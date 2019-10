Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Október 22-en tartják az új japán császár, Naruhito koronázási ceremóniáját, aki az 1989 és 2019 között uralkodó Akihito császár legidősebb fia.","shortLead":"Október 22-en tartják az új japán császár, Naruhito koronázási ceremóniáját, aki az 1989 és 2019 között uralkodó...","id":"20191020_Parbeszed_a_sinto_vallassal__kedden_lesz_Naruhito_koronazasi_ceremoniaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8a5b18-1a6c-4d4b-b34e-3b414f2a41c7","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Parbeszed_a_sinto_vallassal__kedden_lesz_Naruhito_koronazasi_ceremoniaja","timestamp":"2019. október. 20. 16:32","title":"Párbeszéd a sintó vallással - kedden lesz Naruhito koronázási ceremóniája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal lesz hűvösebb - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal...","id":"20191020_Szaraz_napos_ido_varhato_a_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87af3ca8-11a6-4cdd-8cf8-aab67b63acd3","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Szaraz_napos_ido_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2019. október. 20. 17:16","title":"Száraz, napos idő várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogultságot jelentett be a Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság vezetője.","shortLead":"Elfogultságot jelentett be a Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság vezetője.","id":"20191019_A_gyori_rendorok_biztosan_nem_nyomoznak_a_Borkaiugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25c96ed-8d6f-4224-8e3a-538a731286dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_A_gyori_rendorok_biztosan_nem_nyomoznak_a_Borkaiugyben","timestamp":"2019. október. 19. 15:51","title":"A győri rendőrök biztosan nem nyomoznak a Borkai-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szálló por koncentrációja Székesfehérváron már elérte a veszélyes szintet. ","shortLead":"A szálló por koncentrációja Székesfehérváron már elérte a veszélyes szintet. ","id":"20191020_Szekesfehervaron_veszelyes_a_levego_minosege_a_szmogtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b647761-0d2f-43c0-9f9f-6c88e5297aa6","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Szekesfehervaron_veszelyes_a_levego_minosege_a_szmogtol","timestamp":"2019. október. 20. 13:30","title":"Székesfehérváron veszélyes a levegő minősége a szmogtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vállalja a közterületi ünnepi beszédet a miniszterelnök.","shortLead":"Nem vállalja a közterületi ünnepi beszédet a miniszterelnök.","id":"20191021_A_Zeneakademian_tart_beszedet_Orban_Viktor_oktober_23an","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d2252-eeb8-4dd3-9337-ea1282dd8ce5","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_A_Zeneakademian_tart_beszedet_Orban_Viktor_oktober_23an","timestamp":"2019. október. 21. 12:12","title":"A Zeneakadémián tart beszédet Orbán Viktor október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai légierő teljesen lerombolta a Szíria északi részén lévő al-Kulaib amerikai légitámaszpontot.","shortLead":"Az amerikai légierő teljesen lerombolta a Szíria északi részén lévő al-Kulaib amerikai légitámaszpontot.","id":"20191020_Sajat_legitamaszpontjukat_bombaztak_szet_Sziriaban_az_amerikaiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd23b14-138c-4dc6-bde3-e4e08ef86bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Sajat_legitamaszpontjukat_bombaztak_szet_Sziriaban_az_amerikaiak","timestamp":"2019. október. 20. 18:45","title":"Saját légitámaszpontjukat bombázták szét Szíriában az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7e821b-e276-43f5-9823-61bae9661a37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csekély anyagi ráfordítással és nem is túl mély szaktudással kémchipet lehet elhelyezni bármilyen hardveren – figyelmeztet egy szakember. Teóriáját bizonyította is.","shortLead":"Csekély anyagi ráfordítással és nem is túl mély szaktudással kémchipet lehet elhelyezni bármilyen hardveren –...","id":"20191020_kemchip_keszitese_megvalosithatosagi_koncepcio_foxguard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be7e821b-e276-43f5-9823-61bae9661a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342dc712-0e9b-4d5e-b555-69f5cf35dea2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_kemchip_keszitese_megvalosithatosagi_koncepcio_foxguard","timestamp":"2019. október. 20. 20:03","title":"Ilyen egyszerű kémchipet készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0703041-9970-4305-b794-463aadf94722","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogtak a rákospalotai rendőrök négy férfit Budapesten a Sín utcában, közülük hármat kábítószer-birtoklással, egyet pedig kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak.","shortLead":"Elfogtak a rákospalotai rendőrök négy férfit Budapesten a Sín utcában, közülük hármat kábítószer-birtoklással, egyet...","id":"20191021_Hatmillio_forintot_es_majd_egy_kilo_fuvet_talaltak_a_dilereknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0703041-9970-4305-b794-463aadf94722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559c31df-e3fb-43f1-b856-69910704f93b","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Hatmillio_forintot_es_majd_egy_kilo_fuvet_talaltak_a_dilereknel","timestamp":"2019. október. 21. 08:36","title":"Hatmillió forintot és majd egy kiló füvet találtak egy dílernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]