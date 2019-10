Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ff29ebf-43c5-48c3-a134-cf6bd901b8e0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Már kész a nagy terv, amivel Kína 2049-ben leválthatja Amerikát.","shortLead":"Már kész a nagy terv, amivel Kína 2049-ben leválthatja Amerikát.","id":"20191002_Kina_a_mesterseges_intelligenciaval_szeretne_legyozni_Amerikat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ff29ebf-43c5-48c3-a134-cf6bd901b8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2990586c-867d-4c15-868b-cd260d5a5ccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_Kina_a_mesterseges_intelligenciaval_szeretne_legyozni_Amerikat","timestamp":"2019. október. 02. 08:29","title":"Kína a mesterséges intelligenciával szeretné legyőzni Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e4f4be8-689c-4a6d-8e4a-d8e033e0c107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mentőszolgálat napi rendszerességgel rendel fel vidékről mentőautókat a budapestiek kisegítésére.","shortLead":"A Mentőszolgálat napi rendszerességgel rendel fel vidékről mentőautókat a budapestiek kisegítésére.","id":"20191003_Egy_ora_alatt_sem_tudtak_mentot_kuldeni_a_foldon_fekvo_beteghez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e4f4be8-689c-4a6d-8e4a-d8e033e0c107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950ea002-8583-47c8-9e41-b0d47e7ceb3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Egy_ora_alatt_sem_tudtak_mentot_kuldeni_a_foldon_fekvo_beteghez","timestamp":"2019. október. 03. 11:38","title":"Egy óra alatt sem tudtak mentőt küldeni a földön fekvő beteghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a33a20-8643-43d6-bbc3-3e060e495757","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Medián ügyvezetője nem akart tippelni, de szerinte akár 10 megyei jogú várost is elvihet az ellenzék. Az önkormányzati választás előtt jelent meg a kutatócég friss felmérése a HVG-ben, ennek apropóján Hann Endrével beszélgetett Gergely Márton a hvg360 hírháttér műsorában. ","shortLead":"A Medián ügyvezetője nem akart tippelni, de szerinte akár 10 megyei jogú várost is elvihet az ellenzék...","id":"20191002_Hann_Endre_Median","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6a33a20-8643-43d6-bbc3-3e060e495757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe11da1-ccc7-4ab2-88f3-673e6192452f","keywords":null,"link":"/360/20191002_Hann_Endre_Median","timestamp":"2019. október. 02. 16:05","title":"Hann Endre: A Fidesz nem tudja teljes támogatottságát polgármesteri székekre váltani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az átadáson a 2010 utáni Magyarországot is egy 2x2 sávos úthoz hasonlították. ","shortLead":"Az átadáson a 2010 utáni Magyarországot is egy 2x2 sávos úthoz hasonlították. ","id":"20191001_Atadtak_az_uj_2x2_savos_M2est","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a0101c-2a28-40a4-a44d-57eea2be7ce9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Atadtak_az_uj_2x2_savos_M2est","timestamp":"2019. október. 01. 18:42","title":"Fotó: minden bólyára jutott egy fideszes az M2-es átadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nehezíti a képet kereső felhasználók dolgát a Google, és mostanában nem ez az első ilyen eset.","shortLead":"Nehezíti a képet kereső felhasználók dolgát a Google, és mostanában nem ez az első ilyen eset.","id":"20191002_google_kepek_kepkereso_idointervallum_megadasa_eltunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fe7bf5-ef5b-4cd1-bf60-7861165204b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_google_kepek_kepkereso_idointervallum_megadasa_eltunt","timestamp":"2019. október. 02. 10:03","title":"Barátságtalan lépésnek tűnik, amit a Google a képkeresővel csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bátor vagy őrült-e az a tudós, aki azzal szórakozik, hogy különböző fájdalompróbáknak teszi ki magát?","shortLead":"Bátor vagy őrült-e az a tudós, aki azzal szórakozik, hogy különböző fájdalompróbáknak teszi ki magát?","id":"20191002_Kiprobalta_egy_ferfi_mennyire_faj_a_piton_harapasa__nem_kellett_volna_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e520e21e-78c6-4a87-8a0d-413c7b251019","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Kiprobalta_egy_ferfi_mennyire_faj_a_piton_harapasa__nem_kellett_volna_video","timestamp":"2019. október. 02. 12:33","title":"Kipróbálta egy férfi, mennyire fáj a piton harapása – nem kellett volna (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a Dunántúl is érintett az afrikai sertéspestis járványban.","shortLead":"Már a Dunántúl is érintett az afrikai sertéspestis járványban.","id":"20191001_Hivatalos_sertespestissel_fertozottnek_nyilvanitottak_egesz_Budat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e413ee0d-443b-4881-979a-dba20b2641a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Hivatalos_sertespestissel_fertozottnek_nyilvanitottak_egesz_Budat","timestamp":"2019. október. 01. 15:40","title":"Hivatalos: sertéspestissel fertőzöttnek nyilvánították egész Budát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953cc33c-88bc-45c1-97b7-50bca1841f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akkumulátorok után most a kijelzővel kapcsolatban kaphatnak furcsa üzeneteket az iPhone-tulajdonosok. Egy magyar szerviz szerint ezt semmiféle technológiai indok nem támasztja alá.","shortLead":"Az akkumulátorok után most a kijelzővel kapcsolatban kaphatnak furcsa üzeneteket az iPhone-tulajdonosok. Egy magyar...","id":"20191002_apple_iphone_11_kepernyo_eredetiseg_uzenet_magyar_szerviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=953cc33c-88bc-45c1-97b7-50bca1841f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11c559a-c1db-48ee-8f96-d5a3add6985b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_apple_iphone_11_kepernyo_eredetiseg_uzenet_magyar_szerviz","timestamp":"2019. október. 02. 15:03","title":"Megszólalt egy magyar szerviz: trükközni próbál az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]