Kijevben járt Tom Cruise, hogy forgatási helyszíneket találjon új filmjének, és az egykori komikus-színész államelnökkel is találkozott.

Kijevben járt Tom Cruise, hétfőn találkozott a komikusból lett ukrán elnökkel, Volodomir Zelenszkijjel is, írja az Ukrinform. A Mission impossible filmek sztárja forgatási helyszneket keres az országban (a cikk nem említi, melyik filmhez, de a sztár most készíti elő a Mission Impossible 7-8-at is), az elnök pedig elújságolta neki, hogy az ország nemrég törvényt fogadott el arról, hogy a külföldi forgatások adókedvezményben részesülnek (ez a rendszer egyébként nagyon jól működik Magyarországon), és Kijev fellendülést vár a lépéstől.

Az elnöki iroda mellett Cruise a metróban is járt.