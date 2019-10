Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ea0b27c-79a4-42c5-b0e4-6ec0551d01e7","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, Antti Rinne szociáldemokrata miniszterelnök pedig Magyarországra érkezett hétfőn, ahol megbeszélései mellett interjút adott a hvg.hu-nak. Rinne és a finn elnökség egyik legfontosabb célkitűzése, hogy jogállami kritériumokhoz kössék az EU-s pénzeket, ugyanis szerinte az a legfontosabb, hogy megőrizzék az unió közös értékeit. „Ha valamelyik tagállamban sorozatosan megsértenék a közösség alapértékekeit, akkor mód nyílna arra, hogy megvágják az uniós támogatásokat” – mondta az interjúban.","shortLead":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, Antti Rinne szociáldemokrata miniszterelnök pedig Magyarországra érkezett...","id":"20191001_Finn_miniszterelnok_Senki_nem_tamadja_Orbant_csak_az_orszagert_aggodunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0b27c-79a4-42c5-b0e4-6ec0551d01e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64a353f-3827-4b71-8519-57440365d74d","keywords":null,"link":"/360/20191001_Finn_miniszterelnok_Senki_nem_tamadja_Orbant_csak_az_orszagert_aggodunk","timestamp":"2019. október. 01. 07:00","title":"Finn miniszterelnök: Senki nem támadja Orbánt, csak az országért aggódunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy karddal felfegyverzett alak támadt rá egy finnországi iskola diákjaira.","shortLead":"Egy karddal felfegyverzett alak támadt rá egy finnországi iskola diákjaira.","id":"20191001_kuopio_finnorszag_eroszakos_incidens_serultek_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9bf07f-f6f0-4072-842a-f4a88b5a2cb8","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_kuopio_finnorszag_eroszakos_incidens_serultek_iskola","timestamp":"2019. október. 01. 14:44","title":"Kardos támadás történt egy finnországi iskolában, halálos áldozat is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25079894-5536-4218-9622-b13ed8c38557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Reuters úgy tudja, Várhelyi Olivért javasolja majd Orbán Viktor uniós biztosjelöltnek.","shortLead":"A Reuters úgy tudja, Várhelyi Olivért javasolja majd Orbán Viktor uniós biztosjelöltnek.","id":"20190930_Egy_diplomata_lehet_az_uj_magyar_biztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25079894-5536-4218-9622-b13ed8c38557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a90184c-4b4e-450d-b381-39854ed4217f","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Egy_diplomata_lehet_az_uj_magyar_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:02","title":"Egy diplomata lehet az új magyar biztos Trócsányi László helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Először a polgármesterekre leadott szavazatokat kell összeszámolnia a szavazóbiztosoknak. ","shortLead":"Először a polgármesterekre leadott szavazatokat kell összeszámolnia a szavazóbiztosoknak. ","id":"20191001_Este_8tol_mar_varhatoak_az_elso_eredmenyek_a_szavazas_napjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2dc8c4d-4110-4d03-83c3-e1a30b531cef","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Este_8tol_mar_varhatoak_az_elso_eredmenyek_a_szavazas_napjan","timestamp":"2019. október. 01. 18:30","title":"Este 8-tól már várhatóak az első eredmények a szavazás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e27834-e6ac-4f0e-9b68-6d8e11a171e6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy fiatal menekült lány magyarországi újrakezdését követhetjük végig a Könnyű Leckék című dokumentumfilmben. Kafiya azzal szembesült, hogy míg szülőföldjén a lányok nem sportolnak, itt még kötélre mászni is meg kell tanulnia, hogy befejezhesse a középiskolát. Emellett gyakorolnia is kell, hogy elérje álmát és modell lehessen. A filmet 4 részben láthatják a hvg360-on, a cikkben elérhető az első epizód. ","shortLead":"Egy fiatal menekült lány magyarországi újrakezdését követhetjük végig a Könnyű Leckék című dokumentumfilmben. Kafiya...","id":"20191001_Doku360_Konnyu_Leckek_elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3e27834-e6ac-4f0e-9b68-6d8e11a171e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c78ec8-7c91-4002-997f-153d3efb0c34","keywords":null,"link":"/360/20191001_Doku360_Konnyu_Leckek_elso_resz","timestamp":"2019. október. 01. 19:00","title":"Doku360: \"Szomáliában utáltam a férfiakat, itt voltam már szerelmes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb5e7ab-735a-407e-9790-08d2033a1de1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Három intézményvezetőtől váltak meg egy vizsgálat nyomán. ","shortLead":"Három intézményvezetőtől váltak meg egy vizsgálat nyomán. ","id":"20190930_fovarosi_temeto_vizsgalat_budapesti_temetkezesi_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deb5e7ab-735a-407e-9790-08d2033a1de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba4e5a2-115e-4921-a419-0321214c4280","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_fovarosi_temeto_vizsgalat_budapesti_temetkezesi_intezet","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:03","title":"Kirúgták több fővárosi temető vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4679ae93-cd09-416d-88c6-e43947a9c41d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miért kellene a csömöri iskolásoknak tesiórán judora egy olyan magáncsarnokba járni, ami a Fidesz helyi polgármester-jelöltjéhez, Bánhidi Balázshoz köthető? Hogyan írhatja elő az iskola, hogy még a 8 éves gyerekek is ezért egy kilométert gyalogoljanak, miközben az intézmény mellett ott van a rendelkezésre álló sportcentrum? - ezekből a kérdésekből kerekedett a békés zsákfalu lakóit elkeserítő politikai perpatvar. Egyik oldalon a település civil vezetése, másik oldalon pedig az idén ringbe szállt fideszes jelölt, akinek \"megálmodott\" létesítményét mindjárt országgyűlési képviselők ajnározzák, hiszen itt épül majd földalatti sportlőtér is a hazafias neveléshez.","shortLead":"Miért kellene a csömöri iskolásoknak tesiórán judora egy olyan magáncsarnokba járni, ami a Fidesz helyi...","id":"20191001_csomor_iskola_judo_fidesz_banhidi_sportcsarnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4679ae93-cd09-416d-88c6-e43947a9c41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ce1701-e670-4853-81f4-90716973541c","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_csomor_iskola_judo_fidesz_banhidi_sportcsarnok","timestamp":"2019. október. 01. 14:15","title":"\"Megkérdőjelezik, hogy a gyerekemet féltem\" - iskolásokon csattan a választási harc Csömörön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449548c7-1066-4ca2-a97d-392698d572e7","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Kevés olyan hazai vállalkozás van - ha egyáltalán akad - akit ne foglalkoztatna a toborzás, a megtartás, a motiválás kérdésköre. A manapság méltán fókuszba kerülő munkavállalói jól-lét megteremtése a felsoroltak mindegyikében segítségünkre lehet. Ráadásként a vállalat eredményessége is növelhető! Nézzük hogyan!\r

","shortLead":"Kevés olyan hazai vállalkozás van - ha egyáltalán akad - akit ne foglalkoztatna a toborzás, a megtartás, a motiválás...","id":"HVG_Konferencia_20191001_A_vallalati_egeszsegkultura_fejlesztesevel_egyenes_aranyban_no_a_szervezet_eredmenyessege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=449548c7-1066-4ca2-a97d-392698d572e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4bf6b0-6008-43f2-aa58-f8ccde4ed9d9","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20191001_A_vallalati_egeszsegkultura_fejlesztesevel_egyenes_aranyban_no_a_szervezet_eredmenyessege","timestamp":"2019. október. 01. 15:59","title":"A vállalati egészségkultúra fejlesztésével egyenes arányban nő a szervezet eredményessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"}]