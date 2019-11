Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f0a9a25-1093-423a-a0f6-0ec77abd8fec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hátrányból fordított a Manchester City és a Liverpool is.","shortLead":"Hátrányból fordított a Manchester City és a Liverpool is.","id":"20191102_Nyert_az_angol_ellovas_es_a_cimvedo_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f0a9a25-1093-423a-a0f6-0ec77abd8fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59ebf21-9565-4d1b-9838-8636b6bf02ee","keywords":null,"link":"/sport/20191102_Nyert_az_angol_ellovas_es_a_cimvedo_is","timestamp":"2019. november. 02. 19:10","title":"Nyert az angol éllovas és a címvédő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ismert ellenzéki politikusokkal működne együtt a Momentum, magyar biztosjelöltet dicsér a német külügyminiszter, világbajnok Hamilton. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ismert ellenzéki politikusokkal működne együtt a Momentum, magyar biztosjelöltet dicsér a német külügyminiszter...","id":"20191104_Radar360_Lassul_jovore_a_GDP_Handot_ma_megszavazhatjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde1c225-4c53-4fab-8af0-e6a391799906","keywords":null,"link":"/360/20191104_Radar360_Lassul_jovore_a_GDP_Handot_ma_megszavazhatjak","timestamp":"2019. november. 04. 08:00","title":"Radar360: Lassul jövőre a GDP, Handót ma megszavazhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83559ca3-db2c-45d9-a090-4add7c215813","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az M1-M7-es autópályák közös szakaszán és az M5-ös autópályán is több jármű ütközött össze a főváros felé vasárnap kora este, de az M3-ason is több kilométeres a torlódás.","shortLead":"Az M1-M7-es autópályák közös szakaszán és az M5-ös autópályán is több jármű ütközött össze a főváros felé vasárnap kora...","id":"20191103_Balesetek_lassitjak_a_forgalmat_a_fovaros_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83559ca3-db2c-45d9-a090-4add7c215813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afe7a4e-110a-4794-bac3-d8334d8bbda4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Balesetek_lassitjak_a_forgalmat_a_fovaros_fele","timestamp":"2019. november. 03. 18:19","title":"Balesetek lassítják a forgalmat a főváros felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5995370-f48f-499b-a295-8e697d99c45b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan hajtanak rá szabálytalanul a leállósávra, ráadásul száguldoznak benne.\r

","shortLead":"Sokan hajtanak rá szabálytalanul a leállósávra, ráadásul száguldoznak benne.\r

","id":"20191102_soforok_leallosav_baleset_leckeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5995370-f48f-499b-a295-8e697d99c45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a66095d-124e-4591-ac16-86ec631e1221","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_soforok_leallosav_baleset_leckeztetes","timestamp":"2019. november. 02. 21:15","title":"Szabálytalankodó és leckéztetője rémületes csörtéjét vették videóra az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul azt sugallják egy cikkben az egyetem szerint, hogy az egyik professzoruk vásárlásra ajánlja a terméket.","shortLead":"Ráadásul azt sugallják egy cikkben az egyetem szerint, hogy az egyik professzoruk vásárlásra ajánlja a terméket.","id":"20191104_A_Semmelweis_Egyetem_nevevel_reklamoznak_egy_olyan_szert_ami_a_szivbetegek_gyogyulasat_igeri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bc3d9f-ebd4-431a-89ea-7cc34f9768f3","keywords":null,"link":"/elet/20191104_A_Semmelweis_Egyetem_nevevel_reklamoznak_egy_olyan_szert_ami_a_szivbetegek_gyogyulasat_igeri","timestamp":"2019. november. 04. 08:53","title":" Visszaéltek a Semmelweis Egyetem nevével: szívgyógyszert akartak eladni az ajánlásukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ec84b3-2a1b-4213-8ab9-1763148750e1","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"A fenntarthatósági megfontolások és előírások mellett miért lehet jó és megtérülő befektetés a megújuló energiafelhasználás, különös tekintettel a napelemrendszerekre? Az ökológiai lábnyom csökkentése mellett számos más érv is amellett szól, hogy a közeljövőben kulcsfontosságú szerepet kapnak az ilyen típusú rendszerek. Ami egészen biztos: a megújuló energia nagyon menő, és egyre menőbb.\r

","shortLead":"A fenntarthatósági megfontolások és előírások mellett miért lehet jó és megtérülő befektetés a megújuló...","id":"20191021_eon_solar_napelem_megujulo_energia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85ec84b3-2a1b-4213-8ab9-1763148750e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e18014-02b0-452b-b607-58cf2f85efa6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191021_eon_solar_napelem_megujulo_energia","timestamp":"2019. november. 04. 09:30","title":"Környezetbarát, és sosem fogy el? Mi lehet az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d8ad0f-e934-4c20-baa0-d0da399e05df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Óránként több mint 160 kilométeres sebességgel érkezett vasárnapra virradóra Franciaországba az első nagy őszi vihar, amely az Atlanti-óceán partvidékén fákat csavart ki és utakat tett járhatatlanná, napközben 140 ezer háztartás maradt áram nélkül. ","shortLead":"Óránként több mint 160 kilométeres sebességgel érkezett vasárnapra virradóra Franciaországba az első nagy őszi vihar...","id":"20191103_Hatalmas_vihar_csapott_le_Franciaorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23d8ad0f-e934-4c20-baa0-d0da399e05df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79276c3-d93f-4358-a579-12fdbd4902a6","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_Hatalmas_vihar_csapott_le_Franciaorszagra","timestamp":"2019. november. 03. 15:10","title":"Hatalmas vihar csapott le Franciaországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c1d225-c229-40a8-8bc7-05769feff24a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ujjlenyomat-ellenőrzés ma már szinte kötelező funkció egy telefonon. Néhány órája ilyen újdonsággal bővült a WhatsApp androidos változata is.","shortLead":"Az ujjlenyomat-ellenőrzés ma már szinte kötelező funkció egy telefonon. Néhány órája ilyen újdonsággal bővült...","id":"20191103_whatsapp_ujjlenyomattal_feloldas_uzenetek_elrejtese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49c1d225-c229-40a8-8bc7-05769feff24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70931be-2a33-4fb0-a8ac-a0ec88726df1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_whatsapp_ujjlenyomattal_feloldas_uzenetek_elrejtese","timestamp":"2019. november. 03. 14:03","title":"Használja a WhatsAppot? Hasznos újdonság érkezett, érdemes bekapcsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]