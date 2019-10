Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fdaec04-0949-4d00-84dc-30c184f2896c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A csocsóasztal akár kontraproduktív is lehet, kismamákból válhat a legelkötelezettebb munkaerő, a vezetőknek pedig kulcsszerepük van a munkavállalói élményben – állítja Bakos Réka, a Kincentric vezető tanácsadója. A cég 2018-ban elsőként végzett kutatást Magyarországon a munkavállalói élményről; az idei eredményekbe mi is beleshettünk.","shortLead":"A csocsóasztal akár kontraproduktív is lehet, kismamákból válhat a legelkötelezettebb munkaerő, a vezetőknek pedig...","id":"20191013_Hiaba_a_csocsoasztal_ha_a_fonok_sosem_szall_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fdaec04-0949-4d00-84dc-30c184f2896c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e76644-d46e-41ea-8235-546f2db34fbf","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191013_Hiaba_a_csocsoasztal_ha_a_fonok_sosem_szall_be","timestamp":"2019. október. 13. 19:15","title":"„Hiába a csocsóasztal, ha a főnök sosem száll be”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több incidens is volt Ferencvárosban a választás napján, ezekről Baranyi Krisztina ellenzéki polgármester-jelölt számolt be a hvg.hu-nak.","shortLead":"Több incidens is volt Ferencvárosban a választás napján, ezekről Baranyi Krisztina ellenzéki polgármester-jelölt...","id":"20191013_Valasztas_furcsasagok_tortennek_Ferencvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec232f6-8916-45da-a64c-d1380d53f101","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Valasztas_furcsasagok_tortennek_Ferencvarosban","timestamp":"2019. október. 13. 15:27","title":"Választás: furcsaságok történnek Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alföldi Róbert is gratulált Budapest új főpolgármesterének, Karácsony Gergelynek. ","shortLead":"Alföldi Róbert is gratulált Budapest új főpolgármesterének, Karácsony Gergelynek. ","id":"20191013_Alfoldi_Robert_Masik_vilag_jon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebf1fb1-a86b-445e-ad11-dbdd91285c8e","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Alfoldi_Robert_Masik_vilag_jon","timestamp":"2019. október. 13. 23:54","title":"Alföldi Róbert: Másik világ jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon köszönte meg a bizalmat a megválasztott ellenzéki polgármester. ","shortLead":"A Facebookon köszönte meg a bizalmat a megválasztott ellenzéki polgármester. ","id":"20191014_piko_andras_viii_kerulet_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b238558e-4304-4e80-b1f5-e6d011df7ba0","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_piko_andras_viii_kerulet_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 13:33","title":"Pikó: Ígérem, meg fogjuk szolgálni a bizalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Valtteri Bottas megnyerte a Japán Nagydíjat, a Mercedes pedig a konstruktőri világbajnoki címet. Hamilton hatodik vb-címére még egy kicsit várni kell. ","shortLead":"Valtteri Bottas megnyerte a Japán Nagydíjat, a Mercedes pedig a konstruktőri világbajnoki címet. Hamilton hatodik...","id":"20191013_Vilagbajnok_a_Mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f58a951-11ac-4cd4-8709-f50dd2d6d80e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Vilagbajnok_a_Mercedes","timestamp":"2019. október. 13. 08:56","title":"Világbajnok a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30bbd2d-acaf-4260-b490-2dbb7b99144a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit és az amerikai sajtó is beszámol a magyar önkormányzati választásról.","shortLead":"A brit és az amerikai sajtó is beszámol a magyar önkormányzati választásról.","id":"20191014_ellenzek_fidesz_orban_viktor_karacsony_gergely_budapest_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a30bbd2d-acaf-4260-b490-2dbb7b99144a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2527cdb5-9bba-4333-9677-57731dadcc67","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_ellenzek_fidesz_orban_viktor_karacsony_gergely_budapest_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 08:20","title":"Az ellenzék győzelméről írnak az angolszász lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9220ec60-6894-4998-a527-f64c4bdbc0ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Iborfia újra megmutatta, mit jelent komolyan venni a demokráciát.","shortLead":"Iborfia újra megmutatta, mit jelent komolyan venni a demokráciát.","id":"20191013_Egy_faluban_mar_100_szazalekos_a_reszveteli_arany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9220ec60-6894-4998-a527-f64c4bdbc0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2285ff65-0f09-4a5a-b061-0bc7fc42cb75","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Egy_faluban_mar_100_szazalekos_a_reszveteli_arany","timestamp":"2019. október. 13. 16:13","title":"Egy faluban már 100 százalékos a részvételi arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség közterületi szolgálatát a választás napján úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első járőr 15 percen belül megérkezzen a helyszínre.","shortLead":"A rendőrség közterületi szolgálatát a választás napján úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő...","id":"20191013_Ha_balhe_van_15_perce_van_a_rendorsegnek_kierni_a_szavazohelyisegbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c123d12-d47f-494c-ba5d-e9c6996029c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Ha_balhe_van_15_perce_van_a_rendorsegnek_kierni_a_szavazohelyisegbe","timestamp":"2019. október. 13. 11:59","title":"Ha balhé van, 15 perce van a rendőrségnek kiérni a szavazóhelyiségbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]