[{"available":true,"c_guid":"cd900c3e-cd6a-4a79-81f4-88d57425a427","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nyolc és fél után adja át a helyét a filmalap vezérigazgatója.","shortLead":"Nyolc és fél után adja át a helyét a filmalap vezérigazgatója.","id":"20190926_Tavozik_a_Magyar_Nemzeti_Filmalap_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd900c3e-cd6a-4a79-81f4-88d57425a427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d209cb-877f-4ac5-a16b-0cf1873ee8ef","keywords":null,"link":"/kultura/20190926_Tavozik_a_Magyar_Nemzeti_Filmalap_vezetoje","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:47","title":"Távozik Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494d08b8-81cf-47b1-8f9b-147113d82a2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező Wang Mester Kínai Konyhájában járt.","shortLead":"A rendező Wang Mester Kínai Konyhájában járt.","id":"20190925_tokaji_bor_ang_lee_rendezo_wang_mester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=494d08b8-81cf-47b1-8f9b-147113d82a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae8e737-2951-45af-ac2a-f9a9a949b315","keywords":null,"link":"/elet/20190925_tokaji_bor_ang_lee_rendezo_wang_mester","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:53","title":"Nagyon ízlett a tokaji bor az Oscar-díjas Ang Lee-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna özvegye szeretett volna segíteni az izomsorvadásos kisfiúnak, ezért eladta pár személyes tárgyát, és abból adakozott.","shortLead":"Andy Vajna özvegye szeretett volna segíteni az izomsorvadásos kisfiúnak, ezért eladta pár személyes tárgyát, és abból...","id":"20190926_Vajna_Timea_Sajnos_nem_en_utaltam_a_100_milliot_Zentenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a0b989-6966-4ad6-98f7-602b2ff741d3","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Vajna_Timea_Sajnos_nem_en_utaltam_a_100_milliot_Zentenek","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:45","title":"Vajna Tímea: Sajnos nem én utaltam a 100 milliót Zentének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Eltűnik a sarkvidéki jég, óriási mennyiségű szén-dioxid fog a légkörbe szivárogni az olvadó talajból, európai országok kerülnek víz alá, az ivóvizünket is fenyegeti a tengervíz és nem győzzük majd az emléktáblákat állítani a gleccsereknek, ha az emissziót nem szorítjuk vissza radikálisan és azonnal. Kijött az ENSZ új klímajelentése, amit 195 ország kormánya fogadott el. ","shortLead":"Eltűnik a sarkvidéki jég, óriási mennyiségű szén-dioxid fog a légkörbe szivárogni az olvadó talajból, európai országok...","id":"20190925_Nem_fogunk_raismerni_a_bolygonkra_ha_ezt_igy_folytatjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a987818-b2aa-49ff-8d9f-df12bc40adaa","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Nem_fogunk_raismerni_a_bolygonkra_ha_ezt_igy_folytatjuk","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:47","title":"Kijött az ENSZ-klímajelentés: Rá sem fogunk ismerni a bolygónkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lendületet adott az egyes országoknak az újabb cselekvésre a globális felmelegedés elleni küzdelemben, és ösztönözte a további vállalásokat – értékelte a konferenciát Áder János. ","shortLead":"Lendületet adott az egyes országoknak az újabb cselekvésre a globális felmelegedés elleni küzdelemben, és ösztönözte...","id":"20190926_ader_janos_koztarsasagi_elnok_new_york_ensz_klimacsucs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95821854-4a31-4420-a828-e5fb2194ed80","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_ader_janos_koztarsasagi_elnok_new_york_ensz_klimacsucs","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:27","title":"Áder elmondta, mit gondol a New York-i klímacsúcsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc357843-113e-4858-b006-41d7ec2b50df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon olyan okosmikrót mutatott be, amely gombok mellett a cég digitális asszisztensét is megkapta. A melegítéshez csak a megfelelő kulcsszavakat kell elsuttogni.","shortLead":"Az Amazon olyan okosmikrót mutatott be, amely gombok mellett a cég digitális asszisztensét is megkapta. A melegítéshez...","id":"20190926_amazon_smart_oven_okosmikro_alexa_digitalis_asszisztens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc357843-113e-4858-b006-41d7ec2b50df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea171f4-b56a-460f-99bd-224229bd9779","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_amazon_smart_oven_okosmikro_alexa_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:03","title":"Az Amazon megcsinálta a mikrót, amely érti a szavainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bdc24b-a713-4e49-a592-733066de3981","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rostavizsga élménye máig élénken él a 95-ben végzett színészosztály tagjaiban. Az Osztálytalálkozó című dokumentumfilmben mesélnek a legendás mestereikről és a legendás beszólásaikról is. A Doku360-ban a filmet sorozatként tálaljuk, a második epizód a cikkben elérhető. ","shortLead":"A rostavizsga élménye máig élénken él a 95-ben végzett színészosztály tagjaiban. Az Osztálytalálkozó című...","id":"20190923_Osztalytalalkozo_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33bdc24b-a713-4e49-a592-733066de3981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b84e09-ae13-433d-a035-5885b21eb638","keywords":null,"link":"/360/20190923_Osztalytalalkozo_masodik_resz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:00","title":"Doku360: Füves cigi mentette meg a vizsgadarabot Schell Juditéknál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d271e05-a247-4a77-8094-3b752fc91fed","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Céltalan provokációk mesterei, meddő viták generálói, akik rosszindulatú ténykedéseikkel pszichológiai károkat is okozhatnak áldozataiknak. Kikből lesznek internetes trollok, és miért táncolnak mások idegszálain?","shortLead":"Céltalan provokációk mesterei, meddő viták generálói, akik rosszindulatú ténykedéseikkel pszichológiai károkat is...","id":"20190925_Igazabol_sajnalni_kene_oket__ami_a_trollkodas_mogott_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d271e05-a247-4a77-8094-3b752fc91fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3f0c33-657b-46c4-bdc1-68d550ee86cd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190925_Igazabol_sajnalni_kene_oket__ami_a_trollkodas_mogott_van","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:10","title":"Igazából sajnálni kéne őket – ami a trollkodás mögött van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]