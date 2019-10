Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Észak-Dunántúlon még megerősödhet a szél, Sopron környékén akár viharossá is fokozódhat.","shortLead":"Észak-Dunántúlon még megerősödhet a szél, Sopron környékén akár viharossá is fokozódhat.","id":"20191001_Meleg_idovel_indit_az_oktober_de_a_szel_meg_belerondithat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00540ba6-3338-47ed-9265-3eaec7d9a120","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Meleg_idovel_indit_az_oktober_de_a_szel_meg_belerondithat","timestamp":"2019. október. 01. 05:03","title":"Meleg idővel indít az október, de a szél még belerondíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24987d-ba56-4d3a-a438-02a1ab9c3ce8","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Akár profi szakembereknek is kiszervezheti az online társkeresést, ráadásul garanciákkal. Persze nem ingyen.","shortLead":"Akár profi szakembereknek is kiszervezheti az online társkeresést, ráadásul garanciákkal. Persze nem ingyen.","id":"20191001_Itt_a_megoldas_ha_mar_a_neten_sincs_ideje_ismerkedni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f24987d-ba56-4d3a-a438-02a1ab9c3ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6005f28d-0e38-4b5e-bbd7-415ef7d31526","keywords":null,"link":"/360/20191001_Itt_a_megoldas_ha_mar_a_neten_sincs_ideje_ismerkedni","timestamp":"2019. október. 01. 09:00","title":"Itt a megoldás, ha már a neten sincs ideje ismerkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd295180-3bda-4111-8641-d26488e316c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik robbantást az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet hajtotta végre, ott, ahonnan az amerikaiak irányítják a terrorszervezet elleni dróntámadásokat.","shortLead":"Az egyik robbantást az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet hajtotta végre, ott, ahonnan az amerikaiak irányítják...","id":"20190930_Ket_robbantas_is_volt_Szomaliaban_amerikaiak_is_a_celpontok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd295180-3bda-4111-8641-d26488e316c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec19b43-0468-463f-bf93-d044cd5a1736","keywords":null,"link":"/vilag/20190930_Ket_robbantas_is_volt_Szomaliaban_amerikaiak_is_a_celpontok_kozott","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:44","title":"Két robbantás is volt Szomáliában, amerikaiak is a célpontok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3287e48d-9351-434c-bbb8-6882d366ab3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ATV reggeli műsorában tér vissza a képernyőre Szöllősi Györgyi, aki korábban a Hír Tv olyan hírháttér-műsorainak volt az arca, mint az Elmúlt8év, a Lapzárta és a Newsroom.","shortLead":"Az ATV reggeli műsorában tér vissza a képernyőre Szöllősi Györgyi, aki korábban a Hír Tv olyan hírháttér-műsorainak...","id":"20190930_A_Hir_TVtol_tavaly_tavozott_Szollosi_Gyorgyi_reggeli_musorhoz_igazolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3287e48d-9351-434c-bbb8-6882d366ab3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909a862e-75f7-40d3-8bf5-9d5bd9a5bbb5","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_A_Hir_TVtol_tavaly_tavozott_Szollosi_Gyorgyi_reggeli_musorhoz_igazolt","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:36","title":"A Hír Tv-től tavaly távozó Szöllősi Györgyi reggeli műsorhoz igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8ee7de-0d4e-41ba-8ddc-b255fbc5cafe","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nemcsak számítógépes rendszert, hanem közönséges liftet is meg lehet hackelni. Ez is jelzi, hogy védeni kell mindent, ami kóddal működik.","shortLead":"Nemcsak számítógépes rendszert, hanem közönséges liftet is meg lehet hackelni. Ez is jelzi, hogy védeni kell mindent...","id":"201939__telefonbetyarkodas_liftekkel__egy_ajelszonk__phreaking__felvonokura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb8ee7de-0d4e-41ba-8ddc-b255fbc5cafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803c4f57-eb99-4a35-abb8-abdb2c048e25","keywords":null,"link":"/360/201939__telefonbetyarkodas_liftekkel__egy_ajelszonk__phreaking__felvonokura","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:00","title":"Még a liftek is meghackelhetők, így le lehet hallgatni a beszélgetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Líbiában megsérült magyar fotós, Szabó Gergely a Népszavának idézte fel, hogy miként élte át a bombázás borzalmait.","shortLead":"A Líbiában megsérült magyar fotós, Szabó Gergely a Népszavának idézte fel, hogy miként élte át a bombázás borzalmait.","id":"20191001_Felbe_szakadt_holttestet_kellett_leloknom_magamrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a461163a-4d14-4cbc-9d83-f299b3faf71c","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Felbe_szakadt_holttestet_kellett_leloknom_magamrol","timestamp":"2019. október. 01. 11:29","title":"„Félbe szakadt holttestet kellett lelöknöm magamról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76cc112-00f2-450a-bc55-6790c50a7b24","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"De ha csukott ablakkal közlekednek, úgy a káros anyagokból mindjárt kevesebb kerül az autóba és így a szervezetbe. ","shortLead":"De ha csukott ablakkal közlekednek, úgy a káros anyagokból mindjárt kevesebb kerül az autóba és így a szervezetbe. ","id":"20190930_taxis_szmog_legszennyezettseg_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c76cc112-00f2-450a-bc55-6790c50a7b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c871dc-cd71-4da8-879d-64f4a8203fe5","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_taxis_szmog_legszennyezettseg_kutatas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:53","title":"Egy új kutatás szerint a taxisok szívják be a legtöbb szmogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568b2421-80de-4100-b053-487615ff8680","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interaktív kiállítás és kávéház is lesz a megújult Olof Palme-házban a budapesti Városligetben, ami új kerttel és névvel várja a látogatókat - mindez 3,6 milliárd forintért.\r

\r

","shortLead":"Interaktív kiállítás és kávéház is lesz a megújult Olof Palme-házban a budapesti Városligetben, ami új kerttel és...","id":"20191001_Az_oszi_szunet_elso_napjan_nyilik_meg_a_felujitott_Olof_Palmehaz_Millennium_Haza_neven","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568b2421-80de-4100-b053-487615ff8680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf018ee-5669-47db-9579-929e9eab81b5","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Az_oszi_szunet_elso_napjan_nyilik_meg_a_felujitott_Olof_Palmehaz_Millennium_Haza_neven","timestamp":"2019. október. 01. 10:41","title":"Még ebben a hónapban megnyílik a 3,6 milliárdos felújított Olof Palme-ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]