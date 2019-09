Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c322b3-5cbb-497f-92b9-444066e54fda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szankciókat vezetett be csütörtökön Donald Trump amerikai elnök kormányzata a Kubai Kommunista Párt vezetőjével, Raúl Castróval szemben, súlyos emberi jogsértésekkel vádolva őt.","shortLead":"Szankciókat vezetett be csütörtökön Donald Trump amerikai elnök kormányzata a Kubai Kommunista Párt vezetőjével, Raúl...","id":"20190926_Washington_szankciokkal_sujtotta_Raul_Castrot_nem_lephet_be_az_Egyesult_Allamok_teruletere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c322b3-5cbb-497f-92b9-444066e54fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e943a7-721b-41e9-b152-3d8758b24764","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Washington_szankciokkal_sujtotta_Raul_Castrot_nem_lephet_be_az_Egyesult_Allamok_teruletere","timestamp":"2019. szeptember. 26. 21:31","title":"Washington szankciókkal sújtotta Raúl Castrót, nem léphet be az Egyesült Államok területére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt magyar igazságügyi miniszter továbbra sem kapott zöld utat a biztosjelöltek pénzügyi érdekeltségeit vizsgáló jogi bizottságtól. ","shortLead":"A volt magyar igazságügyi miniszter továbbra sem kapott zöld utat a biztosjelöltek pénzügyi érdekeltségeit vizsgáló...","id":"20190925_trocsanyi_meghallgatas_brusszel_biztosjellt_osszeferhetetlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7a9e7b-ec42-4459-b504-a0a8afa4cb1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_trocsanyi_meghallgatas_brusszel_biztosjellt_osszeferhetetlenseg","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:57","title":"Még meg sem hallgatták, máris bajban van Trócsányi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen külföldön fertőződtek meg, 14-en Horvátországban kapták el a vírust, tíz esetben nem tudni az eredetét. ","shortLead":"Többen külföldön fertőződtek meg, 14-en Horvátországban kapták el a vírust, tíz esetben nem tudni az eredetét. ","id":"20190925_Terjed_a_kanyaro_a_horvatoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7df792-9ec8-44d9-9383-d45f3bf9f1d4","keywords":null,"link":"/vilag/20190925_Terjed_a_kanyaro_a_horvatoknal","timestamp":"2019. szeptember. 25. 20:09","title":"Terjed a kanyaró a horvátoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cfe0443-d86c-4ee7-ab5c-5d8cbb836711","c_author":"HVG","category":"360","description":"Politikailag érzékeny filmeket készített, aztán politikailag érzékeny állásba került, majd méltatlan menesztésben volt része.","shortLead":"Politikailag érzékeny filmeket készített, aztán politikailag érzékeny állásba került, majd méltatlan menesztésben volt...","id":"201939_kepmagus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cfe0443-d86c-4ee7-ab5c-5d8cbb836711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6822bd72-4dd5-4715-89f4-331f6c13fc4c","keywords":null,"link":"/360/201939_kepmagus","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:01","title":"Sára Sándor, a film „harangöntésének” titkát ismerő képmágus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a065faf-f495-469a-ab20-a443ea9ded58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Xiaomi nemrégiben leleplezett zászlóshajó kategóriás készülékének alaposan megkérik az árát. Olyannyira, hogy abból akár már egy teljesen vállalható használt autót is vehetünk. ","shortLead":"A Xiaomi nemrégiben leleplezett zászlóshajó kategóriás készülékének alaposan megkérik az árát. Olyannyira, hogy abból...","id":"20190926_ilyen_autokat_kaphatunk_a_850_ezer_forintos_uj_csucsmobil_arabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a065faf-f495-469a-ab20-a443ea9ded58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29251c4c-9f3d-4c04-8053-1a54634ce1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_ilyen_autokat_kaphatunk_a_850_ezer_forintos_uj_csucsmobil_arabol","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:41","title":"Ilyen autókat kaphatunk a 850 ezer forintos új csúcsmobil árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy svájci bank tette közzé jelentését.","shortLead":"Egy svájci bank tette közzé jelentését.","id":"20190927_A_vilag_leggazdagabbjai_mar_tudjak_mikor_jon_az_ujabb_valsag_es_mit_lehet_vele_kezdeni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e4eb12-88f4-4d25-a1e5-28201c002a1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_A_vilag_leggazdagabbjai_mar_tudjak_mikor_jon_az_ujabb_valsag_es_mit_lehet_vele_kezdeni","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:15","title":"A világ leggazdagabbjai már tudják, mikor jön az újabb válság, és mit lehet vele kezdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d262aa8-4283-457b-9098-8b2381f6c3ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy 3000 videóból álló adatbázist készített, hogy segítsen a kutatóknak megtalálni a deepfake-videók terjedésének ellenszerét.","shortLead":"A Google egy 3000 videóból álló adatbázist készített, hogy segítsen a kutatóknak megtalálni a deepfake-videók...","id":"20190925_google_deepfake_video_technologia_deepfake_felismerese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d262aa8-4283-457b-9098-8b2381f6c3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2977af77-1618-4933-966c-1c7f74ca9993","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_google_deepfake_video_technologia_deepfake_felismerese","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:03","title":"3000 kamuvideót készített a Google, de ezért még hálásak leszünk egyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd44639c-2c21-4785-bdd0-2498be3fa2df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kizárt, hogy a biztosjelölt összeférhetelenségéről szóló szavazást megismétlik.","shortLead":"Nem kizárt, hogy a biztosjelölt összeférhetelenségéről szóló szavazást megismétlik.","id":"20190927_Nepszava_Lehet_remeny_Trocsanyi_szamara_hetfon_ismet_targyal_rola_az_EP_jogi_bizottsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd44639c-2c21-4785-bdd0-2498be3fa2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18017e2-2357-4f96-bc49-9b8a7d20c457","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Nepszava_Lehet_remeny_Trocsanyi_szamara_hetfon_ismet_targyal_rola_az_EP_jogi_bizottsaga","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:30","title":"Népszava: Lehet remény Trócsányi számára, hétfőn ismét tárgyal róla az EP jogi bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]