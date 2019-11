Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ab6ecc3-7a29-4caf-90f9-0ffc293af308","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Most először telepszik meg külföldi autógyártó az európai gépjárműipar fellegvárában.","shortLead":"Most először telepszik meg külföldi autógyártó az európai gépjárműipar fellegvárában.","id":"20191114_A_nemet_autooriasok_a_szivukhoz_kaptak_a_Tesla_berlini_terve_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6ecc3-7a29-4caf-90f9-0ffc293af308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9263c25-bceb-46f1-acdd-04789b099dab","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_A_nemet_autooriasok_a_szivukhoz_kaptak_a_Tesla_berlini_terve_miatt","timestamp":"2019. november. 14. 05:33","title":"A német autóóriások a szívükhöz kaptak a Tesla berlini terve miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A napokban közölte a Magyar Bankszövetség: azt szeretné, ha a nyugdíjakat kizárólag bankszámlára utalnák.","shortLead":"A napokban közölte a Magyar Bankszövetség: azt szeretné, ha a nyugdíjakat kizárólag bankszámlára utalnák.","id":"20191114_nyugdij_nyugdijas_postas_bankszamla_atm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f77586-7853-416a-a2ca-6a30b2e6c557","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_nyugdij_nyugdijas_postas_bankszamla_atm","timestamp":"2019. november. 14. 14:40","title":"Bajban lesznek a vidéki nyugdíjasok, ha nem a postás hozza a nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A közlekedési szakember szerint órákra bedugulna a város, ha mindenki autóval próbálna elindulni meccs után a stadiontól.","shortLead":"A közlekedési szakember szerint órákra bedugulna a város, ha mindenki autóval próbálna elindulni meccs után...","id":"20191113_Vitezy_David_Nagyon_helyes_hogy_keves_a_Puskasnal_a_parkolohely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e50041-c236-42eb-bf72-c6f0fef53668","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191113_Vitezy_David_Nagyon_helyes_hogy_keves_a_Puskasnal_a_parkolohely","timestamp":"2019. november. 13. 15:12","title":"Vitézy Dávid: Nagyon helyes, hogy kevés a Puskásnál a parkolóhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"A Kincsemmel és A tanár című tévésorozattal korosztályának első számú magyar férfisztárjává nőtte ki magát Nagy Ervin, a mozikban jelenleg futó Drakulics elvtársban pedig bebizonyítja, hogy a szemérmetlen komédiázás is nagyon megy neki. A Kádár-korabeli romantikus vámpírvígjátékban fergetegesen vicces alakítást nyújt a Katona József Színház 43 éves művésze, aki elárulta, megkapta-e végül az elégtételt Andy Vajnától, mi a gáz a hazai filmforgalmazásban, illetve hogyan rakta össze ennek a „megfelelési kényszeres tuloknak a figuráját”. ","shortLead":"A Kincsemmel és A tanár című tévésorozattal korosztályának első számú magyar férfisztárjává nőtte ki magát Nagy Ervin...","id":"20191113_Nagy_Ervin_interju_drakulics_elvtars","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be23872-9f18-4a45-83a4-3a79fd3c3ffb","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Nagy_Ervin_interju_drakulics_elvtars","timestamp":"2019. november. 13. 20:00","title":"Nagy Ervin: Szeretek az öntelt magyar macsó típusból hülyét csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420d46be-e744-4fc4-b1cb-396a72124493","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ugató, szőrös kis unikornist találtak Missouriban. ","shortLead":"Egy ugató, szőrös kis unikornist találtak Missouriban. ","id":"20191114_Kiskutya_farok_homlok_unikornis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=420d46be-e744-4fc4-b1cb-396a72124493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ccf19f-7d87-4fd2-b362-70b9df683d99","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Kiskutya_farok_homlok_unikornis","timestamp":"2019. november. 14. 11:35","title":"Netes szupersztár lett egy kiskutya, akinek egy farok nőtt a homlokára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb93119-a0ad-4b1e-a3c2-10bf14f33b93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az még kérdés, hogy újabb plakátkampány kezdődik, vagy a jelenleg is futó kormányzati kommunikációs kampányokba öntik a pénzt.\r

","shortLead":"Az még kérdés, hogy újabb plakátkampány kezdődik, vagy a jelenleg is futó kormányzati kommunikációs kampányokba öntik...","id":"20191114_kormanyzati_kampany_kommunikacio_rogan_antal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb93119-a0ad-4b1e-a3c2-10bf14f33b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a571452-0870-4fab-94f2-d5f4bb4eb1c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_kormanyzati_kampany_kommunikacio_rogan_antal","timestamp":"2019. november. 14. 14:26","title":"Megint elköltenek 2,9 milliárdot kormányzati kampányokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296f3597-fa39-4465-aada-b9483ae2b6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedi tekintetével fut be óriási karriert a neten.","shortLead":"Egyedi tekintetével fut be óriási karriert a neten.","id":"20191113_Megvan_az_uj_macskasztar_guluzeme_van_es_Potatonak_hivjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=296f3597-fa39-4465-aada-b9483ae2b6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51aedd7-c505-4118-82a1-57e773d8bddd","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Megvan_az_uj_macskasztar_guluzeme_van_es_Potatonak_hivjak","timestamp":"2019. november. 13. 12:12","title":"Megvan az új macskasztár, gülüszeme van, és Potatónak hívják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feltárták a kutatók azokat a molekuláris mechanizmusokat, amelyek előidézik az elektromos cigaretta ér-, agy- és tüdőkárosító hatását.","shortLead":"Feltárták a kutatók azokat a molekuláris mechanizmusokat, amelyek előidézik az elektromos cigaretta ér-, agy- és...","id":"20191113_Nemet_kardiologusok_Az_ecigaretta_annyira_veszelyes_hogy_fontolora_kell_venni_betiltasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e75e1f-a125-43fe-b198-7a8a4495ed68","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_Nemet_kardiologusok_Az_ecigaretta_annyira_veszelyes_hogy_fontolora_kell_venni_betiltasat","timestamp":"2019. november. 13. 19:11","title":"Német kardiológusok: Az e-cigaretta annyira veszélyes, hogy fontolóra kell venni betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]