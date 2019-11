Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d763470-2b0f-468f-8bde-6cd377cc589b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Komoly fékeket és ellensúlyokat kellene beépíteni a kísérleti rendszerbe, hogy az agykutatók ne léphessék át a Rubicont. Ezt üzente szaktársainak a chicagói nemzetközi idegtudományi konferencián Elan Ohayon, a San Diegó-i Green Idegtudományi Laboratórium igazgatója. ","shortLead":"Komoly fékeket és ellensúlyokat kellene beépíteni a kísérleti rendszerbe, hogy az agykutatók ne léphessék át...","id":"201947_etikatlan_agykutatasok_erzestelenites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d763470-2b0f-468f-8bde-6cd377cc589b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1335054b-80c4-4e24-9879-c5ba311ccf01","keywords":null,"link":"/360/201947_etikatlan_agykutatasok_erzestelenites","timestamp":"2019. november. 22. 14:00","title":"Félő, hogy a tudomány átlépi a Rubicont a laborban növesztett emberi agyakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cef1469-9a05-4239-9bcd-08e1427fb22f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az édességet vakmerő és egyben trükkös tolvajok lovasították meg Ausztriában, a gyártó tiroli üzeméből.","shortLead":"Az édességet vakmerő és egyben trükkös tolvajok lovasították meg Ausztriában, a gyártó tiroli üzeméből.","id":"20191122_milka_csokolade_lopas_ausztria_magyar_fuvarozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cef1469-9a05-4239-9bcd-08e1427fb22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbeee92-a37e-4074-808b-36f7ebeb18a7","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_milka_csokolade_lopas_ausztria_magyar_fuvarozo","timestamp":"2019. november. 22. 17:15","title":"Magyar szála is van a húsz tonna Milka-csoki elrablásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Az eredeti terv szerint az orosz Transmashholding megvenné a Dunakeszi Járműjavítót, és a magyar céggel közösen gyártana 1300 vasúti kocsit az afrikai országnak. Eddig azonban csak két vasúti kocsi készült el, Oroszországban, amelyeket a magyar vasúti pályákon tesztelnek. Dunakeszi megvételéről semmi hír, pedig a második erre adott határidő is rövidesen lejár, viszont időközben bejelentkezett a cégért egy másik gyártó is.","shortLead":"Az eredeti terv szerint az orosz Transmashholding megvenné a Dunakeszi Járműjavítót, és a magyar céggel közösen...","id":"20191123_Magyarorszagon_tesztelik_az_Egyiptomnak_szant_vasuti_kocsikat_az_oroszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cbdc93-f81c-4b70-ad3b-ac5f8201424f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Magyarorszagon_tesztelik_az_Egyiptomnak_szant_vasuti_kocsikat_az_oroszok","timestamp":"2019. november. 23. 08:46","title":"Az oroszok Magyarországon tesztelik az Egyiptomnak szánt vasúti kocsikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","shortLead":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","id":"20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ecb73d-79f4-48e5-a892-99927c11ab82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","timestamp":"2019. november. 23. 09:42","title":"Lopott luxus Mercedes akadt fenn Beregsuránynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e498f5f4-f8e2-4459-b5e4-f9c77cc2a47e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Változatlanul súlyos volt a helyzet vasárnap a heves esőzések és áradások által sújtott észak-olaszországi területeken, különösen Liguria és Piemont régiókban, az utóbbiban egy ember eltűnt, feltehetően egy megáradt folyóba fulladt.\r

","shortLead":"Változatlanul súlyos volt a helyzet vasárnap a heves esőzések és áradások által sújtott észak-olaszországi területeken...","id":"20191124_olaszorszag_idojaras_liguria_piemont_esozesek_aradasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e498f5f4-f8e2-4459-b5e4-f9c77cc2a47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec833cd-cc79-4187-9022-b228d47e8c80","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_olaszorszag_idojaras_liguria_piemont_esozesek_aradasok","timestamp":"2019. november. 24. 12:53","title":"Leállt a Ferrero gyára is, olyan rémes idő van Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bdd5e6-6f19-440b-9e34-481185723683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baleset okoz bonyadalmat a budapesti közösségi közlekedésben.","shortLead":"Baleset okoz bonyadalmat a budapesti közösségi közlekedésben.","id":"20191123_Baleset_miatt_szenved_a_fonodo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42bdd5e6-6f19-440b-9e34-481185723683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590078a6-56fd-4c69-b91f-62597cdd557d","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Baleset_miatt_szenved_a_fonodo","timestamp":"2019. november. 23. 14:03","title":"Baleset miatt szenved a fonódó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így reagált \"Az ördög ügyvédje” arra, hogy a Magyar Nemzet megírta: állítólag már azonosították a név mögött megbújókat.","shortLead":"Így reagált \"Az ördög ügyvédje” arra, hogy a Magyar Nemzet megírta: állítólag már azonosították a név mögött megbújókat.","id":"20191123_az_ordog_ugyvedje_blog_polt_peter_borkai_zsolt_fidesz_szexbotrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ff01cf-820f-4a81-8aee-c0e7ce30a969","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_az_ordog_ugyvedje_blog_polt_peter_borkai_zsolt_fidesz_szexbotrany","timestamp":"2019. november. 23. 18:02","title":"“Polt, kapj el, ha tudsz” - üzente a Borkai-botrányt robbantó blog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6081cb04-92c1-4d74-808e-10697473f73f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"8-14 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","shortLead":"8-14 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","id":"20191124_Huvos_napos_ido_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6081cb04-92c1-4d74-808e-10697473f73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388ad92e-8d64-4706-84ba-a449f36c65a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191124_Huvos_napos_ido_lesz","timestamp":"2019. november. 24. 08:22","title":"Hűvös, napos idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]