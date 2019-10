Az Akvárium koncerttermének ajtaját nem lehetett becsukni, annyian voltak kíváncsiak a Hooverphonic budapesti fellépésére. A zenekar 2000-ben futott be a Mad About You című dallal, jövőre pedig Belgiumot képviseli az Eurovíziós Dalfesztiválon. Többek között erről is beszélgettünk a magyarországi koncert előtt.

hvg.hu: Egy pohár tea van asztalon, semmi más. Nem éppen így képzel el az ember egy turnézó zenekart, amelyik egy telt háznyi közönséget készül levenni a lábáról.

Alex Callier: Nekem ennyi elég, ez az egyetlen függőségem, és nem is akarok tőle megszabadulni. Mindent elmond a rajongásomról, hogy bár kevés időnk volt körbenézni Budapesten a koncert előtt, egy teaüzletbe azért benéztünk…

hvg.hu: Régebben is így pörögtek fel egy bulira?

A. C.: Az idők változnak, mostanában inkább csak relaxálunk, chillezünk vagy éppen interjút adunk, mint most. Maximum megiszunk egy üveg bort, de többet nem. Legtöbbször megpróbálunk nem gondolni a koncertre, csak semmi stressz! Van, aki szereti végigjárni a színpadot, mások végigpróbálják a számokat, mi csak élvezzük a helyzetet. Persze vannak, akik jobban rákészülnek... (az énekesnőre, Luka Cruysberghs-szre mutat.)

Luka Cruysberghs: Én azzal melegítek, hogy megcsinálom a hajam, nekem ez a warm up!

Raymond Geerts: Egy turnén több koncertet nyomunk le egymás után, nem bulizhatjuk szét magunkat, és mivel általában 1,5-2 órát játszunk, a fellépések előtt is összeszedettnek kell maradnunk. Ennyi évvel a hátunk mögött már muszáj tudatosabbnak lennünk.

hvg.hu: Ez a sok év jövőre 25-re nő. Terveznek valami az évfordulóra?

A. C.: A 2020-as év különleges lesz számunkra, rengeteg szuper dologgal készülünk. Egyfelől, jövőre 20 éves lesz a legsikeresebb lemezünk, a 2000-es The Magnificent Tree, amivel egy rendhagyó turnéra is indulunk. Az a terv, hogy minden állomáson egy helyi szimfonikus zenekar kísér majd minket. Délután összepróbáljuk a számokat, este pedig koncert. Most keressük a helyszíneket, mert egyfelől, kell, hogy legyen a városban vagy elérhető közelségben egy szimfonikus zenekar, és kell találnunk egy olyan helyet, ahol minden zenész elfér, és azért mi is jól szólunk. Tavasszal amerikai turnéra megyünk, nyáron fesztiválokon játszunk, az a terv, hogy ősszel indulunk a szimfonikus turnéra.

hvg.hu: Az amerikai turné után még vár a zenekarra egy-két fellépés az Eurovíziós fesztiválon. (2020-ban a Hooverphonic képviseli Belgiumot.)

L. C.: Igen, nagyon várjuk már!

hvg.hu: Ezek szerint nem zavaró, hogy egy ennyire mainstream dologban vesznek részt?

A. C.: Egyáltalán nem, én imádom az Eurovíziót! Már kisgyerekkoromban is néztem, és azóta is rajongója vagyok. Imádom a showt, a körítést, mindent!

hvg.hu: Mit kap a Hooverphonic az Eurovíziótól, amire még szüksége lehet?

R. G.: Ez csak móka! Abszolút szórakozásnak fogjuk fel, szeretnénk jól érezni magunkat az egész rendezvényen, és persze jól eljátszani a számunkat! Teljesen mindegy, hogy nyerünk vagy sem. Írtuk egy jó dalt, eljátsszuk és meglátjuk, mire lesz elég.

A. C.: : Ráadásul ismét elmehetünk Rotterdamba, ami egy gyönyörű város, jó már az is, hogy csak ott vagyunk. Igaz, nincs messze Belgiumtól. Emellett több emlékezetes produkciót is fel tudok idézni az elmúlt évekből, a tavalyi győztes holland srác elég jó volt, de a belga induló (Eliot Vassamillet – a szerk.) dala is tetszett.

hvg.hu: Hogyan látják a mai belgiumi zenei életet? Kinőhet egy olyan világsztár, mint például a kilencvenes években a dEUS vagy a K's Choice, vagy akár, mint a Hooverphonic a kétezres években?

A. C.: Azt kell, hogy mondjam, hogy ma is nagyon jól állunk. Ahhoz képest, hogy milyen kicsi ország vagyunk, rengeteg tehetséges zenekar és előadó van, akiknek már most jól cseng a nevük Európában vagy világszerte. Ráadásul már nem csak az indie stílusban érünk el sikereket, teljesen változatos a felhozatal. Ott van a Balthazar, az Oscar and the Wolf, a Lost Frequencies, Selah Sue, vagy a jövő nagy durranása, az én nagy kedvencem, a Few Bits Antwerpenből. De van még egy seregnyi zenekar, akiket, ha nem is lesznek világsztárok, rengeteg európai fesztiválon látni lehet.

hvg.hu: Tamino még a Szigeten is járt idén.

L.C .: Igen, Tamino, őt nagyon szeretem. Az egyik legizgalmasabb előadó ma Belgiumban!

hvg.hu: Több interjúban is elmondták, hogy a zenekar történetének három legjobb bulija között van a 2007-es, szigetes koncert. Miért volt annyira különleges ez a szigetes buli?

A. C.: Számos oka van. Soha nem játszottunk előtte Magyarországon, ráadásul 2007-ben headlinerek voltunk. A hangpróba alatt kicsit aggódtunk, hogy mi lesz. Ott volt előttünk az a hatalmas nézőtér, ami üresen elég ijesztő volt. Ráadásul az akkori a hangmérnökünknek volt némi alkohol- és drogproblémája, reggel tízkor már padlóra küldte magát. Ettől még inkább stresszeltünk. Később, amikor kimentünk a színpadra, láttuk, hogy tele van a nézőtér. Elképesztő volt. Ma is előttem van, ahogy az a több tízezer ember egyszerre tapsol… Még egy kisfilmet is csináltunk a szigetes óráinkról. Biztos vagyok benne, hogy Tamino is hatalmas bulit csinált.

R. G.: Ő egyébként (Tamino) egy tökéletes példa arra, hogy mennyire sokszínű a belga zenei élet. Ez talán annak is köszönhető, hogy Belgium egy nagyon színes ország, rengeteg náció él egymás mellett, de mindenki büszke a gyökereire. Szintén jó példa a jelenleg talán legismertebb belga előadó, Stromae, aki ezernyi árnyalatban tud zenélni, és őt már tényleg világsztárnak mondanám.

hvg.hu: A Hooverphonic lemezei sem nevezhetőek egysíkúaknak, ráadásul évről évre változatosabbak lesznek.

A. C.: Igen, erre törekszünk is. Rengeteg hatás ér minket John Barry-től kezdve a The Shadows-on át a különböző elektronikus előadókig…

A. C.: …De hallgatunk francia vagy amerikai popot és latin zenéket is.

R. G.: Talán ezért is lehet, hogy több dalunkat is felhasználták mozifilmekben, a 2Wicky elhangzott a Lopott szépségben vagy a Tudom, mit tettél tavaly nyáron című filmben, a Mad About You pedig a Drivenben. De a mai napig rengeteg megkeresést kapunk, hogy a dalainkat reklámfilmekben szeretnék felhasználni.

hvg.hu: A 2020-as tervek között nem említették még az esetleges új lemezt.

A. C.: Tulajdonképpen állandóan egy új albumon dolgozunk, folyamatosan írjuk a dalokat, amik valamikor összeállnak egy lemezzé. Kicsit megváltoztak a dolgok, ma már nem úgy megy, hogy kiadsz egy kislemezt az album megjelenése előtt, majd sorban a többit, amikor megjelenik a lemez. Mára megfordult az irány, van, hogy féllemeznyi dal is megjelenik single-ként, mire kijön az album. Mi is ilyen szellemben dolgozunk, lehet, hogy pár dalt meg fogunk jelentetni a lemezpremier előtt.

R. G.: Kicsit olyan, mintha visszatérne a hatvanas évek, amikor csak számokat jelentettek meg az előadók.

hvg.hu: A zenekar igazából a Mad About You című számmal futott be még 2000-ben, azóta elképzelhetetlen egy Hooverphonic-koncert a sláger nélkül. Hogy tudják évtizedekkel később is koncertről koncertre ugyanazzal a lelkesedéssel eljátszani a dalt?

A. C.: Ez egy örökzöld, az emberek hallani akarják. Ha én elmegyek egy Beach Boys-koncertre, akkor igenis várom a Good Vibrationst! Ikonikus dal lett, amit milliószor eljátszottunk már, de közönség szeretete feltölt minket, sohasem unalmas játszani. Kicsit azért mindig változtatunk rajta, de soha nem annyira, hogy felismerhetetlen legyen, Érdekes, hogy annak idején a dal eredeti verziója futott be, de a YouTube-on a szimfonikus élő verzió hallgatták inkább, jelenleg körülbelül 85 millió lejátszásnál jár. Nagyon sokan örülnek majd a jövő évi szimfonikus turnénknak!