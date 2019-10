Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca650711-ea17-4b94-b91e-0716bffa62aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fellép az ütőhangszerek varázslója, Martin Grubinger is, aki időnként elordítja magát, visít, lelkesen mutogat, vicsorít a közönségre, s beszélni tanít egy stoptáblát.","shortLead":"Fellép az ütőhangszerek varázslója, Martin Grubinger is, aki időnként elordítja magát, visít, lelkesen mutogat...","id":"201942_koncert__utni_verni_origo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca650711-ea17-4b94-b91e-0716bffa62aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70dc139-8493-44ef-81de-1be262e80169","keywords":null,"link":"/360/201942_koncert__utni_verni_origo","timestamp":"2019. október. 19. 13:45","title":"Szó szerint ütős koncerten játsszák Eötvös Péter műveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás ereje bedöntötte az épület mennyezetét. Egyelőre senki nem vállalta a merényletért a felelősséget.","shortLead":"A robbanás ereje bedöntötte az épület mennyezetét. Egyelőre senki nem vállalta a merényletért a felelősséget.","id":"20191018_26_ember_meghalt_amikor_bomba_robbant_egy_mecsetben_Afganisztanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda94d39-1250-47b4-ac88-41179d753e77","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_26_ember_meghalt_amikor_bomba_robbant_egy_mecsetben_Afganisztanban","timestamp":"2019. október. 18. 14:13","title":"62 ember meghalt, amikor bomba robbant egy mecsetben Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6651ac-23cc-4934-817f-60c440d446fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb felvételt küldött a Holdról a Csandraján-2, India második holdmissziója csütörtökön – jelentette be az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO).","shortLead":"Újabb felvételt küldött a Holdról a Csandraján-2, India második holdmissziója csütörtökön – jelentette be az Indiai...","id":"20191019_csandrajan_2_muhold_felvetele_a_holdrol_iirs_isro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a6651ac-23cc-4934-817f-60c440d446fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429482ef-a1b0-44cc-9ea0-bbfd197e6e63","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_csandrajan_2_muhold_felvetele_a_holdrol_iirs_isro","timestamp":"2019. október. 19. 15:03","title":"Ezt a fényképet küldte haza a Holdról az indiai Csandraján-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökország egy perccel sem vár tovább a 120 órás fegyverszünet után, ha a kurdok nem mennek.

","shortLead":"Törökország egy perccel sem vár tovább a 120 órás fegyverszünet után, ha a kurdok nem mennek.

","id":"20191019_Erdogan_fejszetzuzassal_fenyegette_meg_a_kurdokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf9a200-71a3-4b9a-ac63-776c02942b6d","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Erdogan_fejszetzuzassal_fenyegette_meg_a_kurdokat","timestamp":"2019. október. 19. 20:50","title":"Erdogan fejszétzúzással fenyegette meg a kurdokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064bbe4c-f0a0-4c87-927e-efea7980896d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Garlock-törésvonal még soha nem mutatott aktivitást, tudósok egy csoportja most mégis ezt érzékelte.","shortLead":"A Garlock-törésvonal még soha nem mutatott aktivitást, tudósok egy csoportja most mégis ezt érzékelte.","id":"20191018_garlock_toresvonal_foldmozgas_foldrenges_kalifornia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=064bbe4c-f0a0-4c87-927e-efea7980896d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70910b33-76df-4101-912e-74919710f53c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_garlock_toresvonal_foldmozgas_foldrenges_kalifornia","timestamp":"2019. október. 18. 12:07","title":"Megmozdult egy kaliforniai törésvonal, a szakemberek szerint ez bajt jelez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71881ccb-e6b6-4c81-888c-02126254d42d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan fejlesztik,és vitathatatlanul egyre jobb a Google fordítója. Desktop változatban is elérhető azok számára, akik nem akarnak böngészőt használni.","shortLead":"Folyamatosan fejlesztik,és vitathatatlanul egyre jobb a Google fordítója. Desktop változatban is elérhető azok számára...","id":"20191020_google_translate_desktop_fordito_bongeszo_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71881ccb-e6b6-4c81-888c-02126254d42d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ff3714-2f7b-4483-956b-b9f933f87638","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_google_translate_desktop_fordito_bongeszo_nelkul","timestamp":"2019. október. 20. 09:03","title":"Így használhatja a Google fordítóját böngésző nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megint rághatja a körmét, akinek nincs jobb dolga.","shortLead":"Megint rághatja a körmét, akinek nincs jobb dolga.","id":"20191019_Zsenialis_karikaturan_a_Brexit_allasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a8feb9-0dd1-4814-a84f-723945a53faf","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Zsenialis_karikaturan_a_Brexit_allasa","timestamp":"2019. október. 19. 10:58","title":"Zseniális karikatúrán a Brexit állása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét felbukkant az Amygdala, most azonban a tapasztalatokról érdeklődnek.","shortLead":"Ismét felbukkant az Amygdala, most azonban a tapasztalatokról érdeklődnek.","id":"20191018_Ujra_szamithat_kozvelemenykutatasnak_alcazott_lejarato_telefonhivasokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29e36c5-bb46-4254-80e1-8ed8057882f0","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Ujra_szamithat_kozvelemenykutatasnak_alcazott_lejarato_telefonhivasokra","timestamp":"2019. október. 18. 15:41","title":"Újra telefonál a hírhedt kutatócég, keresik a Fidesz-vereség okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]