[{"available":true,"c_guid":"1a5fadbb-e875-4f85-ad1b-a4552333053d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 14 éves diák ügyes megoldása sok balesetet előzhetne meg.","shortLead":"A 14 éves diák ügyes megoldása sok balesetet előzhetne meg.","id":"20191104_Egy_tini_oldja_meg_az_autok_holtter_problemajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a5fadbb-e875-4f85-ad1b-a4552333053d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6873dff6-a0b7-4536-8079-6ca64a5460f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Egy_tini_oldja_meg_az_autok_holtter_problemajat","timestamp":"2019. november. 04. 12:23","title":"Egy tinilány oldja meg az autók holttér problémáját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5995370-f48f-499b-a295-8e697d99c45b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan hajtanak rá szabálytalanul a leállósávra, ráadásul száguldoznak benne.\r

","shortLead":"Sokan hajtanak rá szabálytalanul a leállósávra, ráadásul száguldoznak benne.\r

","id":"20191102_soforok_leallosav_baleset_leckeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5995370-f48f-499b-a295-8e697d99c45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a66095d-124e-4591-ac16-86ec631e1221","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_soforok_leallosav_baleset_leckeztetes","timestamp":"2019. november. 02. 21:15","title":"Szabálytalankodó és leckéztetője rémületes csörtéjét vették videóra az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc4fd12-761a-4553-8545-c858d9e4ee9a","c_author":"Babos Attila","category":"360","description":"A Szabad Pécs pályázni fog városi forrásra, de nem lesz önkormányzati sajtó – írja Babos Attila a helyi kritikus sajtó előtt álló kihívásokról. Az újságíró az ellenzék médiaépítési elképzeléseit viszont nem tartja jó iránynak. ","shortLead":"A Szabad Pécs pályázni fog városi forrásra, de nem lesz önkormányzati sajtó – írja Babos Attila a helyi kritikus sajtó...","id":"201944_a_hir_szent_pecs_szabad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbc4fd12-761a-4553-8545-c858d9e4ee9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349aaf98-5330-4705-bb32-2ec7669b1d0c","keywords":null,"link":"/360/201944_a_hir_szent_pecs_szabad","timestamp":"2019. november. 04. 11:00","title":"Ellenzéki médiatervek? Reméljük, csak rosszul értettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde8ae1a-643c-4fe3-958c-e967038ecbe3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az árak és a bérek is nőttek.","shortLead":"Az árak és a bérek is nőttek.","id":"20191103_etterem_vendeglatas_arak_afa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde8ae1a-643c-4fe3-958c-e967038ecbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb847cf4-3bd3-4216-a925-ef84e56e58cb","keywords":null,"link":"/kkv/20191103_etterem_vendeglatas_arak_afa","timestamp":"2019. november. 04. 06:23","title":"Jóval az infláció fölött emeltek árat a hazai éttermekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6668861-d0e4-4d1c-8ae3-b4fc2c96682f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú huzavona után a Fővárosi Önkormányzat fizethet.","shortLead":"Hosszú huzavona után a Fővárosi Önkormányzat fizethet.","id":"20191103_Eltort_a_motoros_gerince_a_razuhant_vastag_agtol_22_millios_karteritest_ker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6668861-d0e4-4d1c-8ae3-b4fc2c96682f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcc4000-b8dd-4266-9f4f-d623913697b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Eltort_a_motoros_gerince_a_razuhant_vastag_agtol_22_millios_karteritest_ker","timestamp":"2019. november. 03. 22:08","title":"Eltört a motoros gerince a rázuhant vastag ágtól, 22 milliós kártérítést kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0d191-7724-4da5-99eb-c8a2dee34717","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz tajgán motorosszánozott négy kiránduló, ám mindkét jármű elromlott, ők pedig a -18 fokos vadonban rekedtek. Mobiltelefon sem volt náluk, mégis túlélték a kalandot. A \"mentőakcióról\" videó is készült.","shortLead":"Az orosz tajgán motorosszánozott négy kiránduló, ám mindkét jármű elromlott, ők pedig a -18 fokos vadonban rekedtek...","id":"20191103_Igy_menekult_meg_csodaval_hataros_modon_negy_orosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00b0d191-7724-4da5-99eb-c8a2dee34717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd55ce57-e452-4a17-81c4-729e1f2b71cc","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Igy_menekult_meg_csodaval_hataros_modon_negy_orosz","timestamp":"2019. november. 03. 09:26","title":"Így menekült meg csodával határos módon négy orosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28055e9d-d234-4387-b5bd-be495c3043fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő házigazdaként győzte le a szlovén ellenfelét.","shortLead":"A címvédő házigazdaként győzte le a szlovén ellenfelét.","id":"20191102_Noi_kezilabda_BL_biztos_csoportelso_a_Gyor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28055e9d-d234-4387-b5bd-be495c3043fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3303e55-73fb-4ef1-94c6-af157c21a606","keywords":null,"link":"/sport/20191102_Noi_kezilabda_BL_biztos_csoportelso_a_Gyor","timestamp":"2019. november. 02. 19:57","title":"Női kézilabda BL: biztos csoportelső a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27ff77-6dee-4564-8ab1-73a469c48e85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a 14 millió dollár (4,2 milliárd forint) összdíjazású sencseni tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét, mivel a vasárnapi fináléban 6:1, 6:3-ra legyőzte a cseh Barbora Strycovát és a tajvani Hszie Szu-vejt.","shortLead":"A címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a 14 millió dollár (4,2 milliárd forint) összdíjazású sencseni...","id":"20191103_Babosek_ujra_megvedtek_paros_bajnoki_cimuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc27ff77-6dee-4564-8ab1-73a469c48e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55bd2ad-b3b5-472e-ba8d-6252c06d9cd1","keywords":null,"link":"/sport/20191103_Babosek_ujra_megvedtek_paros_bajnoki_cimuket","timestamp":"2019. november. 03. 10:54","title":"Babosék újra megvédték páros bajnoki címüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]