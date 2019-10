Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"535b2451-7548-40fd-b3ef-7ad1fbefa647","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20191007_Fozzon_velunk__eritreai_zigni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=535b2451-7548-40fd-b3ef-7ad1fbefa647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e40d85-3c23-4fcd-ba6f-06aa1a7cb3bc","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Fozzon_velunk__eritreai_zigni","timestamp":"2019. október. 07. 10:52","title":"Főzzön velünk! – eritreai zigni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f723b7-84b8-4650-98d6-e1f46424b579","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez konkrétan az az autó, ami utolsóként hagyta el a jobb sorsra érdemes Saab-gyárat. ","shortLead":"Ez konkrétan az az autó, ami utolsóként hagyta el a jobb sorsra érdemes Saab-gyárat. ","id":"20191008_elado_a_legutolso_saab__egy_5_eves_de_vadonatuj_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85f723b7-84b8-4650-98d6-e1f46424b579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e84f8f-ddbf-4d81-9396-7a4085e8c904","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_elado_a_legutolso_saab__egy_5_eves_de_vadonatuj_auto","timestamp":"2019. október. 08. 13:21","title":"Eladó a legutolsó Saab – egy 5 éves, de vadonatúj autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9ddfb8-a4b7-452a-86b4-7ecf91f33e33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elárverezik a leveleket, amelyeket a legközelebbi bizalmasának írt.","shortLead":"Elárverezik a leveleket, amelyeket a legközelebbi bizalmasának írt.","id":"20191008_Greta_Garbo_titkos_leveleibol_derul_ki_milyen_maganyosan_elt_legendas_sztar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b9ddfb8-a4b7-452a-86b4-7ecf91f33e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c0e095-af39-450c-8e98-4c052d4517fa","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_Greta_Garbo_titkos_leveleibol_derul_ki_milyen_maganyosan_elt_legendas_sztar","timestamp":"2019. október. 08. 14:57","title":"Greta Garbo titkos leveleiből kiderül, milyen magányosan élt a legendás sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59252436-db2d-4928-bc36-c50273940a04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A \"ki fordítja el előbb a kormányt\" játék után a \"ki ölt meg kit\" játékot játssza a londoni vezetés. Az még mindig nem világos, mi történik október 31-én.","shortLead":"A \"ki fordítja el előbb a kormányt\" játék után a \"ki ölt meg kit\" játékot játssza a londoni vezetés. Az még mindig nem...","id":"20191008_brexit_targyalas_boris_johnson_angela_merkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59252436-db2d-4928-bc36-c50273940a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a21721-dbba-4e0b-addb-ad0828be3dfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_brexit_targyalas_boris_johnson_angela_merkel","timestamp":"2019. október. 08. 14:12","title":"Összeomlottak a Brexit-tárgyalások, vagy csak blöfföl Boris Johnson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság szerint nem történt bűncselekmény.","shortLead":"A hatóság szerint nem történt bűncselekmény.","id":"20191008_brfk_feljelentes_karacsony_gergely_rnhb_konzorcium_patkanyirtas_tender","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a06310-329b-4893-b8cf-3339e7a5cb8e","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_brfk_feljelentes_karacsony_gergely_rnhb_konzorcium_patkanyirtas_tender","timestamp":"2019. október. 08. 08:48","title":"Visszadobta a rendőrség Karácsony feljelentését a patkányirtási tenderről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosai tanácsára el kellett halasztani a New York-i koncertjét. Az énekesnő az Instagramon magyarázta el a rajongóinak, hogy mennyire sajnálja.","shortLead":"Az orvosai tanácsára el kellett halasztani a New York-i koncertjét. Az énekesnő az Instagramon magyarázta el...","id":"20191008_Madonna_megserult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbdce5a-4259-437d-a4ef-c2db8e41d640","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Madonna_megserult","timestamp":"2019. október. 08. 12:09","title":"Madonna megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dedd17b6-0257-4ece-aa00-87e73566fd6a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Velünk élő legendákat mesél és oszlat el az RTL Klub történelmi magazinja, az 500. adásához ért XXI. század.\r

","shortLead":"Velünk élő legendákat mesél és oszlat el az RTL Klub történelmi magazinja, az 500. adásához ért XXI. század.\r

","id":"201940__xxi_szazad__rtl_klub__babszinhaz_mint_menedek__mindent_emlekezetbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dedd17b6-0257-4ece-aa00-87e73566fd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed1bdac-4634-4967-a082-89be80baa165","keywords":null,"link":"/360/201940__xxi_szazad__rtl_klub__babszinhaz_mint_menedek__mindent_emlekezetbol","timestamp":"2019. október. 07. 12:30","title":"Kádár leesett a szekérről. Schwarzenegger bepisilt – a XXI. században a XX.-ról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d220765a-8936-442b-9e78-4a73b252069d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Idén is megjelent a legjobb gimnáziumokat számba vevő HVG Rangsor Középiskola 2020. Szabó Fruzsina, a kiadvány felelős szerkesztője elárulja, hogy milyen szempontok alapján jön létre a lista, és kiknek segíthet elsősorban. Gergely Mártonnal beszélgetnek 360 másodpercben.","shortLead":"Idén is megjelent a legjobb gimnáziumokat számba vevő HVG Rangsor Középiskola 2020. Szabó Fruzsina, a kiadvány felelős...","id":"20191008_Kozepiskolai_rangsor_ujra_a_Fazekas_az_elso_visszaelozte_a_Radnotit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d220765a-8936-442b-9e78-4a73b252069d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24b5ad4-4330-4c92-8cf0-29c88313b4a6","keywords":null,"link":"/360/20191008_Kozepiskolai_rangsor_ujra_a_Fazekas_az_elso_visszaelozte_a_Radnotit","timestamp":"2019. október. 08. 12:10","title":"Így állt össze az idei középiskolai rangsor, ezért előzte vissza a Fazekas a Radnótit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]