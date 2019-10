Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Trump fellebbezett, ügyvédjei szerint az elnöknek mentesülnie kellene az ilyen vizsgálatok alól. ","shortLead":"Trump fellebbezett, ügyvédjei szerint az elnöknek mentesülnie kellene az ilyen vizsgálatok alól. ","id":"20191007_donald_trump_adobevallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1175eec-0cab-4808-8ef9-05cf28671dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_donald_trump_adobevallas","timestamp":"2019. október. 07. 18:17","title":"Egy bíró visszamenőleges adóbevallásra kötelezte Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Belekeveredett a magyar választási kampányba Scarlett Johansson, tanárt fenyegettek egy pesti középiskolában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Belekeveredett a magyar választási kampányba Scarlett Johansson, tanárt fenyegettek egy pesti középiskolában...","id":"20191008_Radar_360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7091202-d661-4de4-97f9-cbde9e99b117","keywords":null,"link":"/360/20191008_Radar_360","timestamp":"2019. október. 08. 08:00","title":"Radar 360: A Borkai család új ügyei és a saját sógorát lebuktató jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75","c_author":"HVG","category":"360","description":"A sharing economy, a megosztáson alapuló gazdaság nagy sikereként ünnepelni túlzás lenne, de a vasút összeszemetelésének megelőzésére tipikus japán megoldás az esernyőmegosztás. ","shortLead":"A sharing economy, a megosztáson alapuló gazdaság nagy sikereként ünnepelni túlzás lenne, de a vasút...","id":"201940_ernyomegosztas_japanban_osszeszedettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bd8956-4a52-4dbd-9b73-f7bd4aec0210","keywords":null,"link":"/360/201940_ernyomegosztas_japanban_osszeszedettseg","timestamp":"2019. október. 07. 11:00","title":"Praktikus japán ötlet az automata, melyből fillérekért lehet esernyőt bérelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b260ab99-7381-4576-98bb-5babeb1ca92c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy régi vágású új sportkocsi és egy kívül-belül hipermodern sportautó jár azoknak, akik kifizetik a komoly összeget.","shortLead":"Egy régi vágású új sportkocsi és egy kívül-belül hipermodern sportautó jár azoknak, akik kifizetik a komoly összeget.","id":"20191007_potom_23_milliard_forintert_parosaval_aruljak_ezeket_az_uj_aston_martinokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b260ab99-7381-4576-98bb-5babeb1ca92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19700c51-3e1a-410d-90f4-49fc2131cecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_potom_23_milliard_forintert_parosaval_aruljak_ezeket_az_uj_aston_martinokat","timestamp":"2019. október. 07. 13:21","title":"Potom 2,3 milliárd forintért párosával árulják ezeket az új Aston Martinokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e3c635-bf99-45ad-a250-14052e5aa787","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191008_marabu_feknyuz_libben_a_fuggony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55e3c635-bf99-45ad-a250-14052e5aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4067b519-46b7-49bd-84a0-9fceb0f71517","keywords":null,"link":"/elet/20191008_marabu_feknyuz_libben_a_fuggony","timestamp":"2019. október. 08. 14:10","title":"Marabu FékNyúz: Libben a függöny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd72b5d1-542b-422c-885a-1a92fed26313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi kábítószer-kereskedőként több ezer kilogramm khatot utaztatott át az országon, ellene a Fővárosi Főügyészség vádat emelt.","shortLead":"Egy férfi kábítószer-kereskedőként több ezer kilogramm khatot utaztatott át az országon, ellene a Fővárosi Főügyészség...","id":"20191008_Zsalyanak_alcazva_hoztak_be_az_orszagba_tobb_tonna_kabitoszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd72b5d1-542b-422c-885a-1a92fed26313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e184421-2e6e-4a24-a50e-436a7224ad6b","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Zsalyanak_alcazva_hoztak_be_az_orszagba_tobb_tonna_kabitoszert","timestamp":"2019. október. 08. 10:35","title":"Zsályának álcázva hoztak az országba több tonna kábítószert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi polgármesterjelölt szerint október 13-a után nyilvánosságra hozzák a szerződéseket, amiket most titkol az önkormányzat.","shortLead":"A belvárosi polgármesterjelölt szerint október 13-a után nyilvánosságra hozzák a szerződéseket, amiket most titkol...","id":"20191007_Tutto_Kata_Nincsenek_kozos_cegeink_Leisztinger_Tamassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7757dc8e-50f1-4130-b320-9205ecbdc7b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Tutto_Kata_Nincsenek_kozos_cegeink_Leisztinger_Tamassal","timestamp":"2019. október. 07. 08:30","title":"Tüttő Kata: Nincsenek közös cégeink Leisztinger Tamással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1021cf1-ba87-43f0-846d-aa28e7066eed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei őszi szezon első hazai hózápora vasárnap délután fél 4-kor haladt át a Mátrában – számolt be róla az Időkép.hu","shortLead":"Az idei őszi szezon első hazai hózápora vasárnap délután fél 4-kor haladt át a Mátrában – számolt be róla az Időkép.hu","id":"20191006_hozapor_havazas_matra_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1021cf1-ba87-43f0-846d-aa28e7066eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4aa99b4-0cad-44fd-8315-13bab1b41399","keywords":null,"link":"/elet/20191006_hozapor_havazas_matra_idojaras","timestamp":"2019. október. 06. 20:57","title":"Itt a szezon első hózápora – a Mátrába vasárnap megérkezett a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]