Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce969e2a-3d71-460c-a8e3-b87c6249a45e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Étterem Hét keretében immáron kilencedik éve várják a vendégeket jobbnál jobb éttermek igen kedvező árakon, három kategóriában. A paletta meglehetősen színes, az őszi hazai és nemzetközi választékot 130 vendéglátóhely adja, köztük 25 új, amelyek először csatlakoztak a programhoz.","shortLead":"Az Országos Étterem Hét keretében immáron kilencedik éve várják a vendégeket jobbnál jobb éttermek igen kedvező árakon...","id":"20191001_Orszagos_Etterem_Het__ime_a_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce969e2a-3d71-460c-a8e3-b87c6249a45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8206a3ef-0f11-4ac3-875d-cec94193192c","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Orszagos_Etterem_Het__ime_a_lista","timestamp":"2019. október. 01. 08:51","title":"Indul az Országos Étterem Hét - íme a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356e8b52-269d-43df-8499-99a7ccd4ae76","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Annál nagyobb az összeg, minél hangosabb a gép.","shortLead":"Annál nagyobb az összeg, minél hangosabb a gép.","id":"20191001_Akar_1000_eurot_is_fizethet_egy_legitarsasag_ha_Budapest_felett_repul_ejszaka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=356e8b52-269d-43df-8499-99a7ccd4ae76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751dc3fa-093b-49d5-8793-351a11f0087e","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Akar_1000_eurot_is_fizethet_egy_legitarsasag_ha_Budapest_felett_repul_ejszaka","timestamp":"2019. október. 01. 21:23","title":"Akár 1000 eurót is fizethet egy légitársaság, ha Budapest felett repül éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91174e19-e6cf-40eb-82a7-b14de50deb07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Millennium Háza néven megújuló Olof Palme-házban interaktív kiállítás mutatja be a Városliget aranykorát, benne az 1989-es Orbán Viktorral.\r

\r

","shortLead":"A Millennium Háza néven megújuló Olof Palme-házban interaktív kiállítás mutatja be a Városliget aranykorát, benne...","id":"20191001_Orban_Viktor_is_lathato_a_Varosliget_aranykorat_bemutato_uj_kiallitason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91174e19-e6cf-40eb-82a7-b14de50deb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad94f94-9aff-4f28-9ba5-9ed4166c7ecb","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Orban_Viktor_is_lathato_a_Varosliget_aranykorat_bemutato_uj_kiallitason","timestamp":"2019. október. 01. 13:39","title":"Orbán Viktor is látható a Városliget aranykorát bemutató új kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Líbiában megsérült magyar fotós, Szabó Gergely a Népszavának idézte fel, hogy miként élte át a bombázás borzalmait.","shortLead":"A Líbiában megsérült magyar fotós, Szabó Gergely a Népszavának idézte fel, hogy miként élte át a bombázás borzalmait.","id":"20191001_Felbe_szakadt_holttestet_kellett_leloknom_magamrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a461163a-4d14-4cbc-9d83-f299b3faf71c","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Felbe_szakadt_holttestet_kellett_leloknom_magamrol","timestamp":"2019. október. 01. 11:29","title":"„Félbe szakadt holttestet kellett lelöknöm magamról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegi pár szerint a Mail on Sunday törvénytelenül hozta nyilvánosságra Meghan Markle egyik magánlevelét.","shortLead":"A hercegi pár szerint a Mail on Sunday törvénytelenül hozta nyilvánosságra Meghan Markle egyik magánlevelét.","id":"20191002_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_perel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2e17b6-a800-41b9-bf19-22bb5ae67a42","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_perel","timestamp":"2019. október. 02. 09:40","title":"Meghan Markle és Harry herceg perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Saudi Aramco hamarosan tőzsdére is mehet.","shortLead":"A Saudi Aramco hamarosan tőzsdére is mehet.","id":"20190930_Elkepeszto_osszeget_fizet_ki_osztalekkent_a_legnagyobb_olajvallalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36c00e8-f6e7-4e75-b561-ac3e67f1205d","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Elkepeszto_osszeget_fizet_ki_osztalekkent_a_legnagyobb_olajvallalat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:32","title":"A cég, amely 23 ezer milliárd forintnyi osztalékot akar fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook ismét blokkolni kezdte a világ egyik legnépszerűbb torrentoldalaként működő Pirate Bay elérését, így nem lehet az oldalra mutató hivatkozást megosztani másokkal.","shortLead":"A Facebook ismét blokkolni kezdte a világ egyik legnépszerűbb torrentoldalaként működő Pirate Bay elérését, így nem...","id":"20191002_facebook_torrent_illegalis_letoltes_pirate_bay_linkek_blokkolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28264821-ad04-4e64-a080-075305959132","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_facebook_torrent_illegalis_letoltes_pirate_bay_linkek_blokkolasa","timestamp":"2019. október. 02. 08:03","title":"Próbálja csak meg egy torrentoldal linkjét megosztani a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c3a4b-677f-4e34-90ba-2ef75d4d8b7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mo Farah korábbi trénere, Alberto Salazar a doppingszabályok elleni vétség miatt négyéves eltiltást kapott. ","shortLead":"Mo Farah korábbi trénere, Alberto Salazar a doppingszabályok elleni vétség miatt négyéves eltiltást kapott. ","id":"20191001_mo_farah_alberto_salazar_edzo_futas_atletika_usada_dopping_eltiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22c3a4b-677f-4e34-90ba-2ef75d4d8b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958b15b1-5abe-49e0-a45e-bdcfde35cdcf","keywords":null,"link":"/sport/20191001_mo_farah_alberto_salazar_edzo_futas_atletika_usada_dopping_eltiltas","timestamp":"2019. október. 01. 13:15","title":"Megtagadta volt edzőjét az olimpiai és világbajnok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]