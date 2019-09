Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"További gyöngyszemek a Vasárnapi Újságnak adott interjúból: \"bosszúhadjárat\", \"koncepciós eljárás\", \"rágalmazás, lejáratás\", \"mondvacsinált okok\", \"kommunista idők\", \"bevándorláspárti többség\". Arról nem esett szó, hogy az EP szakbizottságában felhozott összeférhetetlenség valóban fennáll-e.","shortLead":"További gyöngyszemek a Vasárnapi Újságnak adott interjúból: \"bosszúhadjárat\", \"koncepciós eljárás\", \"rágalmazás...","id":"20190929_Kovacs_Zoltan_Internacionalista_boszorkanyuldozes_zajlik_Trocsanyi_Laszlo_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27dfef4f-cc57-4d52-a36c-60eaad6a4d53","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Kovacs_Zoltan_Internacionalista_boszorkanyuldozes_zajlik_Trocsanyi_Laszlo_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 29. 07:57","title":"Kovács Zoltán: \"Internacionalista boszorkányüldözés\" zajlik Trócsányi László ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5e991a-bc3d-4ba6-9b46-0443716c9e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szintet lépett a kampány, Dunaújvárosban már kutya- és macskaevéssel sokkol az önkormányzati újság.","shortLead":"Szintet lépett a kampány, Dunaújvárosban már kutya- és macskaevéssel sokkol az önkormányzati újság.","id":"20190927_Kutyaevessel_riogat_a_fideszes_ujsag_Dunaujvarosban_ha_az_ellenzek_nyer_a_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb5e991a-bc3d-4ba6-9b46-0443716c9e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9ee50a-fe55-48f0-8f95-3e73fdad7057","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Kutyaevessel_riogat_a_fideszes_ujsag_Dunaujvarosban_ha_az_ellenzek_nyer_a_valasztason","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:59","title":"Kutyaevéssel riogat a helyi lap Dunaújvárosban, ha az ellenzék nyer a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4242d5a-a4a1-4b9a-b5af-315f7ee98eae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már több hamisítvány kerül piacra, mint igazi az olasz sajtból, a szövetség szerint Magyarországról is.","shortLead":"Már több hamisítvány kerül piacra, mint igazi az olasz sajtból, a szövetség szerint Magyarországról is.","id":"20190928_parmezan_hamisitvany_coldiretti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4242d5a-a4a1-4b9a-b5af-315f7ee98eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b5bae5-1b55-48d2-a7cc-8465a6de8240","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_parmezan_hamisitvany_coldiretti","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:20","title":"Szereti a parmezánt? Elég rossz hírünk van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb országra terjesztette ki érdekes kísérletét a Facebook, amelynek lényege, hogy egy időre elrejtik a poszt alatti lájkok számát.","shortLead":"Újabb országra terjesztette ki érdekes kísérletét a Facebook, amelynek lényege, hogy egy időre elrejtik a poszt alatti...","id":"20190927_facebook_instagram_lajk_like_elrejtese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53968914-a7cf-4fde-a216-595ead5f4b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_facebook_instagram_lajk_like_elrejtese","timestamp":"2019. szeptember. 27. 09:36","title":"Ausztráliában is eltüntette a lájkokat a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"31 ezer ember több mint két éve nem keres, vagy nem talál munkát.","shortLead":"31 ezer ember több mint két éve nem keres, vagy nem talál munkát.","id":"20190928_munkanelkuliseg_infografika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f99e36-c4db-4a5c-b505-2379234ac46c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_munkanelkuliseg_infografika","timestamp":"2019. szeptember. 28. 08:50","title":"Látványos infografikán, ki miért van Magyarországon állás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80729ac7-6d30-4b33-8f8a-5ba1ec2bbc3a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karcag kapja a pénzt, ott állítják fel újra a Milánói Világkiállítás magyar pavilonját. ","shortLead":"Karcag kapja a pénzt, ott állítják fel újra a Milánói Világkiállítás magyar pavilonját. ","id":"20190927_Ujabb_1_milliard_forintot_koltenek_az_adofizetok_az_evekig_Milanoban_parkolt_Samandobra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80729ac7-6d30-4b33-8f8a-5ba1ec2bbc3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b62cebb-2a9b-413c-a928-5f6dc28009db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Ujabb_1_milliard_forintot_koltenek_az_adofizetok_az_evekig_Milanoban_parkolt_Samandobra","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:39","title":"Újabb 1 milliárd forintot költenek az adófizetők az évekig Milánóban parkolt Sámándobra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Németh Szilárd birkózószövetségi elnök jó hírrel szolgált az MBSZ sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Németh Szilárd birkózószövetségi elnök jó hírrel szolgált az MBSZ sajtótájékoztatóján.","id":"20190927_Birkozovbt_rendez_Magyarorszag_2022ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb91474-e5a8-4e17-870b-fb58e6a1a9a2","keywords":null,"link":"/sport/20190927_Birkozovbt_rendez_Magyarorszag_2022ben","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:56","title":"Magyarország rendezi a 2022-es birkózó-Európa-bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96f383e-7c3c-473c-8d5e-a1e36fd96a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lampert Benedek többször elkápráztatta már közönséget legós képeivel, melyeken a figurák változatos helyzetekben elevenednek meg. A fiatal most a holdra szállás 50. évfordulójához (és az űrutazáshoz) kapcsolódva készített újabb fotósorozatot.","shortLead":"Lampert Benedek többször elkápráztatta már közönséget legós képeivel, melyeken a figurák változatos helyzetekben...","id":"20190928_lego_foto_lampert_benedek_holdra_szallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d96f383e-7c3c-473c-8d5e-a1e36fd96a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fce2929-b379-4018-94da-b6d34e7c472d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_lego_foto_lampert_benedek_holdra_szallas","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:03","title":"A legós fotózás mesterét most a holdra szállás ihlette meg – döbbenetes képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]