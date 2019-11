Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az AutoWallis továbbterjeszkedik, és megszerezte az angol márka magyar értékesítési jogait is. Új cég lesz a Jaguar Land Rover magyar importőre A megválasztott jobbikos polgármester lemondott a parlamenti mandátumáról. Időközi választást kell tartani Dunaújvárosban a jobbikos polgármester parlamenti helyére Indoklás nincs. Eddig sem ajánlották az alvást a munkahelyen, de most egyenesen tiltják. A BBC-nek nyilatkozó szakértők szerint viszont lehet, hogy jót tenne mindenkinek, ha nem lenne ilyen szigorú tilalom a munkahelyi alvás ellen. Ha megengednék, Ön aludna a munkahelyén? Eger új polgármestere járt közben az uszodát kereső csapatnak. Egerbe viszi edzeni úszóit Shane Tusup Legalábbis a formáját. Ugyanakkor azt is állítják, jobban is lehet látni a jelzéseket. Az oroszok forradalmasítják a közlekedési lámpát Négy éve a pótselejtezőben folytathattuk, idén egyenes ágon lehetünk Eb-résztvevők. Nézzük, korábban milyenek voltak az utolsó fordulók, amikor tétje volt! Videók: így teljesített a magyar válogatott az elmúlt 81 évben, amikor nyerni kellett az utolsó selejtezőn