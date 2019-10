Palkovics László innovációs és technológiai miniszter mondott beszédet kedden, a budapesti Műegyetemen tartott 1956-os megemlékezésen. Palkovics arról beszélt, hogy 1956 októberében a magyar fiatalok világraszólót alkottak, beverték az első szögeket a kor leghatalmasabb katonai erővel rendelkező nagyhatalmának koporsójába.

A "szovjetek kiszolgálói, a vidék megnyomorítói" azt hitték, annyira elbántak a magyar néppel, hogy az többé nem áll talpra. Tévedtek, olyan nagyot, hogy abba "az egész kommunista rendszer beleremegett" - mondta a miniszter.

A műegyetemi megemlékezés után megtartották a hagyományos ünnepi fáklyás felvonulást a Bem térre, ezt a Rákóczi Szövetség szervezte.

© MTI / Kovács Tamás

Csáky Csongor, a szervezet elnöke az M1-en azt mondta, több ezer Kárpát-medencei fiatal vesz részt a Gloria Victis 1956-os emlékünnepségen és ifjúsági találkozón Budapesten október 21-23-án, ők részt vesznek a fáklyás felvonuláson is. Hozzátette, az idei év különlegessége, hogy a Rákóczi Szövetség száz lengyel fiatalt is meghívott az ünnepségre.

A Bem téren Rétvári Bence Emmi-államtitkár mondott beszédet, aki arról beszélt, hogy október 23-a a szabadság értékére emlékeztet, illetve hogy 1956-ban kiderült, hogy a nyugati nagyhatalmak nem segítenek, egyedül maradtunk. "Örök tanulság, hogy mi magyarok mindig önmagunkra számíthatunk, a szabadságot, a függetlenséget nem más birodalmaktól kapjuk, azt saját erőből kell elérni" -mondta, hozzátéve, hogy ezért kell, hogy Magyarország erős legyen, a saját lábára álljon és a birodalmak is tiszteljék.

Azt is mondta, hogy minden korszakban voltak, vannak és lesznek olyanok, akiknek Magyarország az első, és olyanok is, akik más birodalmat szolgálnak, nekik nem lesznek szobraik, nem lesz róluk utca, tér elnevezve. Szerinte a kommunista diktatúra követői szinte kivétel nélkül még saját családjukat is megtagadták, hiszen nevük megváltoztatásával megtagadták szüleiket. Arról is beszélt, hogy magyarok és lengyelek egymás szuverenitását, függetlenségét ezekben a napokban is szolidárisan, közösen védik.

A program szerint végül a nemzeti radikális zenekar, az Ismerős Arcok is koncertezik.