[{"available":true,"c_guid":"c8d97ecd-42cf-42bb-a114-cf4cf74041c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A volt főszerkesztő-helyettesnek negyedévnyi fizetésével tartoznak.","shortLead":"A volt főszerkesztő-helyettesnek negyedévnyi fizetésével tartoznak.","id":"20191105_lakner_zoltan_felszamolas_168ora_kiado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8d97ecd-42cf-42bb-a114-cf4cf74041c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b86d2f-7916-4298-b54f-59d707c00599","keywords":null,"link":"/kultura/20191105_lakner_zoltan_felszamolas_168ora_kiado","timestamp":"2019. november. 05. 18:10","title":"Lakner Zoltán felszámolási eljárást indított a 168 Óra kiadója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff34efa5-fbd8-442d-802d-1eaacc5cf88e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És erre a városvezetés buzdít.","shortLead":"És erre a városvezetés buzdít.","id":"20191104_Szethordjak_az_amszerdamiak_a_regi_epuletek_diszeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff34efa5-fbd8-442d-802d-1eaacc5cf88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7659f46-d45b-4d0c-8f7e-dd64d665f992","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Szethordjak_az_amszerdamiak_a_regi_epuletek_diszeit","timestamp":"2019. november. 04. 12:15","title":"Széthordják az amszterdamiak a régi épületek díszeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a Szentendrei úton történt, az 1-es villamos közlekedését is érintette, a de forgalom mostanra helyreállt. ","shortLead":"A baleset a Szentendrei úton történt, az 1-es villamos közlekedését is érintette, a de forgalom mostanra helyreállt. ","id":"20191104_villamossin_budapest_1_es_villamos_villanyoszlop_baleset_szentendrei_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965074ee-2e39-4335-b3ce-8b743f2fa228","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_villamossin_budapest_1_es_villamos_villanyoszlop_baleset_szentendrei_ut","timestamp":"2019. november. 04. 17:30","title":"Kidöntött egy oszlopot, majd a villamossínekre hajtott egy autó az Árpád hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36dae15-6358-463c-9379-1d387e7dda3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Plusz 1,4 millió hallott szó előnnyel kerülnek iskolába azok a gyerekek, akiknek a szülei naponta 5 mesét olvasnak. Az olvasóvá nevelés fontosságát és gyakorlati megvalósításának lehetséges módjait közvetíti egy új könyv és a hozzá kapcsolódó 21 napos kihívás.","shortLead":"Plusz 1,4 millió hallott szó előnnyel kerülnek iskolába azok a gyerekek, akiknek a szülei naponta 5 mesét olvasnak...","id":"20191104_Itt_egy_ertelmes_kihivas_olvassunk_napi_15_percet_a_gyerekeinknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d36dae15-6358-463c-9379-1d387e7dda3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82dac49-0967-46b5-94e7-b8d83395a6b3","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Itt_egy_ertelmes_kihivas_olvassunk_napi_15_percet_a_gyerekeinknek","timestamp":"2019. november. 04. 10:58","title":"Itt egy értelmes kihívás: olvassunk napi 15 percet a gyerekeinknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövesse velünk a parlament november 4-i ülésnapját! A kormány szerint visszatér a Demszky-korszak, és a baloldal nem változott, nehéz nem erre gondolni november 4-én. Az MSZP-től a kormány szerint nem hiteles a szabadságjogokért aggódni. Cikkünk folyamatosan bővül. ","shortLead":"Kövesse velünk a parlament november 4-i ülésnapját! A kormány szerint visszatér a Demszky-korszak, és a baloldal nem...","id":"20191104_Orszaggyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fe24fb-3706-42b5-becf-6afed895eedb","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Orszaggyules","timestamp":"2019. november. 04. 13:22","title":"Országgyűlés: a kormány szerint a baloldal nem változott, \"nehéz nem erre gondolni november 4-én\" – ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Parlamentben számoltak be a brit kilépés állásáról.","shortLead":"A Parlamentben számoltak be a brit kilépés állásáról.","id":"20191104_Brexit_parlament_takacs_szabolcs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0a88ee-32a4-48c6-97df-b632808f79da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_Brexit_parlament_takacs_szabolcs","timestamp":"2019. november. 04. 11:55","title":"Brexit: 55 ezer magyar biztosan kint marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d12983f-890a-408e-9b59-22cc0f016d94","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Enyhén szólva sem felemelt kézzel készül a két utolsó, sorsdöntő Eb-selejtezős meccsére Wales.","shortLead":"Enyhén szólva sem felemelt kézzel készül a két utolsó, sorsdöntő Eb-selejtezős meccsére Wales.","id":"20191105_wales_valogatott_europa_bajnoki_selejtezo_gareth_bale_aaron_ramsey","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d12983f-890a-408e-9b59-22cc0f016d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b898b8d6-b360-4612-842e-874f0f025331","keywords":null,"link":"/sport/20191105_wales_valogatott_europa_bajnoki_selejtezo_gareth_bale_aaron_ramsey","timestamp":"2019. november. 05. 10:42","title":"A legerősebb walesi csapatot kell legyőznünk a sorsdöntő meccsen – Bale és Ramsey is a keretben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8509a703-dbd4-4dd6-ac1c-cc7c580e62a3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Polt Péter újabb 9 éves megbízatásáról is dönt ma a parlament. ","shortLead":"Polt Péter újabb 9 éves megbízatásáról is dönt ma a parlament. ","id":"20191104_Ma_meg_is_szavazhatjak_Hando_Tundet_alkotmanybironak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8509a703-dbd4-4dd6-ac1c-cc7c580e62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ba183b-80b8-4b3e-a06b-4f451716add1","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Ma_meg_is_szavazhatjak_Hando_Tundet_alkotmanybironak","timestamp":"2019. november. 04. 05:47","title":"Ma meg is szavazhatják Handó Tündét alkotmánybírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]