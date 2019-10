Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aáry-Tamás Lajos aggódik, hogy egyes szakok, szakmák és intézmények számára súlyos következményekkel jár, ha érvényben marad a jogszabály.","shortLead":"Aáry-Tamás Lajos aggódik, hogy egyes szakok, szakmák és intézmények számára súlyos következményekkel jár, ha érvényben...","id":"20191030_oktatasi_jogok_biztosa_nyelvvizsga_felveteli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e99199e-4263-4cd8-936c-04c6f03ede35","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_oktatasi_jogok_biztosa_nyelvvizsga_felveteli","timestamp":"2019. október. 30. 13:23","title":"Az oktatási jogok biztosa szerint túl szigorú, hogy nyelvvizsgához kötik a felvételit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen témákban kacsint össze Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin, és vajon mi nem tetszik a magyar külpolitikában az orosz elnöknek? Németh András és Gergely Márton videóban elemezik a Putyin-látogatás hátterét.","shortLead":"Milyen témákban kacsint össze Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin, és vajon mi nem tetszik a magyar külpolitikában...","id":"20191030_Putyinnak_addig_fontos_Magyarorszag_amig_az_EU_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36953f14-0872-4a3d-a359-40da7b4ce597","keywords":null,"link":"/360/20191030_Putyinnak_addig_fontos_Magyarorszag_amig_az_EU_tagja","timestamp":"2019. október. 30. 07:00","title":"Putyinnak csak addig fontos Magyarország, amíg az EU tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30577eec-94b1-45af-a58c-9960f07eb3f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Niedermüller Péter is csatlakozott a kilakoltatásokat leállító polgármesterek csapatához. ","shortLead":"Niedermüller Péter is csatlakozott a kilakoltatásokat leállító polgármesterek csapatához. ","id":"20191030_erzsebetvarosban_is_leallitottak_a_kilakoltatasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30577eec-94b1-45af-a58c-9960f07eb3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eaf006d-4c02-4c40-8ed2-4499da4e8660","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_erzsebetvarosban_is_leallitottak_a_kilakoltatasokat","timestamp":"2019. október. 30. 09:05","title":"Erzsébetvárosban is leállították a kilakoltatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d072ae0b-1af7-4578-ac98-8c9537abcf0f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy olyan helyek is gazdára találtak, ahonnan nem lehet tökéletesen látni a pályát.","shortLead":"Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy olyan helyek is gazdára találtak, ahonnan nem lehet tökéletesen látni a pályát.","id":"20191029_Puskas_Arena_Ha_telt_haz_van_nem_mindenki_latja_jol_a_merkozeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d072ae0b-1af7-4578-ac98-8c9537abcf0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e7ddeb-eef8-4513-a85a-1d40df97beea","keywords":null,"link":"/sport/20191029_Puskas_Arena_Ha_telt_haz_van_nem_mindenki_latja_jol_a_merkozeseket","timestamp":"2019. október. 29. 15:42","title":"Ha telt ház van, nem mindenki látja jól a meccset az új Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába látták, amint a férfi kiszórja a réten a felesége maradványait, a gyilkosságot nem tudták rábizonyítani.","shortLead":"Hiába látták, amint a férfi kiszórja a réten a felesége maradványait, a gyilkosságot nem tudták rábizonyítani.","id":"20191029_Het_ev_bortont_kapott_a_darnozseli_hentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e8b81d-e7ef-4a92-852e-d595411725e6","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Het_ev_bortont_kapott_a_darnozseli_hentes","timestamp":"2019. október. 29. 10:00","title":"Hét év börtönt kapott a darnózseli hentes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","id":"20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b135418-e7cb-42f5-8ef1-e54868eada27","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","timestamp":"2019. október. 29. 16:28","title":"Éjjel már több helyen fagyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"","category":"cegauto","description":"A házban ketten laknak, statikus fogja megvizsgálni az épületet.","shortLead":"A házban ketten laknak, statikus fogja megvizsgálni az épületet.","id":"20191029_Defetet_kapott_egy_kamion_es_belerohant_egy_hazba_Dabason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4b1100-cec3-488a-a4a4-a45516c57f82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_Defetet_kapott_egy_kamion_es_belerohant_egy_hazba_Dabason","timestamp":"2019. október. 29. 06:53","title":"Defetet kapott egy kamion és belerohant egy házba Dabason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df66372-ca13-48b6-8e6d-14f92112a925","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A terroristavezér kiiktatása nem jelenti az Iszlám Állam végét.","shortLead":"A terroristavezér kiiktatása nem jelenti az Iszlám Állam végét.","id":"20191029_Szakertok_ujabb_terrortamadasokra_szamitanak_az_Iszlam_Allam_vezetojenek_kiiktatasa_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8df66372-ca13-48b6-8e6d-14f92112a925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa051b8-a819-4c73-9cac-eb8c9f7b0618","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_Szakertok_ujabb_terrortamadasokra_szamitanak_az_Iszlam_Allam_vezetojenek_kiiktatasa_utan","timestamp":"2019. október. 29. 14:55","title":"Szakértők újabb terrortámadásokra számítanak az Iszlám Állam vezetőjének kiiktatása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]