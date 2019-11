Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"223c9c84-7108-4b22-a907-1fd3de0a52df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy-egy ilyen buszban egyszerre 40 fogvatartottat tudnak szállítani.","shortLead":"Egy-egy ilyen buszban egyszerre 40 fogvatartottat tudnak szállítani.","id":"20191116_bvop_buszok_volvo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=223c9c84-7108-4b22-a907-1fd3de0a52df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7274f604-b9ee-4a0a-ae3f-b51903140497","keywords":null,"link":"/cegauto/20191116_bvop_buszok_volvo","timestamp":"2019. november. 17. 06:27","title":"Ilyen buszokkal szállítják mostantól a rabokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a42c6d-0228-472a-928e-d081336e2b79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A program eddig nem volt túl népszerű, most viszont már egy évig meggondolhatják magukat a résztvevők. ","shortLead":"A program eddig nem volt túl népszerű, most viszont már egy évig meggondolhatják magukat a résztvevők. ","id":"20191116_dania_menekult_program_hazateres_Sziria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a42c6d-0228-472a-928e-d081336e2b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726c19ec-7994-4c32-a9c7-8531624a1a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_dania_menekult_program_hazateres_Sziria","timestamp":"2019. november. 16. 20:47","title":"Hatmilliót fizet Dánia a menekülteknek, ha hazatérnek Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42245e6c-9b13-4629-813a-c7b1bb6f68aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Bowie volt a múzsája, de fényképezőgépe elé álltak a brit királyi család tagjai is. Terry O'Neill 81 éves volt. ","shortLead":"David Bowie volt a múzsája, de fényképezőgépe elé álltak a brit királyi család tagjai is. Terry O'Neill 81 éves volt. ","id":"20191117_A_legnagyobb_legendakat_fotozta__meghalt_Terry_ONeill","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42245e6c-9b13-4629-813a-c7b1bb6f68aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bab1f0-a909-40ee-8fc5-13f787ca739f","keywords":null,"link":"/kultura/20191117_A_legnagyobb_legendakat_fotozta__meghalt_Terry_ONeill","timestamp":"2019. november. 17. 12:28","title":"A legnagyobb legendákat fotózta - meghalt Terry O'Neill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9e1880-5e00-4c08-923b-2eff178535ca","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kétszáz embertől válik meg a híres meisseni porcelánmanufaktúra.","shortLead":"Kétszáz embertől válik meg a híres meisseni porcelánmanufaktúra.","id":"20191117_Dolgozoi_harmadat_kirugja_a_meisseni_porcelanuzem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c9e1880-5e00-4c08-923b-2eff178535ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc33422-e45f-4784-8430-1c23a36253fc","keywords":null,"link":"/kkv/20191117_Dolgozoi_harmadat_kirugja_a_meisseni_porcelanuzem","timestamp":"2019. november. 17. 12:45","title":"Dolgozói harmadát kirúgja a meisseni porcelánüzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66595a2f-9924-4a22-a469-bb06543284a0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sérülthöz mentőhelikoptert hívtak.","shortLead":"A sérülthöz mentőhelikoptert hívtak.","id":"20191117_Sulyos_serultje_van_egy_szarvasi_balesetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66595a2f-9924-4a22-a469-bb06543284a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9729cfae-e01b-4391-a79d-574297541221","keywords":null,"link":"/cegauto/20191117_Sulyos_serultje_van_egy_szarvasi_balesetnek","timestamp":"2019. november. 17. 13:44","title":"Súlyos sérültje van egy szarvasi balesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7f8161-d1ce-4cb0-a0a8-74f16a85e74d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 19 éves nőt azonnal a helyi kórházba szállították, ahol meg is műtötték. Mindkét karja és az egyik lába is eltört.","shortLead":"A 19 éves nőt azonnal a helyi kórházba szállították, ahol meg is műtötték. Mindkét karja és az egyik lába is eltört.","id":"20191118_Lezuhant_es_sulyosan_megsebesult_egy_budapesti_cirkusz_artistaja_Erdelyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f7f8161-d1ce-4cb0-a0a8-74f16a85e74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a14fd3a-06e5-4457-85b7-77047f485d1c","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Lezuhant_es_sulyosan_megsebesult_egy_budapesti_cirkusz_artistaja_Erdelyben","timestamp":"2019. november. 18. 08:29","title":"Lezuhant és súlyosan megsebesült egy budapesti cirkusz artistája Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa564414-536d-45d6-82a8-7e6de38beb21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejlesztések a római reptéren.","shortLead":"Fejlesztések a római reptéren.","id":"20191117_Az_arcunkkal_csekkolunk_be_es_meg_a_sampont_is_felvihetjuk_a_gepre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa564414-536d-45d6-82a8-7e6de38beb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea9cdfe-1cc3-4fd7-8184-9801a454768d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Az_arcunkkal_csekkolunk_be_es_meg_a_sampont_is_felvihetjuk_a_gepre","timestamp":"2019. november. 17. 17:47","title":"Az arcunkkal csekkolunk be, és még a sampont is felvihetjük a gépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítások szerint a 2016 SF6 ugyan a veszélyes aszteroidák csoportjába sorolható, de még így is kellő távolságra lesz a Földtől.","shortLead":"A számítások szerint a 2016 SF6 ugyan a veszélyes aszteroidák csoportjába sorolható, de még így is kellő távolságra...","id":"20191118_fold_aszteroida_nasa_481394","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3ece4b-61d9-496b-8fd1-3f78cd82156e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_fold_aszteroida_nasa_481394","timestamp":"2019. november. 18. 08:03","title":"Azt mondják, nem lesz baj: 2 nap múlva egy 610 méteres aszteroida suhan el a Föld mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]