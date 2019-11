Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó új villanyautójának nemcsak a hatótávja lesz rendben, hanem vélhetően az erejével is mindenki elégedett lesz.","shortLead":"A bajor gyártó új villanyautójának nemcsak a hatótávja lesz rendben, hanem vélhetően az erejével is mindenki elégedett...","id":"20191119_600_kilometeres_hatotavval_erkezik_a_bmw_i4_villanyauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d56ffa4-2788-4d6a-9d51-41380b27e730","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_600_kilometeres_hatotavval_erkezik_a_bmw_i4_villanyauto","timestamp":"2019. november. 19. 07:59","title":"600 kilométeres hatótávval érkezik a BMW i4 villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79a579f-1ca4-4ab0-a9cb-fc822501e7f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Még versenyben van a dél-koreai és a francia technológia is, de a befutó az amerikai lehet.","shortLead":"Még versenyben van a dél-koreai és a francia technológia is, de a befutó az amerikai lehet.","id":"20191118_A_lengyelek_amerikai_atomeromuvet_epithetnek_es_nem_vesznek_fel_ra_hitelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c79a579f-1ca4-4ab0-a9cb-fc822501e7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb43a658-39f7-4fdd-b140-a279046a20c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_A_lengyelek_amerikai_atomeromuvet_epithetnek_es_nem_vesznek_fel_ra_hitelt","timestamp":"2019. november. 18. 12:41","title":"A lengyelek amerikai atomerőművet építhetnek, és nem vesznek fel rá hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66e2820-70cd-42c7-9303-d88a23de5034","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel ugyan sokkoló, de azt bizonyítja, hogy az elektromos autók körülbelül ugyanolyan biztonságosak, mint hagyományos hajtásláncú társaik.","shortLead":"A felvétel ugyan sokkoló, de azt bizonyítja, hogy az elektromos autók körülbelül ugyanolyan biztonságosak, mint...","id":"20191119_szornyu_latni_hogyan_csavarodik_villanyoszlopra_egy_nissan_leaf_villanyauto__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a66e2820-70cd-42c7-9303-d88a23de5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d35e25a-2a18-4764-8f85-24bd08908b1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_szornyu_latni_hogyan_csavarodik_villanyoszlopra_egy_nissan_leaf_villanyauto__video","timestamp":"2019. november. 19. 06:41","title":"Szörnyű látni, hogyan csavarodik villanyoszlopra egy villanyautó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Heves tüntetések kezdődtek Iránban azután, hogy a kormány a napokban megemelte az üzemanyagárakat. Az iráni vezetés ráadásként a mobil- és vezetékes internet-hálózatot is elérhetetlenné tette.","shortLead":"Heves tüntetések kezdődtek Iránban azután, hogy a kormány a napokban megemelte az üzemanyagárakat. Az iráni vezetés...","id":"20191118_iran_benzinar_tuntetes_internet_hozzaferes_korlatozasa_cenzura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4100ba3-95e0-4ce2-a1c6-0245b610642b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_iran_benzinar_tuntetes_internet_hozzaferes_korlatozasa_cenzura","timestamp":"2019. november. 18. 18:03","title":"Irán fellázadt a drágább üzemanyag miatt, a kormány válaszul lekapcsolta az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d21b101-17eb-487c-9778-c02320e663ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lavina, árvíz, fákat kicsavaró viharok tépázzák Olaszországot.","shortLead":"Lavina, árvíz, fákat kicsavaró viharok tépázzák Olaszországot.","id":"20191117_Az_idojaras_ugy_dontott_hogy_kikesziti_Olaszorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d21b101-17eb-487c-9778-c02320e663ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e543e406-76fd-4040-a9fc-062ceb5cdd74","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Az_idojaras_ugy_dontott_hogy_kikesziti_Olaszorszagot","timestamp":"2019. november. 17. 15:53","title":"Az időjárás úgy döntött, hogy kikészíti Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl sokat fogyaszt a lakosság a különféle fájdalomcsillapítókból, vélik a gyógyszerhatóság szakemberei, ezért korlátozzák bizonyos gyógyszerek hozzáférhetőségét.","shortLead":"Túl sokat fogyaszt a lakosság a különféle fájdalomcsillapítókból, vélik a gyógyszerhatóság szakemberei, ezért...","id":"20191118_venykoteles_fajdalomcsillapito_ibuprofen_tartalmu_gyogyszer_receptkoteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c365c20a-6a24-40d4-9f89-236b8ece1897","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_venykoteles_fajdalomcsillapito_ibuprofen_tartalmu_gyogyszer_receptkoteles","timestamp":"2019. november. 18. 17:03","title":"Készüljön, vénykötelessé válik több fájdalomcsillapító Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c2f754-dc6f-4229-b1d0-86cbcaba6da6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Zsolt fideszes elnök elismerte, hogy pártja egyetért a dokumentummal, de elfogadását feleslegesnek tartják, ezért tartózkodtak. ","shortLead":"Németh Zsolt fideszes elnök elismerte, hogy pártja egyetért a dokumentummal, de elfogadását feleslegesnek tartják...","id":"20191118_torokszir_hatarozat_parlament_kulugyi_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c2f754-dc6f-4229-b1d0-86cbcaba6da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc64017-330a-43c6-a742-6b357da2c355","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_torokszir_hatarozat_parlament_kulugyi_bizottsag","timestamp":"2019. november. 18. 12:36","title":"Nem vették tárgysorozatba a törököket elítélő határozatot a parlament külügyi bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd233468-8ad3-4028-be87-074d7dc05fb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Asztalok és székek egyáltalán nincsenek a hagyományos eladótér nélküli ausztráliai gyorsbüfében. ","shortLead":"Asztalok és székek egyáltalán nincsenek a hagyományos eladótér nélküli ausztráliai gyorsbüfében. ","id":"20191118_csak_autosokat_szolgal_ki_a_szupergyors_uj_kfc_etterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd233468-8ad3-4028-be87-074d7dc05fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fada9a8f-6fe2-4828-ae0d-876886f05fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_csak_autosokat_szolgal_ki_a_szupergyors_uj_kfc_etterem","timestamp":"2019. november. 18. 11:21","title":"A KFC új étterme már csak autósokat szolgál ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]