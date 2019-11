Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ffad5cf-321b-4dfb-9328-9fc60fcb552f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még a rendőri intézkedés közben is folyamatosan érkeztek a vendégek V. Katalinhoz.","shortLead":"Még a rendőri intézkedés közben is folyamatosan érkeztek a vendégek V. Katalinhoz.","id":"20191111_Kepesites_nelkul_adott_be_zsiregeto_injekciokat_felmilliora_buntettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ffad5cf-321b-4dfb-9328-9fc60fcb552f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0284be72-1b74-4117-96bf-4a2f5b5179cd","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Kepesites_nelkul_adott_be_zsiregeto_injekciokat_felmilliora_buntettek","timestamp":"2019. november. 11. 10:06","title":"Képesítés nélkül adott be zsírégető injekciókat, félmillióra büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Blikknek adott interjút, amelyben az új főpolgármesterről is kérdezték. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Blikknek adott interjút, amelyben az új főpolgármesterről is kérdezték. ","id":"20191111_gulyas_gergely_miniszter_karacsony_gergely_torgyan_jozsef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa28e5b-32f4-49f7-b240-a2d690d0c641","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_gulyas_gergely_miniszter_karacsony_gergely_torgyan_jozsef","timestamp":"2019. november. 11. 21:23","title":"Gulyás Gergelynek fiatalon Torgyán József volt a kedvenc politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újítástól összehangoltabb lesz a mobilos és az asztali böngészős változat.","shortLead":"Az újítástól összehangoltabb lesz a mobilos és az asztali böngészős változat.","id":"20191111_google_terkep_android_beallitasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07818ae-1d70-41c7-86c5-2fe8579709a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_google_terkep_android_beallitasok","timestamp":"2019. november. 11. 08:34","title":"Androidos? Bekerült egy újdonság a Google Térképbe, érdemes megnyomogatnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaacf6a-2be8-4f61-9465-6f2507b27567","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum képviselője még javaslatokat is mellékelt a levele mellé.","shortLead":"A Momentum képviselője még javaslatokat is mellékelt a levele mellé.","id":"20191112_Cseh_Katalin_az_Amerikai_Kongresszus_ele_viszi_a_magyar_jogallamisag_kerdeseit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffaacf6a-2be8-4f61-9465-6f2507b27567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35de1e26-6b17-4277-a20b-f05e0f2b22ab","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Cseh_Katalin_az_Amerikai_Kongresszus_ele_viszi_a_magyar_jogallamisag_kerdeseit","timestamp":"2019. november. 12. 17:16","title":"A momentumos Cseh Katalin az amerikai kongresszus elé viszi a magyar jogállamiság kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező párosban nemrég sorozatban harmadszor győzött a WTA-világbajnokságon.","shortLead":"A magyar teniszező párosban nemrég sorozatban harmadszor győzött a WTA-világbajnokságon.","id":"20191112_orban_viktor_babos_timea_wta_gyozelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5c9bee-cced-49b6-9f19-a0330d137f8a","keywords":null,"link":"/sport/20191112_orban_viktor_babos_timea_wta_gyozelem","timestamp":"2019. november. 12. 12:12","title":"Orbán levélben gratulált Babosnak a tripla vb-győzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc64e5e-aad1-48a1-87c7-58b3a511ad5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy botrányt kavaró, (ál)bérgyilkost megszólító műsora szerinte nem is Orbánról szólt, hanem a mindenkori magyar miniszterelnökről.\r

\r

","shortLead":"A nagy botrányt kavaró, (ál)bérgyilkost megszólító műsora szerinte nem is Orbánról szólt, hanem a mindenkori magyar...","id":"20191112_Frei_Tamas_megmagyarazta_miert_volt_botrany_az_Orban_elleni_merenyletes_musora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfc64e5e-aad1-48a1-87c7-58b3a511ad5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efae7d3d-b664-4621-94cc-52ecb46bae74","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Frei_Tamas_megmagyarazta_miert_volt_botrany_az_Orban_elleni_merenyletes_musora","timestamp":"2019. november. 12. 14:00","title":"Frei Tamás megmagyarázta, miért volt botrány az Orbán elleni merényletes műsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297af52b-7896-4fb8-9033-ae78894ef491","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kontinens egyik legszebb tengerpartján ezután csak jegy ellenében lehet majd fürödni. Így próbálják meg távol tartani a tömeget. ","shortLead":"A kontinens egyik legszebb tengerpartján ezután csak jegy ellenében lehet majd fürödni. Így próbálják meg távol tartani...","id":"20191112_Belepodijat_fognak_szedni_Europa_foldi_paradicsomaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=297af52b-7896-4fb8-9033-ae78894ef491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d690d67-1de1-4b31-9685-b693129ad156","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Belepodijat_fognak_szedni_Europa_foldi_paradicsomaban","timestamp":"2019. november. 12. 15:25","title":"Belépődíjat fognak szedni Európa földi paradicsomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bdfe83-99c0-4fe3-9c24-0091f96430cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képek alapján nem könnyű elhinni, hogy a balesetben nem sérült meg senki.\r

\r

","shortLead":"A képek alapján nem könnyű elhinni, hogy a balesetben nem sérült meg senki.\r

\r

","id":"20191111_Feltrancsirozta_a_vonat_a_taxit_Vecsesnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5bdfe83-99c0-4fe3-9c24-0091f96430cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b67e3eb-e820-4a6e-89b4-0b013ac65eec","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Feltrancsirozta_a_vonat_a_taxit_Vecsesnel","timestamp":"2019. november. 11. 08:25","title":"Feltrancsírozta a vonat a taxit Vecsésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]