Kósa Lajos párhuzamot vont a menekültek és turisták közt, NAV-fogás egy gardróbban, zaklatási botrány a Katonában. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. Tarsolytól 11 milliárdot hajtanának be, itt vannak az új helikopterek

Az önkormányzati választás eredménye kihathat a választási szabályok átalakítására is.

Újra átírhatják a választási szabályokat

A válogatott szövetségi kapitány szerint képességbéli hiányok vannak Magyarországon.

Rossi: "Ha akarják, akkor elmegyek"

A világhírű velencei Szent Márk-székesegyház egyes elemeiben végzetes károkat okozott a sós tengervíz - írták kedden a helyi lapok.

Súlyos károkat okozott a tengervíz a velencei Szent Márk-székesegyházban

Nem változott az alapkamat.

Matolcsyékat nem zavarja a 334 forintos euró, azt is elmondták, miért

Egy nő életében az egyik legtipikusabb karrierváltó időszak a gyermekvállalásé. A KSH adatai szerint a kisgyermekes anyáknak csupán egyharmada tér vissza a korábbi munkahelyére. A megváltozott hétköznapok és a klasszikusan rugalmatlan munkahelyi elvárások döntéshelyzetbe kényszerítik a nőket, akik két út közül választhatnak: beletörnek a rendszerbe, vagy pedig karriert váltanak.

\r

\r

Karrierváltáshoz vezethet a gyermekvállalás

A piac két legnagyobb szereplőjétől rendelnek, hogy bebiztosítsák magukat.

A BMW is belehúzott, 10 milliárd euróért rendeltek akkumulátorokat

Megmentője meglátogatta a kórházban azt a koalát, amelyet korában blúzába tekerve mentett ki a lángok közül. Az állat több helyen súlyosan megégett, de most már jó kezekben van.

\r

Most már nyugodtan nassol a kórházban a megpörkölődött koala