Egyre több sertéstelepen ölik le az állatokat az afrikai sertéspestisre hivatkozva, mások gyakorlatilag karanténban nevelik fel állataikat. A gazdáknak alig áll rendelkezésükre konkrét információ, így a veszélyeztetett területeken az állomány leölésének kockázatával kell együtt élniük. Egyre több sertéstelepen ölik le az állatokat az afrikai sertéspestisre hivatkozva, mások gyakorlatilag karanténban nevelik fel állataikat. A gazdáknak alig áll rendelkezésükre konkrét információ, így a veszélyeztetett területeken az állomány leölésének kockázatával kell együtt élniük.
2019. szeptember. 09. 06:30
Főállatorvos: Ha csak felmerül a pestis gyanúja, le fogják ölni a disznókat

Döcögve indult a nemzeti turisztikai adatszolgáltatás, de az állam megint sikeresen központosított egy ágazatot. Döcögve indult a nemzeti turisztikai adatszolgáltatás, de az állam megint sikeresen központosított egy ágazatot. 2019. szeptember. 08. 10:00
Kincsnek számító információkhoz jut a szállóvendégekről az állami adatszolgáltató központ

A magyarok szerencsések, mert eldönthetik, melyik úton akarnak lehajtani róla. A magyarok szerencsések, mert eldönthetik, melyik úton akarnak lehajtani róla. 2019. szeptember. 07. 21:57
Orbán egy nagy körforgalomhoz hasonlította Európát Kötcsén

A kanadai Bianca Andreescu nyerte meg a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel a szombati döntőben két szettben legyőzte a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williamset.
2019. szeptember. 08. 08:25
Andreescu nyerte a US Opent

Annyi pénzt fizettetne vissza az OLAF Magyarországgal, mint egyetlen más állammal sem; tökéletes a káosz Nagy-Britanniában; átalakítják a budapesti bérbicikli-rendszert. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója
Annyi pénzt fizettetne vissza az OLAF Magyarországgal, mint egyetlen más állammal sem; tökéletes a káosz Nagy-Britanniában; átalakítják a budapesti bérbicikli-rendszert.
2019. szeptember. 08. 07:00
És akkor végre egy lista, amiben az EU élén vagyunk: a csalásoké

Legutóbb Katarban légióskodott, pályafutása csúcsán a Barcelonával kétszer nyerte meg a BL-t.
2019. szeptember. 07. 15:23
Befejezte pályafutását Samuel Eto'o

Alumíniummentesként hirdetik azt, ami alkoholt tartalmaz, és alkoholmentesként igyekeznek eladni azt, amiben alumínium van. A megbocsátható marketingfogások nyomán ki-ki azt fúj és ken a hóna alá, ami szimpatikusabb neki. De miért is lenne baj, ha fluorid van a fogkrémben vagy alumínium kerül az izzadásgátlókba?
Alumíniummentesként hirdetik azt, ami alkoholt tartalmaz, és alkoholmentesként igyekeznek eladni azt, amiben alumínium van. A megbocsátható marketingfogások nyomán ki-ki azt fúj és ken a hóna alá, ami szimpatikusabb neki. De miért is lenne baj, ha fluorid van a fogkrémben vagy alumínium kerül az izzadásgátlókba?
2019. szeptember. 08. 17:34
Alumíniummentes dezodor, fluoridmentes fogkrém – tényleg jobbak, vagy ez csak kamu?

Az Index információi szerint viszonylag kevés konkrétum volt a kötcsei Orbán-beszédben.
2019. szeptember. 08. 12:55
Melegek örökbefogadásáról és új drogpolitikáról is beszélt Orbán Kötcsén