[{"available":true,"c_guid":"f94a3cae-b8ff-497f-a844-ced2da82cce7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintünk a chipsgyártó engedély nélkül használta a prosecco nevet. ","shortLead":"Szerintünk a chipsgyártó engedély nélkül használta a prosecco nevet. ","id":"20191027_Prosecco_Pringles_Olaszorszag_eredetmegjeloles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f94a3cae-b8ff-497f-a844-ced2da82cce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d646e5ed-4caf-4e48-b432-8de4f58af9d1","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Prosecco_Pringles_Olaszorszag_eredetmegjeloles","timestamp":"2019. október. 27. 09:59","title":"Felháborodtak az olaszok a Prosecco Pringles miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a kutyák a régészekkel is kiválóan együtt tudnak dolgozni.","shortLead":"Úgy tűnik, a kutyák a régészekkel is kiválóan együtt tudnak dolgozni.","id":"20191026_Kutyakkal_talaltak_meg_egy_3000_eves_sirt_Horvatorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfd806c-f28d-44cf-9d7d-a027fd575340","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Kutyakkal_talaltak_meg_egy_3000_eves_sirt_Horvatorszagban","timestamp":"2019. október. 26. 08:34","title":"Kutyákkal találtak több ezer éves sírokat Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce3acf9-6351-4939-a933-945cd0f91e39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítása szerint a pilóták a fülkéből, élőképen nézték a kamera felvételeit. ","shortLead":"Állítása szerint a pilóták a fülkéből, élőképen nézték a kamera felvételeit. ","id":"20191027_Southwest_Airlines_repulogep_bekamerazott_vece","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ce3acf9-6351-4939-a933-945cd0f91e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb3669d-081c-43c3-9e6f-d8a1a9fd2ea1","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Southwest_Airlines_repulogep_bekamerazott_vece","timestamp":"2019. október. 27. 13:56","title":"Perel egy légiutas-kísérő, mert bekamerázott vécét talált a Southwest Airlines egyik járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80adf7c5-1a85-456d-95f7-c91bf9dbaed8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerette volna bebizonyítani, hogy nem kell másokra várni, így egyedül indult a szemétszedésre. ","shortLead":"Szerette volna bebizonyítani, hogy nem kell másokra várni, így egyedül indult a szemétszedésre. ","id":"20191027_Szemet_szemetszedes_Bukk_Duli_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80adf7c5-1a85-456d-95f7-c91bf9dbaed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5faf34d-77f2-4ccd-ad47-7fccc82142dc","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Szemet_szemetszedes_Bukk_Duli_Gabor","timestamp":"2019. október. 27. 10:47","title":"Egy miskolci férfi hatezer liter szemetet szedett össze a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343c650e-f272-4344-a2b2-0e7f84ef1e55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tajvan mindig is arról volt közismert, hogy évről évre a szigetországban rendezik meg Kelet-Ázsia legnagyobb Büszkeség napi felvonulását, ám a mostani különleges volt: ez volt az első demonstráció azóta, hogy Tajvanon törvényesítették az azonos neműek házasságát.","shortLead":"Tajvan mindig is arról volt közismert, hogy évről évre a szigetországban rendezik meg Kelet-Ázsia legnagyobb Büszkeség...","id":"20191027_Kulonleges_volt_az_idei_tajvani_Buszkeseg_napi_felvonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=343c650e-f272-4344-a2b2-0e7f84ef1e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb61e718-662f-4328-a72e-88e788a83c9d","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Kulonleges_volt_az_idei_tajvani_Buszkeseg_napi_felvonulas","timestamp":"2019. október. 27. 17:09","title":"Különleges volt az idei tajvani Büszkeség napi felvonulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d57193-ab21-4baa-ace2-c458c07c9c65","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"A világon a legtöbb Velázquez-, Goya-, Rubens- és Bosch-alkotással büszkélkedő Prado heti két nap nyitvatartással és néhány száz festménnyel indult.","shortLead":"A világon a legtöbb Velázquez-, Goya-, Rubens- és Bosch-alkotással büszkélkedő Prado heti két nap nyitvatartással és...","id":"201943__a_200_eves_prado__kiralyi_festmenyek__cseles_tuzvesz__meses_gyujtemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d57193-ab21-4baa-ace2-c458c07c9c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b11d1ce-5219-476d-a194-2ca50df9b4be","keywords":null,"link":"/360/201943__a_200_eves_prado__kiralyi_festmenyek__cseles_tuzvesz__meses_gyujtemeny","timestamp":"2019. október. 27. 16:00","title":"A múzeum, amit egy álhír miatt újítottak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Az ellenzék jól szerepelt az önkormányzati választásokon, de az összefogáson belüli erőviszonyok megváltoztak. A szocialista párt már messze nem a régi.","shortLead":"Az ellenzék jól szerepelt az önkormányzati választásokon, de az összefogáson belüli erőviszonyok megváltoztak...","id":"201943_bye_bye_mszp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eab616a-ed7f-4c31-b540-d28d50557cbf","keywords":null,"link":"/360/201943_bye_bye_mszp","timestamp":"2019. október. 26. 08:15","title":"Révész Sándor: Bye, bye, MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A búcsúra készül Mario Draghi; csalók okoztak milliárdos kárt a CIG Pannónia biztosítójának; megnéztük, hol tart a BMW-gyár építése. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A búcsúra készül Mario Draghi; csalók okoztak milliárdos kárt a CIG Pannónia biztosítójának; megnéztük, hol tart...","id":"20191027_Es_akkor_Draghi_Cig_Pannonia_BMW_gyar_munkaerohiany_sziria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535a2c4c-1e43-4dae-82fb-2160591651a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191027_Es_akkor_Draghi_Cig_Pannonia_BMW_gyar_munkaerohiany_sziria","timestamp":"2019. október. 27. 07:00","title":"És akkor Mészárosék levelet kaptak a nigériai hercegtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]