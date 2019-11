Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40923111-f0e2-4044-ab95-2db60fe1812e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról beszélgettek, hogy a nemzet fogalma csak akkor teljes, ha \"Isten alatt\" helyezkedik el. ","shortLead":"Arról beszélgettek, hogy a nemzet fogalma csak akkor teljes, ha \"Isten alatt\" helyezkedik el. ","id":"20191114_Amerikai_illiberalis_ideologussal_talalkozott_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40923111-f0e2-4044-ab95-2db60fe1812e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9207cc42-b21c-4b5e-b5f9-984936dc00e6","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Amerikai_illiberalis_ideologussal_talalkozott_Orban","timestamp":"2019. november. 14. 19:56","title":"Amerikai illiberális ideológust fogadott Orbán a Karmelitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Másfél kilogramm kábítószert foglaltak le a rendőrök.","shortLead":"Másfél kilogramm kábítószert foglaltak le a rendőrök.","id":"20191116_Uj_pszichoaktiv_anyagot_talaltak_egy_budapesti_testverparnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b7ce4e-f80c-43de-ac52-92d5bba3e65e","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Uj_pszichoaktiv_anyagot_talaltak_egy_budapesti_testverparnal","timestamp":"2019. november. 16. 10:59","title":"Új pszichoaktív anyagot találtak egy budapesti testvérpárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7e5930-ae05-4bf9-bd7c-eab9f3b6635a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Együttműködési megállapodást írt alá a MÁV-REC Kft. kínai partnerével.","shortLead":"Együttműködési megállapodást írt alá a MÁV-REC Kft. kínai partnerével.","id":"20191114_vasuti_osszekottetest_alakitananak_ki_zahony_es_kina_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a7e5930-ae05-4bf9-bd7c-eab9f3b6635a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62dcf3d-6538-4894-b113-9256386bfd05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_vasuti_osszekottetest_alakitananak_ki_zahony_es_kina_kozott","timestamp":"2019. november. 14. 18:39","title":"Vasúti összeköttetést alakítanának ki Záhony és Kína között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f2273e-f69a-4afd-a0e2-24b3448c08b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó üzenete az volt a táblának, hogy „Lassíts!”.","shortLead":"Az utolsó üzenete az volt a táblának, hogy „Lassíts!”.","id":"20191115_Egy_ittas_no_kidontotte_a_sebessegmero_oszlopot_Veszpremben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6f2273e-f69a-4afd-a0e2-24b3448c08b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd8a2f1-583c-4b77-b8ba-fa648c4e578e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_Egy_ittas_no_kidontotte_a_sebessegmero_oszlopot_Veszpremben","timestamp":"2019. november. 15. 15:29","title":"Egy ittas nő kidöntötte a sebességmérő oszlopot Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6945dc8-d54d-48fc-9b68-298fce098210","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Fideszben Rogán Antal feleségét hibáztatták a miniszter urizáló életmódja miatt, ám ő az egyik legnagyobb botrányából is a felesége háta mögé bújva keveredett ki. ","shortLead":"A Fideszben Rogán Antal feleségét hibáztatták a miniszter urizáló életmódja miatt, ám ő az egyik legnagyobb botrányából...","id":"20191115_rogan_antal_cecilia_valas_vagyon_urizalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6945dc8-d54d-48fc-9b68-298fce098210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986a827a-7b94-455d-8650-2751351e82bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_rogan_antal_cecilia_valas_vagyon_urizalas","timestamp":"2019. november. 15. 17:08","title":"Felesége miatt nem bukott meg Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visontán továbbra is elviselhetetlen bűzt áraszt a Mátrai Erőmű víztározója. A katasztrófavédelem a helyszínen vizsgálódik.","shortLead":"Visontán továbbra is elviselhetetlen bűzt áraszt a Mátrai Erőmű víztározója. A katasztrófavédelem a helyszínen...","id":"20191115_Tobben_rosszul_lettek_Meszaros_eromuvenel_a_katasztrofavedelem_ket_laborral_van_a_helyszinen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acfbb0a-9d92-46ef-a117-29e1e85c8dfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Tobben_rosszul_lettek_Meszaros_eromuvenel_a_katasztrofavedelem_ket_laborral_van_a_helyszinen","timestamp":"2019. november. 15. 20:37","title":"Többen rosszul lettek Mészáros erőművénél, a katasztrófavédelem két laborral van a helyszínen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e90ba31-81f4-40af-9b3b-7b239d32073d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit feltaláló, Richard Browning saját, 2017-ben felállított világrekordját döntötte meg új emberrakétázásával.","shortLead":"A brit feltaláló, Richard Browning saját, 2017-ben felállított világrekordját döntötte meg új emberrakétázásával.","id":"20191115_richard_browning_repules_jetman_vilagrekord_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e90ba31-81f4-40af-9b3b-7b239d32073d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b56f7dc-7da9-47cb-90bb-4f3dabd7dc15","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_richard_browning_repules_jetman_vilagrekord_video","timestamp":"2019. november. 15. 09:03","title":"Videón az új rekord: 136 km/h-val repült az \"Igazi Vasember\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de70969-3c4e-40ab-8684-e82f3e5a67b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kocsis Máté és Bánki Erik nyújtott be módosító javalatot.","shortLead":"Kocsis Máté és Bánki Erik nyújtott be módosító javalatot.","id":"20191114_kocsis_mate_banki_erik_stadionepites_torvenymodositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7de70969-3c4e-40ab-8684-e82f3e5a67b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56894aa3-28fe-4885-bdc4-e360c0926167","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_kocsis_mate_banki_erik_stadionepites_torvenymodositas","timestamp":"2019. november. 14. 12:53","title":"Két fideszes képviselő besegítene a stadionépítésekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]