[{"available":true,"c_guid":"f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár több hasonló, jachtos bulira is futhatta a pénzből. ","shortLead":"Akár több hasonló, jachtos bulira is futhatta a pénzből. ","id":"20191008_Kiderulhetett_mibol_bulizhattak_Borkaiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9167f820-fa4c-49a7-b0d1-d4002d690fc0","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_Kiderulhetett_mibol_bulizhattak_Borkaiek","timestamp":"2019. október. 08. 11:31","title":"A buli előtt negyedmilliárd forintot vettek ki a Borkai Zsolt barátjához kötődő cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b92652-628b-4688-ac7c-f67ebb574ea7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Új pénzügyi alap létrehozását fogja javasolni a kis- és középvállalkozások (kkv-k) piaci megjelenésének elősegítésére az új összetételű Európai Bizottságban az emberközpontú gazdasággal kapcsolatos tevékenységekért felelős portfólió élére jelölt Valdis Dombrovskis, aki erről keddi brüsszeli meghallgatásán beszélt.","shortLead":"Új pénzügyi alap létrehozását fogja javasolni a kis- és középvállalkozások (kkv-k) piaci megjelenésének elősegítésére...","id":"20191008_Penzzel_tomne_a_kkvkat_az_uj_unios_biztosjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91b92652-628b-4688-ac7c-f67ebb574ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcceb8e-a386-41fd-9487-02318f2b23c5","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_Penzzel_tomne_a_kkvkat_az_uj_unios_biztosjelolt","timestamp":"2019. október. 08. 13:21","title":"Pénzzel tömné a kkv-kat az új uniós biztosjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3bed9f-b860-4a93-abeb-54bc588be1b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívül figyelt arra Kiss-Rigó László, hogy nemhogy pártnevet, de ideológiai irányultságot se mondjon interjújában az önkormányzati választásokról. Mégis lehet sejteni, mire gondol.","shortLead":"Rendkívül figyelt arra Kiss-Rigó László, hogy nemhogy pártnevet, de ideológiai irányultságot se mondjon interjújában...","id":"20191008_Igazi_sorok_kozott_olvasos_interjut_adott_a_szegeddcsanadi_puspok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc3bed9f-b860-4a93-abeb-54bc588be1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e205765-ce98-49d1-b4e0-4149f43b3f73","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Igazi_sorok_kozott_olvasos_interjut_adott_a_szegeddcsanadi_puspok","timestamp":"2019. október. 08. 12:01","title":"„A józan ész győzelmében” bízik Kiss-Rigó László püspök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A választásokon induló fideszes polgármester halála miatt csak az MSZP-s jelöltre lehetne szavazni Mohácson. A Fidesz szerint ez nem fair, a kormánypárt visszalépést és időközi választást szeretne.","shortLead":"A választásokon induló fideszes polgármester halála miatt csak az MSZP-s jelöltre lehetne szavazni Mohácson. A Fidesz...","id":"20191007_A_Fidesz_alairasgyujtessel_kenyszeritene_ki_az_ellenzeki_jelolt_visszalepeset_Mohacson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a52c64-f0a4-482e-bfe1-104904e43fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_A_Fidesz_alairasgyujtessel_kenyszeritene_ki_az_ellenzeki_jelolt_visszalepeset_Mohacson","timestamp":"2019. október. 07. 10:53","title":"A Fidesz fair választást szeretne, az ellenzéki jelölt visszalépését kéri Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus úgy véli, ha az ellenzék most nagyon kikap, \"a következő parlamenti választás is elúszott számukra\".","shortLead":"A politológus úgy véli, ha az ellenzék most nagyon kikap, \"a következő parlamenti választás is elúszott számukra\".","id":"20191007_torok_gabor_onkormanyzati_valasztas_2019_fidesz_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b844ccb4-2bc2-4260-860e-e6e0f92226de","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_torok_gabor_onkormanyzati_valasztas_2019_fidesz_karacsony_gergely","timestamp":"2019. október. 07. 16:20","title":"Török Gábor: Ha a Fidesz most nagyot nyer, azzal megnyerheti 2022-őt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24660df-598b-4d47-9720-7fd2d78f3f45","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Még Sztálin halála után is születtek ítéletek a Rajk-perhez kötődő koncepciós eljárásokban. A 70 éve kezdődött, több száz embert érintő titkos ügyeket követően a párt bőkezű rehabilitációval nyugtatta rossz lelkiismeretét.","shortLead":"Még Sztálin halála után is születtek ítéletek a Rajk-perhez kötődő koncepciós eljárásokban. A 70 éve kezdődött, több...","id":"201939__a_rajkper_mellekperei__letszamellenorzes__hatmillios_banatpenz__szeles_merites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e24660df-598b-4d47-9720-7fd2d78f3f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc53247-ea17-4310-94bd-292af6521a54","keywords":null,"link":"/360/201939__a_rajkper_mellekperei__letszamellenorzes__hatmillios_banatpenz__szeles_merites","timestamp":"2019. október. 07. 10:30","title":"Rákosi a Rajk-üggyel indította a lavinát, a mellékperekben még majdnem 100 embert ítéltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd72b5d1-542b-422c-885a-1a92fed26313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi kábítószer-kereskedőként több ezer kilogramm khatot utaztatott át az országon, ellene a Fővárosi Főügyészség vádat emelt.","shortLead":"Egy férfi kábítószer-kereskedőként több ezer kilogramm khatot utaztatott át az országon, ellene a Fővárosi Főügyészség...","id":"20191008_Zsalyanak_alcazva_hoztak_be_az_orszagba_tobb_tonna_kabitoszert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd72b5d1-542b-422c-885a-1a92fed26313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e184421-2e6e-4a24-a50e-436a7224ad6b","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Zsalyanak_alcazva_hoztak_be_az_orszagba_tobb_tonna_kabitoszert","timestamp":"2019. október. 08. 10:35","title":"Zsályának álcázva hoztak az országba több tonna kábítószert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a1e3c0-090e-40f3-ab3c-e0ac4364ef78","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Összesen kilencvenhárom ország küldött nevezést nemzetközi film kategóriában az Oscar-díjra – jelentette be az Amerikai Filmakadémia.\r

\r

","shortLead":"Összesen kilencvenhárom ország küldött nevezést nemzetközi film kategóriában az Oscar-díjra – jelentette be az Amerikai...","id":"20191008_Kilencvenket_filmmel_versengunk_az_Oscarert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a1e3c0-090e-40f3-ab3c-e0ac4364ef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b693f4be-5b1d-4ee0-ab66-7ab1e23e242c","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_Kilencvenket_filmmel_versengunk_az_Oscarert","timestamp":"2019. október. 08. 09:16","title":"Kilencvenkét filmmel versengünk az Oscarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]