"2019. szeptember. 24. 18:20","title":"Greta Thunberg úgy szólt vissza Trumpnak, hogy majdnem megsajnáltuk szegény elnököt"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balatonfűzfőiek belengették, ha nem lesz megegyezés, akár naponta is megbénítják Veszprémet.","shortLead":"A balatonfűzfőiek belengették, ha nem lesz megegyezés, akár naponta is megbénítják Veszprémet.","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:08","title":"Megbénították a veszprémi belvárost a fűzfői civilek, akiknek elegük lett a bűzből"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maradt 0,9 százalékaz alapkamat. Marad a gyenge forint is?","shortLead":"Maradt 0,9 százalékaz alapkamat. Marad a gyenge forint is?","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:17","title":"Matolcsyra várt a piac, hiába"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolcmilliárd forint értékben szerződött a honvédelmi tárca egy orosz céggel a Honvédség régi orosz helikoptereinek fenntartására.","shortLead":"Nyolcmilliárd forint értékben szerződött a honvédelmi tárca egy orosz céggel a Honvédség régi orosz helikoptereinek...","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:16","title":"Orosz cég húzta be a Honvédelmi Minisztérium milliárdos megrendelését"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szerint a bírák nem hoztak helyes döntést, amikor úgy döntöttek, törvénysértő volt a brit parlament felfüggesztése.","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint a bírák nem hoztak helyes döntést, amikor úgy döntöttek, törvénysértő volt a brit...","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:34","title":"Boris Johnson nem ért egyet a Legfelsőbb Bíróság határozatával"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon még a gyurcsányozás dívik.","shortLead":"Miskolcon még a gyurcsányozás dívik.","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:29","title":"Miskolcon is kiszervezte a Fidesz-KDNP a piszkos munkát"},{"available":true,"c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egységesítik majd az orosz és az abház katonai irányítás szabványait, a fegyveres erők kiképzését és felszerelését is.","shortLead":"Egységesítik majd az orosz és az abház katonai irányítás szabványait, a fegyveres erők kiképzését és felszerelését is.","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:16","title":"Moszkva felfegyverzi az abház hadsereget"} Marad a gyenge forint is?","shortLead":"Maradt 0,9 százalékaz alapkamat. Marad a gyenge forint is?","id":"20190924_matolcsy_gyorgy_mnb_monetaris_tanacs_alapkamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85d3e95-6500-47b4-8270-37bbc4858cce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_matolcsy_gyorgy_mnb_monetaris_tanacs_alapkamat","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:17","title":"Matolcsyra várt a piac, hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b580e6-818b-400a-bf05-1d0c9eb368a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolcmilliárd forint értékben szerződött a honvédelmi tárca egy orosz céggel a Honvédség régi orosz helikoptereinek fenntartására.","shortLead":"Nyolcmilliárd forint értékben szerződött a honvédelmi tárca egy orosz céggel a Honvédség régi orosz helikoptereinek...","id":"20190924_orosz_ceg_honvedelmi_miniszterium_helikopter_fenntartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83b580e6-818b-400a-bf05-1d0c9eb368a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b410e993-cf32-4808-9aeb-6848b6baaf14","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_orosz_ceg_honvedelmi_miniszterium_helikopter_fenntartas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:16","title":"Orosz cég húzta be a Honvédelmi Minisztérium milliárdos megrendelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szerint a bírák nem hoztak helyes döntést, amikor úgy döntöttek, törvénysértő volt a brit parlament felfüggesztése. ","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint a bírák nem hoztak helyes döntést, amikor úgy döntöttek, törvénysértő volt a brit...","id":"20190924_brit_parlament_ulesszak_boris_johnson_legfelsobb_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98477801-2d1a-4bd4-bc27-183924592250","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_brit_parlament_ulesszak_boris_johnson_legfelsobb_birosag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:34","title":"Boris Johnson nem ért egyet a Legfelsőbb Bíróság határozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0457e2fa-8350-46a8-8658-72f4b58597c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon még a gyurcsányozás dívik.","shortLead":"Miskolcon még a gyurcsányozás dívik.","id":"20190923_Miskolcon_is_kiszervezte_a_FideszKDNP_a_piszkos_munkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0457e2fa-8350-46a8-8658-72f4b58597c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c4b038-e35f-415d-826b-f91cc667abee","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Miskolcon_is_kiszervezte_a_FideszKDNP_a_piszkos_munkat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:29","title":"Miskolcon is kiszervezte a Fidesz-KDNP a piszkos munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egységesítik majd az orosz és az abház katonai irányítás szabványait, a fegyveres erők kiképzését és felszerelését is.","shortLead":"Egységesítik majd az orosz és az abház katonai irányítás szabványait, a fegyveres erők kiképzését és felszerelését is.","id":"20190923_Moszkva_felfegyverzi_az_abhaz_hadsereget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78247ade-e280-49a0-82da-e2de5cf5fbfe","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Moszkva_felfegyverzi_az_abhaz_hadsereget","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:16","title":"Moszkva felfegyverzi az abház hadsereget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]